Khẳng định dấu ấn cá nhân với xu hướng hoa tai đen

Không rực rỡ như sắc đỏ hay lấp lánh như tông vàng, hoa tai đen lại thu hút theo một cách rất riêng. Sắc trầm đặc trưng tôn lên đường nét khuôn mặt, đồng thời tạo nét tương phản rõ rệt với làn da. Chất liệu kim loại kết hợp sắc đen mang đến diện mạo vừa cổ điển, vừa hiện đại cho người đeo.

Hoa tai đen dáng nhỏ là lựa chọn phù hợp với những cô nàng yêu thích sự chỉn chu và không muốn phụ kiện lấn át tổng thể. Khi kết hợp cùng trang phục tối màu, thiết kế này tạo nên sự đồng điệu, giúp diện mạo thêm phần sắc sảo.

Trang phục đen với phom dáng đứng và hàng khuy ánh kim vốn đã toát lên vẻ quyền lực. Sự xuất hiện của đôi hoa tai nhỏ mang sắc đen kết hợp chi tiết ánh kim tạo sự liên kết hài hòa với các phụ kiện khác ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Sự đối lập giữa gam màu trầm của phụ kiện và những họa tiết li ti trên trang phục tạo nên nét duyên dáng có chiều sâu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ thân mật ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Đôi hoa tai kim loại nổi bật nhờ sự pha trộn giữa sắc đen sâu và các dải ánh vàng óng ánh. Thiết kế dáng dài mảnh rơi nhẹ xuống vùng vai, đính thêm những hạt đá nhỏ dọc theo thân ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Hoa tai đen không nhất thiết phải có kích thước lớn mới tạo được sức hút. Những thiết kế nhỏ ôm sát tai, tạo hình hoa lá hoặc điểm xuyết chi tiết ánh kim có thể trở thành lựa chọn lý tưởng khi diện áo kiểu, váy liền hay trang phục công sở.

Kiểu hoa tai nụ nhỏ được làm hoàn toàn từ kim loại màu đen, mặt trước đính viên đá góc cạnh sáng bóng. Viền kim loại ôm trọn viên đá màu tối, tạo nên sự liền mạch và chắc chắn khi đi cùng set trang phục đen ẢNH: @_PRINKPIYA

Không chỉ gắn liền với hình ảnh cá tính hay mạnh mẽ, hoa tai đen còn có thể trở thành món phụ kiện làm mềm diện mạo nhờ những tạo hình lấy cảm hứng từ hoa lá, nơ...

Khi đặt cạnh trang phục chất liệu ren hoặc những chi tiết trang trí nhẹ nhàng, sắc đen của hoa tai tạo nên sự tương phản vừa đủ, giúp vẻ nữ tính không trở nên quá ngọt ngào ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Đôi hoa tai nụ nhỏ bằng kim loại đen mang đường nét bo tròn cơ bản, không có họa tiết rườm rà. Nhờ kích thước khiêm tốn, nó không làm lấn gạt các chi tiết thời trang khác xung quanh ẢNH: @THOSE_STUDIOS