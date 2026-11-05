Diện mạo tuyến đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Ngày 5.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho tuyến ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến giáp cầu Cẩm Lý.

Đi qua quê hương xã Hòa Tiến của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, tuyến ĐT605 mang dáng dấp của một trục giao thông kết nối những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử. Không chỉ có cảnh quan khang trang, xanh mát, tuyến đường này còn gắn với những địa danh, công trình mang nhiều câu chuyện đặc biệt.

Tuyến ĐT605 bắt đầu từ nút giao quốc lộ 1, dài gần 12 km, được chính quyền Đà Nẵng thống nhất chọn làm phương án đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Đáng chú ý, ĐT605 đi qua quê hương Hòa Tiến của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Tuyến ĐT605 mặt cắt rộng 26 m, có 4 làn xe, mặt đường được thảm nhựa, 2 bên có vỉa hè và cây xanh

ẢNH: HUY ĐẠT

Đoạn ĐT605 đi qua khu vực trung tâm hành chính xã Hòa Tiến (cũ), nơi có nhiều nhà cửa khang trang, cảnh quan xanh mát ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ nhận được sự đồng tình của người dân, phương án lựa chọn tuyến ĐT605 đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh còn được các chuyên gia đánh giá có nhiều yếu tố đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sự kết nối giữa 2 vùng đất Đà Nẵng - Quảng Nam.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng, hoan nghênh chủ trương của thành phố và cho rằng việc xem xét đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của người dân. Ông Tiếng cũng thống nhất với phương án chọn tuyến ĐT605, nối từ quốc lộ 1 qua đồi Bồ Bồ đến cầu Cẩm Lý, để đề xuất đặt tên Nguyễn Bá Thanh.

Theo ông Tiếng, điểm đáng chú ý là tuyến đường đi qua xã Hòa Tiến là quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Việc lựa chọn một tuyến đường gắn với quê nhà tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa tên tuổi người được vinh danh với vùng đất nơi ông sinh ra.

Đáng chú ý, tuyến đường kéo dài đến cầu Cẩm Lý, công trình sử dụng những dầm cầu Trần Thị Lý cũ từng bắc qua sông Hàn.

Theo phân tích của ông Tiếng, chi tiết này mang ý nghĩa kết nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam trước khi hai địa phương sáp nhập. Không gian tuyến đường còn gắn với những dấu ấn lịch sử khác. Khu vực này có tuyến đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha ruột ông Nguyễn Bá Thanh, đồng thời gắn với một giai đoạn hoạt động cách mạng của người anh hùng này.

Theo ông Tiếng, việc lựa chọn tuyến ĐT605 vì vậy không chỉ xét đến yếu tố vị trí địa lý, mà còn đặt trong mối liên hệ với không gian quê hương, lịch sử gia đình và những dấu ấn của vùng đất. Những yếu tố ấy góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa, lịch sử cho phương án đặt tên đường.

Từ nút giao ĐT605 với quốc lộ 1, chỉ khoảng 3 km là đến khu mộ cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Bảng chỉ dẫn vào khu mộ được đặt ngay bên tuyến đường ẢNH: HUY ĐẠT

Khu mộ cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nằm tại quê nhà xã Hòa Tiến (cách đường ĐT605 khoảng 300 m), đây là nơi ông sinh ra và gắn bó trước khi đảm nhiệm nhiều trọng trách của thành phố và Trung ương ẢNH: HUY ĐẠT

Khu nhà lưu niệm là nơi lưu giữ hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, quá trình công tác và những kỷ vật gắn với cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Người dân có thể đến tham quan miễn phí và viếng mộ tất cả các ngày trong tuần

ẢNH: HUY ĐẠT

Mộ phần ông Nguyễn Bá Thanh nằm trong khuôn viên nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến. Đây là nơi người thân, người dân đến thắp hương tưởng niệm ẢNH: HUY ĐẠT

ĐT605 giao với đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ẢNH: HUY ĐẠT

Nằm trên tuyến ĐT605, chợ Lệ Trạch cách khu mộ ông Nguyễn Bá Thanh khoảng 2 km. Đây là điểm mua bán quen thuộc của người dân xã Hòa Tiến ẢNH: HUY ĐẠT

Đồi Bồ Bồ với rừng thông xanh mát, được ví như "Đà Lạt thu nhỏ", là một trong những điểm nhấn cảnh quan trên tuyến đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh ẢNH: HUY ĐẠT

Tuyến ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Cẩm Lý, dài gần 12 km vừa được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chọn làm phương án đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh ẢNH: HUY ĐẠT