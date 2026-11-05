Diện mạo tuyến đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Ngày 5.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho tuyến ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến giáp cầu Cẩm Lý.
Đi qua quê hương xã Hòa Tiến của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, tuyến ĐT605 mang dáng dấp của một trục giao thông kết nối những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử. Không chỉ có cảnh quan khang trang, xanh mát, tuyến đường này còn gắn với những địa danh, công trình mang nhiều câu chuyện đặc biệt.
Không chỉ nhận được sự đồng tình của người dân, phương án lựa chọn tuyến ĐT605 đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh còn được các chuyên gia đánh giá có nhiều yếu tố đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sự kết nối giữa 2 vùng đất Đà Nẵng - Quảng Nam.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng, hoan nghênh chủ trương của thành phố và cho rằng việc xem xét đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của người dân. Ông Tiếng cũng thống nhất với phương án chọn tuyến ĐT605, nối từ quốc lộ 1 qua đồi Bồ Bồ đến cầu Cẩm Lý, để đề xuất đặt tên Nguyễn Bá Thanh.
Theo ông Tiếng, điểm đáng chú ý là tuyến đường đi qua xã Hòa Tiến là quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Việc lựa chọn một tuyến đường gắn với quê nhà tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa tên tuổi người được vinh danh với vùng đất nơi ông sinh ra.
Đáng chú ý, tuyến đường kéo dài đến cầu Cẩm Lý, công trình sử dụng những dầm cầu Trần Thị Lý cũ từng bắc qua sông Hàn.
Theo phân tích của ông Tiếng, chi tiết này mang ý nghĩa kết nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam trước khi hai địa phương sáp nhập. Không gian tuyến đường còn gắn với những dấu ấn lịch sử khác. Khu vực này có tuyến đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha ruột ông Nguyễn Bá Thanh, đồng thời gắn với một giai đoạn hoạt động cách mạng của người anh hùng này.
Theo ông Tiếng, việc lựa chọn tuyến ĐT605 vì vậy không chỉ xét đến yếu tố vị trí địa lý, mà còn đặt trong mối liên hệ với không gian quê hương, lịch sử gia đình và những dấu ấn của vùng đất. Những yếu tố ấy góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa, lịch sử cho phương án đặt tên đường.
Khu nhà lưu niệm là nơi lưu giữ hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, quá trình công tác và những kỷ vật gắn với cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Người dân có thể đến tham quan miễn phí và viếng mộ tất cả các ngày trong tuần
ẢNH: HUY ĐẠT
Mộ phần ông Nguyễn Bá Thanh nằm trong khuôn viên nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến. Đây là nơi người thân, người dân đến thắp hương tưởng niệm
ẢNH: HUY ĐẠT
Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8.4.1953, mất ngày 13.2.2015, quê quán xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũ – nay là xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (1997 - 2003), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (2003 - 2013), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.
Từ năm 2013 đến lúc mất, ông Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
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