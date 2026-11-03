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    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?

    Nguyễn Trình - Hoàng Sơn
    Đà Nẵng xếp thứ 7 trong danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027 của Skyscanner, với lượt tìm kiếm chuyến bay tăng 68%. Thành phố là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á góp mặt trong danh sách.

    Đà Nẵng tiếp tục thu hút sự chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế khi được Skyscanner, nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch toàn cầu, lựa chọn vào danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027 (Trending Destinations 2027). 

    Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, thành phố xếp thứ 7 với mức tăng trưởng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á góp mặt trong danh sách được giới thiệu tại thị trường Anh.

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 1.

    Lễ hội thuyền buồm trên biển Sơn Trà

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Báo cáo Travel Trends 2027, Skyscanner lựa chọn các điểm đến dựa trên mức tăng trưởng lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi trong giai đoạn từ ngày 1.1 đến 17.6.2026 so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp xem xét mức độ phù hợp của điểm đến đối với du khách. Danh sách còn có những địa danh, như: Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc).

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 2.

    Bình minh nơi dòng sông Hàn êm đềm

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Skyscanner nhắc đến những trải nghiệm như đắm mình trong làn nước biển Mỹ Khê, khám phá cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills và thưởng thức hải sản trong không gian lung linh ánh đèn lồng. Cầu Vàng cũng được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho thành phố trong danh sách.

    Không chỉ có biển và những công trình biểu tượng, Đà Nẵng còn mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, di sản và văn hóa. Du khách có thể đến bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, tìm hiểu văn hóa Chăm và thưởng thức những món ăn mang hương vị miền Trung.

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 3.

    Thánh địa Mỹ Sơn nơi thu hút khách du lịch nước ngoài

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm di sản và đời sống địa phương tạo nên nhiều lựa chọn cho du khách trong cùng một hành trình.

    Báo cáo Travel Trends 2027 mang thông điệp "Travel. Better spent.", nhấn mạnh xu hướng du khách tìm kiếm những chuyến đi có giá trị trải nghiệm sâu sắc, phù hợp với phong cách sống và những điều họ muốn lưu giữ sau mỗi hành trình. Bên cạnh chi phí, các yếu tố như trải nghiệm văn hóa, khám phá điểm đến mới và những khoảnh khắc đáng nhớ ngày càng được quan tâm.

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 4.

    Cảnh sắc tươi xanh nơi rừng dừa Bảy Mẫu ở làng Cẩm Thanh - Hội An

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến trong Best in Travel 2027, với điểm nhấn về du lịch biển đô thị và khả năng kết nối hành trình khám phá các di sản được UNESCO công nhận. 

    Priceline cũng đưa thành phố vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch năm 2027, nhắc đến những trải nghiệm như khám phá Cầu Vàng, tận hưởng bãi cát trắng mịn của biển Mỹ Khê và chinh phục danh thắng Ngũ Hành Sơn.

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 5.

    Cầu Rồng phun nước, phun lửa - điểm đến thu hút khách du lịch của Đà Nẵng

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Việc liên tiếp xuất hiện trong các danh sách điểm đến quốc tế góp phần gia tăng nhận diện du lịch Đà Nẵng, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá những giá trị đặc trưng của thành phố đến du khách quốc tế.

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 6.

    Lung linh góc phố đi bộ Bạch Đằng về đêm

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 7.

    Những bãi biển xanh mát khiến du khách không thể bỏ qua

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 8.

    Phố cổ Hội An là nơi đón lượng khách quốc tế rất lớn mỗi năm

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 9.

    Góc phố dọc đường ven biển Đà Nẵng

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 10.

    Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - điểm đến của du khách trong và ngoài nước

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 11.

    Chèo SUP trên biển thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 12.

    Cầu Vàng - Bà Nà Hill là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Đà Nẵng

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 13.

    Nhiều lễ hội được tổ chức trên bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng vào mỗi dịp hè

    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

    Vì sao Đà Nẵng đại diện Đông Nam Á trong top 10 điểm đến xu hướng 2027?- Ảnh 14.

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    ẢNH: NGUYỄN TRÌNH


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