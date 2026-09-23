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    Du lịchTin tức - Sự kiện

    Lonely Planet gọi tên Đà Nẵng trong 50 điểm đến năm 2027, chọn Cầu Vàng làm biểu tượng

    Hà Khanh
    Hà Khanh

    Đà Nẵng vừa được Lonely Planet chọn vào danh sách '50 điểm đến du lịch của năm 2027', với hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills xuất hiện trên trang công bố. Bên cạnh biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và các hành trình khám phá di sản miền Trung, Bà Nà cũng được tạp chí du lịch này dành vị trí nổi bật trong gợi ý lịch trình 3 ngày tại thành phố.

    “Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2027” (Best in Travel 2027) là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet, thương hiệu cẩm nang du lịch có lịch sử hơn 50 năm. Danh sách năm nay gồm 50 điểm đến và trải nghiệm, được mạng lưới tác giả, biên tập viên của Lonely Planet lựa chọn từ những chuyến đi thực tế. 

    Ngay sau khi công bố, danh sách đã được CNN, Time Out cùng nhiều trang tin quốc tế hàng đầu thế giới dẫn lại. Sự lan tỏa này đưa các điểm đến được gọi tên tiếp cận độc giả toàn cầu đúng thời điểm họ bắt đầu tìm cảm hứng và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ năm 2027.

    Lonely Planet gọi tên Đà Nẵng trong 50 điểm đến năm 2027, chọn Cầu Vàng làm biểutượng - Ảnh 1.

    Cầu Vàng là hình ảnh được Lonely Planet sử dụng để giới thiệu về Đà Nẵng trên trang công bố danh sách 50 điểm đến của năm 2027

    Trong phần giới thiệu Đà Nẵng, Lonely Planet chọn nét thư thả của một thành phố biển làm điểm nhấn. Cây bút James Pham nhắc tới bãi biển dài, núi non, không khí dễ chịu và ẩm thực hấp dẫn. Bán đảo Sơn Trà mở ra những khoảng lặng cùng tầm nhìn bao quát bờ biển, trong khi từ Đà Nẵng, du khách có thể tiếp tục hành trình tới Huế, thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

    Sức hút của thành phố, theo cách Lonely Planet gợi mở, nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi: nghỉ ngơi bên biển Mỹ Khê, khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực địa phương rồi dành thời gian cho những điểm đến văn hóa, giải trí. Đó là lợi thế để Đà Nẵng hấp dẫn cả người muốn có một kỳ nghỉ thong thả lẫn du khách thích một lịch trình nhiều hoạt động.

    Lonely Planet gọi tên Đà Nẵng trong 50 điểm đến năm 2027, chọn Cầu Vàng làm biểutượng - Ảnh 2.

    Sun World Ba Na Hills cũng có thêm nhiều lý do để du khách ở lại lâu hơn một khoảnh khắc chụp ảnh tại Cầu Vàng

    Cầu Vàng là hình ảnh được Lonely Planet sử dụng trên trang công bố danh sách, còn Sun World Ba Na Hills xuất hiện trong bài viết đi kèm “Ba ngày cuối tuần trọn vẹn tại Đà Nẵng” (The Ultimate 3-Day Weekend in Danang, Vietnam). 

    Ngay ngày đầu tiên tới Đà Nẵng, tác giả gợi ý dành thời gian khám phá khu du lịch trên đỉnh Núi Chúa, từ Làng Pháp, các công trình kiến trúc đến thác nước và trò chơi. Bài viết cũng nhắc tới lựa chọn lưu trú tại Bà Nà để du khách có thể tham quan Cầu Vàng từ sáng sớm.

    Sun World Ba Na Hills cũng có thêm nhiều lý do để du khách ở lại lâu hơn một khoảnh khắc chụp ảnh tại Cầu Vàng. Sau hành trình cáp treo là Làng Pháp, quảng trường Nhật thực, Lâu đài Mặt trăng, các khu vui chơi, ẩm thực và nhiều chương trình biểu diễn diễn ra trong ngày.

    Lonely Planet gọi tên Đà Nẵng trong 50 điểm đến năm 2027, chọn Cầu Vàng làm biểutượng - Ảnh 3.

    Sức hút của Đà Nẵng, theo cách Lonely Planet, nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi

    Cùng với các điểm tham quan, sự kiện lễ hội đang góp phần tạo thêm sức hút quốc tế cho Đà Nẵng. Năm 2026, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Những đêm pháo hoa bên sông Hàn, một ngày trên đỉnh Bà Nà, bãi biển và các tuyến di sản lân cận cùng tạo nên một hành trình đủ phong phú để du khách dành nhiều thời gian hơn cho thành phố.

    Việc góp mặt trong tuyển chọn của Lonely Planet đưa Đà Nẵng vào tầm ngắm của thêm nhiều du khách quốc tế, đặc biệt ở các thị trường Âu, Mỹ vốn quen tham khảo cẩm nang du lịch khi xây dựng hành trình. Nếu Cầu Vàng đem lại một hình ảnh dễ nhận diện thì những trải nghiệm đa dạng của thành phố chính là lời mời để du khách “xách balo lên và đi”.

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