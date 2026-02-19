Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm

Không ồn ào họa tiết, không phô trương logo, phong cách tối giản kiểu Âu chinh phục bằng cấu trúc chuẩn mực, chất liệu cao cấp và khả năng tôn vinh khí chất người mặc. Với doanh nhân, fashion editor (biên tập thời trang) hay những tín đồ làm việc trong môi trường sáng tạo, đây không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ lý tưởng đầu năm mới mà còn là tuyên ngôn về phong cách thời trang ấn tượng, cá tính.



Thiết kế điển hình cho tinh thần tối giản kiểu Âu, nhưng theo hướng minimal chic hiện đại nổi bật tinh thần thanh lịch và phong thái chững chạc, tinh tế mà cũng rất sành điệu ẢNH: MARIA MCMANUS

Thanh lịch - trang phục kiểu Âu và phom dáng tối giản

Tinh thần luxury tối giản kiểu Âu trước hết nằm ở phom dáng. Blazer may đo sắc sảo, quần âu ống suông dài chạm gót, váy midi ôm nhẹ hay đầm sheath (đầm ôm vừa vặn) tối giản là những thiết kế chủ đạo. Đường cắt gọn gàng, vai đứng nhẹ, eo chiết tinh tế giúp tạo nên tỷ lệ cân đối mà không cần chi tiết trang trí cầu kỳ. Chính sự chính xác trong kỹ thuật may đo làm nên đẳng cấp, thay vì phụ thuộc vào bề mặt thị giác.

Bảng màu cũng là yếu tố định hình phong cách. Đen, trắng, be, xám khói, nâu sô cô la, đỏ burgundy hay navy được ưu ái bởi tính linh hoạt và chiều sâu thị giác. Đây là những gam màu dễ phối, phù hợp môi trường công sở cao cấp lẫn sự kiện chuyên môn. Khi cần điểm nhấn, chỉ một sắc đỏ rượu vang, xanh cô ban hoặc camel ấm áp cũng đủ tạo hiệu ứng sang trọng mà không phá vỡ tinh thần tiết chế.

Đúng tinh thần tối giản kiểu Âu với bảng màu trung tính tuyệt đối: đen - xám - trắng, không họa tiết. Phom dáng cấu trúc rõ ràng, layer tinh tế làm nên vẻ thanh thoát, hiện đại theo cảm hứng và tinh thần Bắc Âu trí thức nhưng sang trọng, kín đáo ẢNH: MARIA MCMANUS

Phom áo khoác có cấu trúc chuẩn chỉnh, bảng màu đỏ burgundy - trắng ngà - đen rất sang và tinh tế cùng tỷ lệ layering không phô trương đem đến vẻ đẹp nữ tính, cổ điển và thời thượng đầy tinh thần thanh lịch châu Âu ẢNH: DEMIQ

Phụ kiện và chất liệu làm nên đẳng cấp

Chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên cảm giác "luxury". Phụ kiện được sử dụng có chủ đích và tiết chế. Tất cả đều có thể tạo nên phong cách tối giản hoặc kiểu Âu đầy thanh lịch, cá tính mà vẫn rất thời thượng.

Điều khiến những bộ cánh luxury tối giản hoặc kiểu Âu đặc biệt phù hợp với phụ nữ công sở, thành thị là tính ứng dụng cao. Từ cuộc họp buổi sáng, buổi phỏng vấn chuyên môn đến sự kiện networking chiều tối, chỉ cần thay đổi lớp khoác ngoài hoặc son môi, diện mạo đã linh hoạt chuyển đổi. Trang phục không lấn át người mặc, mà trở thành nền tảng tôn vinh tư duy, bản lĩnh và phong thái.

Tinh thần "modern European power suit" (bộ vest quyền lực kiểu châu Âu) - hiện đại tối giản về chi tiết nhưng mạnh về thị giác. Những gam màu monochrome đỏ đậm hay xanh navy rất sang và trầm, trong phom dáng kín đáo, thanh lịch mang đến vẻ tinh tế, sang trọng

ẢNH: DEMIQ



