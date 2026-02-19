  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
19/02/2026 19:00 GMT+7

Các thiết kế luxury tối giản, kiểu Âu luôn giữ vị thế bền vững trong tủ đồ giới công sở, đặc biệt phù hợp diện đầu năm mới.

Không ồn ào họa tiết, không phô trương logo, phong cách tối giản kiểu Âu chinh phục bằng cấu trúc chuẩn mực, chất liệu cao cấp và khả năng tôn vinh khí chất người mặc. Với doanh nhân, fashion editor (biên tập thời trang) hay những tín đồ làm việc trong môi trường sáng tạo, đây không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ lý tưởng đầu năm mới mà còn là tuyên ngôn về phong cách thời trang ấn tượng, cá tính.

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 1.

Thiết kế điển hình cho tinh thần tối giản kiểu Âu, nhưng theo hướng minimal chic hiện đại nổi bật tinh thần thanh lịch và phong thái chững chạc, tinh tế mà cũng rất sành điệu

ẢNH: MARIA MCMANUS

 Thanh lịch - trang phục kiểu Âu và phom dáng tối giản

Tinh thần luxury tối giản kiểu Âu trước hết nằm ở phom dáng. Blazer may đo sắc sảo, quần âu ống suông dài chạm gót, váy midi ôm nhẹ hay đầm sheath (đầm ôm vừa vặn) tối giản là những thiết kế chủ đạo. Đường cắt gọn gàng, vai đứng nhẹ, eo chiết tinh tế giúp tạo nên tỷ lệ cân đối mà không cần chi tiết trang trí cầu kỳ. Chính sự chính xác trong kỹ thuật may đo làm nên đẳng cấp, thay vì phụ thuộc vào bề mặt thị giác.

Bảng màu cũng là yếu tố định hình phong cách. Đen, trắng, be, xám khói, nâu sô cô la, đỏ burgundy hay navy được ưu ái bởi tính linh hoạt và chiều sâu thị giác. Đây là những gam màu dễ phối, phù hợp môi trường công sở cao cấp lẫn sự kiện chuyên môn. Khi cần điểm nhấn, chỉ một sắc đỏ rượu vang, xanh cô ban hoặc camel ấm áp cũng đủ tạo hiệu ứng sang trọng mà không phá vỡ tinh thần tiết chế.

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 2.
Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 3.

Đúng tinh thần tối giản kiểu Âu với bảng màu trung tính tuyệt đối: đen - xám - trắng, không họa tiết. Phom dáng cấu trúc rõ ràng, layer tinh tế làm nên vẻ thanh thoát, hiện đại theo cảm hứng và tinh thần Bắc Âu trí thức nhưng sang trọng, kín đáo

ẢNH: MARIA MCMANUS

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 4.
Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 5.

Phom áo khoác có cấu trúc chuẩn chỉnh, bảng màu đỏ burgundy - trắng ngà - đen rất sang và tinh tế cùng tỷ lệ layering không phô trương đem đến vẻ đẹp nữ tính, cổ điển và thời thượng đầy tinh thần thanh lịch châu Âu

ẢNH: DEMIQ

Phụ kiện và chất liệu làm nên đẳng cấp

Chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên cảm giác "luxury". Phụ kiện được sử dụng có chủ đích và tiết chế. Tất cả đều có thể tạo nên phong cách tối giản hoặc kiểu Âu đầy thanh lịch, cá tính mà vẫn rất thời thượng.  

Điều khiến những bộ cánh luxury tối giản hoặc kiểu Âu đặc biệt phù hợp với phụ nữ công sở, thành thị là tính ứng dụng cao. Từ cuộc họp buổi sáng, buổi phỏng vấn chuyên môn đến sự kiện networking chiều tối, chỉ cần thay đổi lớp khoác ngoài hoặc son môi, diện mạo đã linh hoạt chuyển đổi. Trang phục không lấn át người mặc, mà trở thành nền tảng tôn vinh tư duy, bản lĩnh và phong thái.

Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 6.
Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 7.
Khoe phong cách luxury tối giản, kiểu Âu ở công sở đầu năm- Ảnh 8.

Tinh thần "modern European power suit" (bộ vest quyền lực kiểu châu Âu) - hiện đại tối giản về chi tiết nhưng mạnh về thị giác. Những gam màu monochrome đỏ đậm hay xanh navy rất sang và trầm, trong phom dáng kín đáo, thanh lịch mang đến vẻ tinh tế, sang trọng

ẢNH: DEMIQ


Tối giản Phong cách tối giản luxury tối giản Công sở ngày đầu năm

Bài viết khác

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống

Du xuân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống

Tôn vinh trang phục ngày tết với túi ngọc trai kiêu sa

Tôn vinh trang phục ngày tết với túi ngọc trai kiêu sa

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba

Áo dài trắng thăng hoa trong mùa tết

Áo dài trắng thăng hoa trong mùa tết

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm

Phối áo khoác ngắn và váy dài đi chúc tết đầu năm

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm

Ngoài áo dài, đây là những gợi ý mặc đẹp ngày đầu năm

Đầm dự tiệc mùa xuân mở ra một năm may mắn

Đầm dự tiệc mùa xuân mở ra một năm may mắn

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ

Sắc xanh lá xuất hiện trên những thiết kế truyền thống đón xuân rực rỡ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top