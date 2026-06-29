Không chỉ xem giờ, đồng hồ là tuyên ngôn phong cách của bạn

Đồng hồ đeo tay từ lâu đã vượt qua giới hạn của một công cụ xem giờ thuần túy để trở thành món trang sức không thể thiếu của các tín đồ mộ điệu.
Chia sẻ bài viết
Với sự đa dạng về chất liệu từ dây da cổ điển, dây kim loại sang trọng đến silicon năng động, kết hợp cùng vô vàn kiểu dáng mặt số, đồng hồ chính là tuyên ngôn hoàn hảo cho cá tính và gu thẩm mỹ riêng biệt của người diện.
Đồng hồ với dây da màu đen là lựa chọn an toàn và linh hoạt, phù hợp với hầu hết các gam màu từ trắng, xám đến đỏ hay xanh navy. Trong khi đó, dây da nâu hoặc nude mang đến cảm giác ấm áp, đặc biệt ăn ý với bảng màu đất hay trung tính cho phong cách tối giản.
Nếu quần áo được tiết chế bằng phom dáng hoặc màu sắc tối giản, một chiếc đồng hồ bản lớn là chi tiết đủ sức thu hút ánh nhìn mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.
Khác với những món phụ kiện chạy theo xu hướng ngắn hạn, đồng hồ đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của triết lý "less is more". Những mặt tròn, ít chi tiết hay dây đeo mảnh đang dần thay thế các thiết kế quá cầu kỳ.
Mỗi chiếc đồng hồ thời trang với chất liệu khác nhau đều mang một ngôn ngữ cá tính riêng. Hãy đầu tư thông minh vào món phụ kiện nhỏ này để biến mỗi khoảnh khắc xuất hiện của bạn đều là một tuyên ngôn phong cách đầy ấn tượng.