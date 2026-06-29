Không chỉ xem giờ, đồng hồ là tuyên ngôn phong cách của bạn

Với sự đa dạng về chất liệu từ dây da cổ điển, dây kim loại sang trọng đến silicon năng động, kết hợp cùng vô vàn kiểu dáng mặt số, đồng hồ chính là tuyên ngôn hoàn hảo cho cá tính và gu thẩm mỹ riêng biệt của người diện.

Đồng hồ với dây da màu đen là lựa chọn an toàn và linh hoạt, phù hợp với hầu hết các gam màu từ trắng, xám đến đỏ hay xanh navy. Trong khi đó, dây da nâu hoặc nude mang đến cảm giác ấm áp, đặc biệt ăn ý với bảng màu đất hay trung tính cho phong cách tối giản.

Chiếc đồng hồ thời trang sở hữu mặt số tròn màu trắng phối viền vàng kết hợp cùng dây đeo bằng da. Ưu điểm của dòng dây da này là ôm sát cổ tay, tuy nhiên bạn cần lưu ý hạn chế để dây tiếp xúc với nước khi giặt giũ nhằm kéo dài tuổi thọ cho da. Phối cùng quần shorts trắng và giày thể thao xanh lá tạo nên một tổng thể năng động ẢNH: @_DELIAH.XZ

Đồng hồ nâu cổ điển hình tròn với phần viền ánh kim bắt mắt, sắc đồng ánh kim trên mặt số tạo nên hiệu ứng chuyển sáng bắt mắt. Kiểu đồng hồ tông trầm này phù hợp với những người có vóc dáng mảnh mai và làn da từ trung bình đến sáng ẢNH: @_DELIAH.XZ

Đồng hồ thời trang có thiết kế mặt hình chữ nhật bo góc độc đáo, kết hợp hài hòa với phần dây da màu đen tuyền cá tính. Mặt chữ nhật bo góc giúp người đeo thể hiện nét cá tính riêng biệt, không bị rập khuôn. Phối đơn giản cùng set đồ gồm áo babydoll và quần ống rộng hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Nếu quần áo được tiết chế bằng phom dáng hoặc màu sắc tối giản, một chiếc đồng hồ bản lớn là chi tiết đủ sức thu hút ánh nhìn mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Nếu đồng hồ kim đại diện cho vẻ đẹp kinh điển thì smartwatch chính là biểu tượng của phong cách sống năng động. Thiết kế mặt vuông cùng dây silicon trắng thời thượng. Khả năng chống nước và linh hoạt khi phối cùng đa dạng phong cách khiến smartwatch trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của những cô gái bận rộn ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Đồng hồ mặt hình tròn màu ánh kim lấp lánh phối cùng dây da đen, với phần vỏ máy ánh kim phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, kiểu dáng nhỏ nhắn dễ dàng phối cùng áo trễ vai cùng chân váy bí ngọt ngào ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Khác với những món phụ kiện chạy theo xu hướng ngắn hạn, đồng hồ đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của triết lý "less is more". Những mặt tròn, ít chi tiết hay dây đeo mảnh đang dần thay thế các thiết kế quá cầu kỳ.

Đồng hồ mặt tròn màu bạc lịch lãm, đi cùng dây da màu đen dễ ứng dụng cho nhiều trang phục. Phối ngẫu hứng cùng áo layer tay dài và chân váy dài màu đen dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch ẢNH:@_KIUCIUUNN

Thu hút ánh nhìn với đồng hồ thời trang dạng kim có mặt hình vuông bo góc màu đồng ánh kim độc lạ. Sự kết hợp giữa sắc đồng và màu dây nude cổ điển phù hợp cho những bản phối retro như áo polo len đỏ và quần nỉ xám trắng đầy hài hòa về màu sắc ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Đồng hồ mặt tròn cổ điển kết hợp phá cách cùng phần dây đeo dạng hợp kim đan kết vào nhau như một chiếc lắc tay cao cấp. Khi phối với trang phục phá cách như set áo trễ vai crop top và chân váy xẻ tà dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ẢNH:@LADYZM RENT

Mỗi chiếc đồng hồ thời trang với chất liệu khác nhau đều mang một ngôn ngữ cá tính riêng. Hãy đầu tư thông minh vào món phụ kiện nhỏ này để biến mỗi khoảnh khắc xuất hiện của bạn đều là một tuyên ngôn phong cách đầy ấn tượng.



