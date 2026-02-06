Kiểu trang phục 'dễ mặc' nhất năm 2026, tôn dáng cho người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn

Khác với vest, blazer hay váy dáng cứng từng thống trị nhiều mùa mốt, trang phục "soft-structure" giữ lại phần khung cần thiết để tạo phom, nhưng được xử lý bằng chất liệu mềm, lớp lót mỏng, kỹ thuật may linh hoạt. Kết quả là trang phục vẫn đứng dáng, chỉn chu, song không tạo cảm giác bó buộc hay phô bày khuyết điểm cơ thể.
Trang phục phom dáng mềm: Lợi thế cho cả người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn
Với dáng người nhỏ nhắn, đầy đặn - nhóm thường e ngại các thiết kế có cấu trúc - phom dáng này mang lại lợi thế rõ rệt. Đường vai được tạo hình nhẹ, eo không siết cứng, thân áo có độ rơi vừa phải giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn mà không cần "che giấu" quá đà. Thị giác người đối diện được dẫn dắt vào tổng thể thiết kế, thay vì tập trung vào vòng eo hay tỷ lệ cơ thể.
Dù là blazer linh hoạt, đại diện cho xu hướng vest “mặc thoải mái mà vẫn sang” của 2026 hay jacket tweed phối cùng quần họa tiết dây xích cùng các chi tiết nơ cổ độc đáo thì "cấu trúc mềm" vẫn "tỏa sáng" tạo nên sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại đầy ấn tượng
ẢNH: MARC CAIN
Xu hướng 2026 đặc biệt lăng xê những mẫu blazer mềm, vest không cầu vai cứng, váy dáng chữ A có khung nhẹ hoặc váy suông có điểm nhấn cấu trúc ở vai và cổ. Các nhà mốt ưu tiên len pha, tweed mềm, viscose, lụa pha hay cotton kỹ thuật cao - những chất liệu vừa giữ được phom, vừa có độ chuyển động tự nhiên khi mặc.
'Soft-structure': Khi sự thoải mái trở thành chuẩn mực thanh lịch mới
Điểm đáng chú ý là "soft-structure" không đánh đổi sự sang trọng. Ngược lại, chính cảm giác thoải mái và tự nhiên lại tạo nên vẻ thanh lịch mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Người mặc có thể diện trang phục cấu trúc từ công sở, sự kiện đến đời thường mà không lo cảm giác nặng nề hay "quá tay" với vóc dáng.
Sự phổ biến của phom dáng này cũng phản ánh tư duy thời trang đang thay đổi: thay vì ép cơ thể phải phù hợp với quần áo, quần áo được thiết kế để tôn trọng sự đa dạng hình thể. Với "soft-structure", thời trang 2026 gửi đi một thông điệp rõ ràng: phong cách không thuộc về số đo, mà thuộc về cảm giác tự tin khi người mặc được là chính mình.