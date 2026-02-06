Kiểu trang phục 'dễ mặc' nhất năm 2026, tôn dáng cho người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn

Khác với vest, blazer hay váy dáng cứng từng thống trị nhiều mùa mốt, trang phục "soft-structure" giữ lại phần khung cần thiết để tạo phom, nhưng được xử lý bằng chất liệu mềm, lớp lót mỏng, kỹ thuật may linh hoạt. Kết quả là trang phục vẫn đứng dáng, chỉn chu, song không tạo cảm giác bó buộc hay phô bày khuyết điểm cơ thể.



Một ví dụ điển hình của “soft-structure tailoring” - cấu trúc đủ để tạo vẻ chỉn chu, nhưng được làm mềm bằng chất liệu, tỷ lệ và phụ kiện, giúp trang phục dễ mặc với nhiều vóc dáng, từ vóc người nhỏ nhắn đến đầy đặn ẢNH: MARC CAIN

Trang phục phom dáng mềm: Lợi thế cho cả người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn

Với dáng người nhỏ nhắn, đầy đặn - nhóm thường e ngại các thiết kế có cấu trúc - phom dáng này mang lại lợi thế rõ rệt. Đường vai được tạo hình nhẹ, eo không siết cứng, thân áo có độ rơi vừa phải giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn mà không cần "che giấu" quá đà. Thị giác người đối diện được dẫn dắt vào tổng thể thiết kế, thay vì tập trung vào vòng eo hay tỷ lệ cơ thể.

Dù là blazer linh hoạt, đại diện cho xu hướng vest “mặc thoải mái mà vẫn sang” của 2026 hay jacket tweed phối cùng quần họa tiết dây xích cùng các chi tiết nơ cổ độc đáo thì "cấu trúc mềm" vẫn "tỏa sáng" tạo nên sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại đầy ấn tượng ẢNH: MARC CAIN

Xu hướng 2026 đặc biệt lăng xê những mẫu blazer mềm, vest không cầu vai cứng, váy dáng chữ A có khung nhẹ hoặc váy suông có điểm nhấn cấu trúc ở vai và cổ. Các nhà mốt ưu tiên len pha, tweed mềm, viscose, lụa pha hay cotton kỹ thuật cao - những chất liệu vừa giữ được phom, vừa có độ chuyển động tự nhiên khi mặc.

Phom dáng rõ nhưng mềm mại: ôm vừa thân trên, nhấn eo nhẹ, không dựng vai hay keo cứng. Chất liệu có độ rủ giúp tổng thể đứng phom mà vẫn linh hoạt mang đến hiệu quả là vẻ thanh lịch, gọn gàng nhưng không cứng nhắc, dễ ứng dụng và tôn dáng ẢNH: LÊ HOUSE

'Soft-structure': Khi sự thoải mái trở thành chuẩn mực thanh lịch mới

Điểm đáng chú ý là "soft-structure" không đánh đổi sự sang trọng. Ngược lại, chính cảm giác thoải mái và tự nhiên lại tạo nên vẻ thanh lịch mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Người mặc có thể diện trang phục cấu trúc từ công sở, sự kiện đến đời thường mà không lo cảm giác nặng nề hay "quá tay" với vóc dáng.

Sự phổ biến của phom dáng này cũng phản ánh tư duy thời trang đang thay đổi: thay vì ép cơ thể phải phù hợp với quần áo, quần áo được thiết kế để tôn trọng sự đa dạng hình thể. Với "soft-structure", thời trang 2026 gửi đi một thông điệp rõ ràng: phong cách không thuộc về số đo, mà thuộc về cảm giác tự tin khi người mặc được là chính mình.

Một thiết kế "soft-structure" chuẩn mực: giữ được tính kiến trúc của váy may đo, nhưng được “làm mềm” bằng chất liệu và tỷ lệ, tạo cảm giác sang trọng, thoải mái, phù hợp tinh thần thời trang 2026 - tôn dáng mà không áp lực hình thể ẢNH: LÊ HOUSE

Gần gũi, quen thuộc hơn là một ví dụ của "soft-structure" mang hơi hướng romantic classic: vẫn có khung dáng tôn hình thể, nhưng được “làm mềm” bằng chất liệu, chi tiết ren và cách xử lý bề mặt, rất phù hợp với tư duy thời trang tôn trọng cơ thể giai đoạn 2025 - 2026 lại giúp chị em có thể dễ dàng ứng dụng ẢNH: LÊ HOUSE



