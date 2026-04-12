Thời trang 24/7

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
12/04/2026 14:00 GMT+7

Không rực rỡ như sắc đỏ hay quyền lực như màu đen, màu nâu thời thượng đang len lỏi vào tủ đồ của những tín đồ sành điệu như một bản tuyên ngôn về sự tinh tế.

Màu nâu không còn bị gắn mác "già dặn", giờ đây nó đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế trong làng mốt. Với khả năng tôn da cực đỉnh và dễ dàng ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, những set đồ màu nâu đang chiếm trọn trái tim của các tín đồ thời trang.

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 1.

Sự kết hợp tinh tế giữa set trang phục màu nâu đậm với áo kiểu tay dài và chân váy ngắn hiện đại. Điểm nhấn nằm ở những tầng voan nâu nhạt bồng bềnh nơi chân váy, chất liệu voan mỏng nhẹ mang đến sự thoải mái. Thêm một chiếc mũ cói rộng vành để hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm hơi thở vintage cho những buổi đi du lịch

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 2.

Set trang phục với áo yếm nhún bèo điệu đà đi cùng chân váy dài thướt tha giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của người mặc. Những tầng bèo nhún chạy dọc theo phần áo mang lại sự nữ tính, trong khi chân váy dài xếp tầng tôn lên vẻ thanh lịch. Chỉ cần chiếc túi cói là có thể dạo biển trong những ngày hè

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Set trang phục gồm áo hai dây và váy ôm cạp thấp màu nâu gỗ được làm từ chất liệu len đan thủ công ấn tượng cho những ngày đi tắm biển.

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 3.

Thiết kế ôm sát giúp khéo léo khoe đường cong cơ thể, gam màu nâu trầm đặc biệt nổi bật dưới ánh nắng. Thêm một chiếc dây chuyền charm vỏ sò hoặc sao biển để tạo nên phong cách biển cả đúng điệu

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 4.

Màu nâu sữa nhẹ nhàng mang đến cảm giác dễ chịu, áo rút dây sát nách khỏe khoắn phối cùng quần shorts năng động giúp bạn tự tin vận động cả ngày dài. Chất vải thoáng mát cùng kiểu dáng hiện đại là điểm cộng lớn cho bộ trang phục này. Đừng quên một chiếc mũ cói xinh xắn để vừa che nắng, vừa tăng thêm vẻ sành điệu cho set đồ

ẢNH: @_KJMBAE

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa áo hai dây tinh tế và quần ống rộng màu nâu thoải mái cho những ngày dạo phố. Gam màu nâu đậm mang lại cảm giác quyền lực, phối cùng các phụ kiện như túi xách hoặc giày cùng tông nâu để tạo nên một tổng thể phong cách monochrome hoàn hảo

ẢNH: @_FIFA_FARO

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 6.

Áo kiểu quây và váy ôm màu nâu đen mang đến một diện mạo bí ẩn và mạnh mẽ. Màu nâu đen độc đáo giúp tôn lên làn da trắng và tạo hiệu ứng thị giác thon gọn cho người mặc. Sự kết hợp giữa các lớp layer giúp trang phục có chiều sâu, khéo léo để lộ phần bra sọc bên trong tạo điểm nhấn phá cách

ẢNH: @_RYNHII

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè- Ảnh 7.

Áo tay bồng điệu đà kết hợp cùng váy ôm họa tiết ca rô nâu cổ điển. Họa tiết ca rô nhỏ giúp set đồ trở nên trẻ trung và bắt mắt hơn so với các thiết kế vải trơn thông thường. Thêm một chiếc túi da màu nâu đậm sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để cân bằng lại nét nhẹ nhàng của họa tiết ca rô

ẢNH: @_SONGNGIIW

Set đồ màu nâu ngày nay không chỉ đơn thuần là lựa chọn an toàn mà đã trở thành tuyên ngôn phong cách của những cô gái yêu sự tinh tế. Với khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều sắc độ và chất liệu khác nhau, gam màu này chứng minh rằng sự tối giản vẫn có thể tạo nên dấu ấn thời trang mạnh mẽ và đầy cuốn hút.

màu nâu trang phục màu nâu set đồ màu nâu trang phục tông nâu tông màu mùa hè

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Chân váy trắng giúp nàng tỏa sáng ngày hè rực rỡ

Xanh dương pastel, gam xanh trong trẻo tôn nét dịu dàng ngày nắng

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục

Sức hút từ những mẫu quần kẻ sọc ống rộng cá tính

Tóc Tiên chuyển hướng phong cách, gây ấn tượng tại thảm đỏ

