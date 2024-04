Làm đầy quầng mắt trũng sâu bằng PRF, liệu pháp sinh học tự thân

Liệu pháp thẩm mỹ tiêm chất làm đầy giúp làm phẳng vùng da bên dưới mắt, khiến các nếp nhăn biến mất và khuếch tán quầng thâm. Khác với các chất làm đầy từ vật liệu tổng hợp thường chứa axít hyaluronic, Fibrin giàu tiểu cầu (Platelet Rich Fibrin viết tắt là PRF) là vật liệu sinh học tự thân, được điều chế từ máu của người bệnh và không có biến đổi sinh hóa nhân tạo nào khác.

Quầng mắt trũng sâu, quầng thâm, bọng mắt là những vấn đề khiến gương mặt bạn luôn mệt mỏi. Bạn nên phân biệt chúng để cải thiện bằng các liệu pháp thẩm mỹ phù hợp

Pexels

Theo tiến sĩ, bác sĩ Dara Loitta, người có chứng nhận kép về phẫu thuật thẩm mỹ ở New York (Mỹ), chất làm đầy không giúp ích gì nếu quầng thâm hoặc vùng tối ở hốc mắt là do sắc tố sẫm màu gây ra. Cách đơn giản để phân biệt là cầm một chiếc gương nhỏ để soi trong khi nhìn lên trần nhà. Nếu ánh sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống khiến vùng thâm biến mất thì chúng chính là do sự lõm vào (gây nên tình trạng quầng mắt trũng sâu), nếu vùng thâm vẫn còn nguyên thì là do sắc tố da.

"Vùng dưới mắt lõm vào là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Khi già đi, chúng ta mất dần collagen và thể tích. Dưới mắt có thể bắt đầu xuất hiện dạng quầng thâm do hiệu ứng bóng tối tăng lên và rỗng đi", tiến sĩ, bác sĩ da liễu Marisa Garshick giải thích trên Glamour.

Lindsey Ellefson, một phóng viên và nhà văn tại New York đã trải nghiệm với chất làm đầy Fibrin giàu tiểu cầu ( PRF) để cải thiện vùng hốc mắt vào dịp sinh nhật lần thứ 30

Glamour

Fibrin giàu tiểu cầu được phát triển ở Pháp bởi Choukroun và CS (2001), là một khối gồm mạng lưới Fibrin chứa tiểu cầu, bạch cầu và một lượng lớn các nhân tố tăng trưởng được điều chế từ máu người bệnh và không có biến đổi sinh hóa nhân tạo nào khác. Tại Việt Nam, một nhóm các bác sĩ của bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế đã ứng dụng PRF cho bệnh nhân sau phẫu thuật nhổ răng khôn để giúp làm giảm đau, giảm sưng nề và nhanh lành vết thương.

Tiến sĩ Anil Rajani, người có kinh nghiệm 20 năm với kim tiêm trong đó 10 năm là tiêm huyết tương giàu tiểu cầu nói rằng chất làm đầy tổng hợp có thể hút nước và tạo ra vẻ căng mọng không tự nhiên. "Trong khi PRF là một cách tự nhiên để trẻ hóa và làm sáng vùng da dưới mắt", Anil cho biết. Vị tiến sĩ này sử dụng phương pháp lăn kim vi điểm để đưa PRF vào vùng da dưới mắt nhằm mang lại tác dụng tái tạo và trẻ hóa; đồng thời cho biết nó thậm chí có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng tóc và màu môi.

Glamour

Khi Fibrin giàu tiểu cầu được tiêm dưới dạng chất làm đầy, các yếu tố tăng trưởng và tiểu cầu sẽ giải phóng từ từ trong nhiều tuần và tháng. Tuy nhiên, sự tăng thể tích từ chất làm đầy PRF chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn vì vật liệu tự nhiên sẽ được cơ thể tái hấp thu. Tốc độ tiêm nhanh (để tránh bị đông) sau khi chạy ly tâm cũng sẽ gây ra tình trạng bầm tím. Hiện tại đang có hai phương pháp là vi kim (lăn kim vi điểm) và tiêm với sự chênh lệch về giá dịch vụ.

Lindsey Ellefson kể rằng một kỹ thuật viên lấy từ 2 - 4 ống máu 13 ml của cô, sau đó cho chúng chạy qua máy ly tâm ở tốc độ chậm. Dù ngập tràn hy vọng sẽ lấp đầy hai quầng mắt trũng sâu thì trải nghiệm lấy máu tĩnh mạch từ ven trên cánh tay, chờ đợi để được tiêm nhanh dung dịch dạng lỏng vào vùng dưới mắt không hề dễ chịu với cô. Nữ phóng viên cũng bị bầm tím trong hơn một tuần và khi vết sưng tấy giảm bớt, cảm giác đầy đặn cũng giảm bớt và cô cảm thấy bản thân trở lại trạng thái ban đầu sau hai tuần. Một tháng sau, Lindsey quay lại phòng khám để tìm kiếm chất làm đầy khác giúp ích cho vùng lõm dưới mắt.