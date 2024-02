Mọi điều bạn cần biết về chất làm đầy da trong làm đẹp thẩm mỹ

Có thể thấy rõ rằng ngày nay chúng ta có sự thay đổi rõ rệt với các phương pháp điều trị thẩm mỹ.

Ariana Grande thừa nhận sử dụng botox và chất làm đầy môi để thay đổi ngoại hình thẩm mỹ trước đây @arianagrande

Ca sĩ Ariana Grande, người đã nói chuyện cởi mở về sự phụ thuộc của mình vào botox. Kylie Jenner, người đã thừa nhận trên Keeping Up With The Kardashians với người hâm mộ rằng cái bĩu môi sang trọng, mềm mại của cô đã được chất làm đầy hỗ trợ, hay rapper người Hàn Quốc Jessi, người đã tham gia chương trình tạp kỹ Radio Star cũng chia sẻ vấn đề phẫu thuật cắt mắt hai mí trước đây của mình.

Nữ nghệ sĩ, rapper người Hàn Quốc Jessi, đã tham gia chương trình tạp kỹ Radio Star cũng chia sẻ vấn đề phẫu thuật cắt mắt hai mí trước đây của mình cũng như việc sử dụng chất làm đầy cho khuôn mặt @jessicah_o

Tuy nhiên, việc bình thường hóa các cuộc trò chuyện và phương pháp điều trị như vậy không đồng nghĩa với việc phổ biến thông tin chính xác hoặc đáng tin cậy, thông tin này đặc biệt phổ biến khi nói đến chất làm đầy da.

Tính linh hoạt của chất làm đầy, nơi nó được sử dụng cho vô số vấn đề như chảy xệ và nếp nhăn. Nhưng tính linh hoạt của nó cũng có thể là nguyên nhân gây nhầm lẫn. Bác sĩ Cường Nguyễn (hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM) và bác sĩ da liễu tại Trung tâm chăm sóc da Acclear cho biết: “Chất làm đầy da về cơ bản có hai chức năng chính. Chúng là những loại gel được tiêm bên dưới da để 'lấp đầy' nó, có thể được sử dụng để thay thế khối lượng đã mất, xóa hoặc làm mờ các nếp nhăn trên da và cải thiện các đường nét trên khuôn mặt hoặc cơ thể”.

Chất làm đầy cũng có thể cải thiện chất lượng da bằng cách tăng cường hydrat hóa cho da, cải thiện độ săn chắc của da bằng cách kích thích collagen và elastin, cũng như cải thiện độ đàn hồi và rạng rỡ của da @merzaesthetics.sg

Để không có bất kỳ hiểu lầm tiềm ẩn nào liên quan đến y tế, chúng ta có thể tìm hiểu những vùng có nguy cơ cao cần tránh cũng như những biến chứng có thể xuất phát từ các loại chất làm đầy da khác nhau.

Có những loại chất làm đầy da nào và chúng khác nhau như thế nào?

“Có hai nhóm chất làm đầy da chính: Chất làm đầy axit hyaluronic (HA) và chất làm đầy kích thích sinh học. Chất làm đầy kích thích sinh học thường được gọi là chất làm đầy bán vĩnh viễn hoặc chất làm đầy vĩnh viễn, vì chúng lưu lại trên da lâu hơn, từ 2 - 10 năm hoặc hơn và chúng cũng kích thích collagen, đàn hồi mới làm tăng thêm hiệu quả của chất làm đầy”, bác sĩ da liễu ở Trung tâm chăm sóc da Acclear giải thích.

Tương lai của khách hàng nữ có vẻ tươi sáng với liệu pháp làm đẹp từ chất làm đầy. Đây là phương pháp điều trị lý tưởng để nâng vùng da chảy xệ quanh cằm để bạn có đường viền hàm rõ ràng hơn, có được sự tự tin từ mọi góc độ @merzaesthetics.sg

Mặt khác, chất làm đầy axit hyaluronic được làm từ axit hyaluronic, một thành phần của da thu hút hơn 1.000 lần trọng lượng phân tử của nó. Do đó, chúng rất tốt cho việc hydrat hóa làn da và cũng kích thích các mô collagen và đàn hồi thông qua sự kéo giãn cơ học và các cytokine. Điều này có nghĩa là ngoài việc tạo đường nét và tạo độ phồng, chất làm đầy axit hyaluronic còn có thể được sử dụng cho mục đích hydrat hóa da, nơi chúng được tiêm bề ngoài vào da để cung cấp độ ẩm và dòng chảy.

“Một số chất tăng cường axit hyaluronic có chứa các thành phần khác như glycerol để tăng cường hơn nữa mức độ hydrat hóa và làm sáng da. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những chất tăng cường da này không làm đầy hoặc nâng da, với tác dụng cấp sáng sẽ mất đi trong vòng vài tháng", bác sĩ Cường Nguyễn cho biết.

Có bất kỳ rủi ro hoặc biến chứng cụ thể nào đi kèm với chất làm đầy không?

Phyllis Quek đã thực hiện cắt mí mắt chuyển đổi mí mắt từ đơn thành đôi và sử dụng chất làm đầy cho cặp môi của mình. Cô cũng đã xóa nốt ruồi trên trán đặc trưng của mình @phyllis_quek

Theo bác sĩ Cường, các biến chứng điển hình liên quan đến tác dụng phụ liên quan đến tiêm. Ông chỉ ra: “Hãy nghĩ đến sự đau đớn, vết bầm tím, sưng tấy cũng như những cục u và vết sưng tấy trên bề mặt. Những vết bầm tím này có khả năng tự giới hạn và dễ dàng kiểm soát bằng cách xoa bóp các vết sưng tấy hoặc sử dụng tia laser để loại bỏ các vết bầm tím”. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro nghiêm trọng hơn có thể phát sinh. Điều này bao gồm phản ứng dị ứng với sản phẩm, sự nhiễm trùng, các nốt hoặc vết sưng muộn và các biến cố mạch máu bao gồm hoại tử da hoặc mù. Rất hiếm khi chất làm đầy đi vào dòng máu và dòng máu sau đó mang chất làm đầy đến các mạch máu võng mạc. Điều này sau đó dẫn đến mù lòa. Đây được coi là một trường hợp cấp cứu y tế. Bác sĩ có thể xoa bóp mắt, truyền hyaluronidase và nhanh chóng nhờ bác sĩ chuyên khoa mắt giải quyết vấn đề. Có những biện pháp khác phải được tuân theo để cứu vãn tầm nhìn”.

Chất lượng của chất độn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn không?

Chất lượng của chất độn phụ thuộc vào nhà sản xuất. Bác sĩ da liễu của Trung tâm chăm sóc da Acclear khuyên chỉ nên sử dụng chất độn có kỹ thuật sản xuất mạnh mẽ và được Hoa Kỳ, FDA, EU và Singapore phê duyệt. Một số chất làm đầy được biết là gây ra phản ứng dị ứng nhiều hơn những chất khác và một số được biết là gây ra các vấn đề kéo dài cần phải điều trị bằng hyaluronidase kéo dài. Vì vậy, bác sĩ phải làm quen với nhãn hiệu chất làm đầy mà họ đang sử dụng. Nói chung, hầu hết các tác dụng phụ đều phụ thuộc vào bác sĩ và kỹ thuật.

Vùng nào trên mặt có nguy cơ cao không nên sử dụng chất làm đầy?

Hầu hết các tác dụng phụ của chất làm đầy đều phụ thuộc vào bác sĩ và kỹ thuật freepik

Theo y sĩ kiêm kỹ thuật viên Cát Thy (VTM Miki): "Bất kỳ phần nào trên khuôn mặt và da của bạn có chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh. Điều này bao gồm má, thái dương, nếp gấp mũi và mũi, vùng trán hoặc mí mắt và vùng xung quanh miệng và cằm. Do đó, bạn có thể thấy rằng không có khu vực nào là an toàn. Người tiêm phải rất thành thạo về giải phẫu vị trí của các mạch máu và dây thần kinh. Hãy lưu ý rằng những bệnh nhân đã từng nâng mũi trước đó có nguy cơ cao hơn vì phẫu thuật có thể làm biến dạng giải phẫu và có thể bị xơ hóa sau phẫu thuật".

Có thể làm gì để chuẩn bị cho việc tiêm chất làm đầy vào da?

Bác sĩ da liễu thuộc Trung tâm chăm sóc da Acclear cho biết: “Để giảm sự hình thành các nốt viêm, tốt nhất bạn nên tránh thực hiện bất kỳ thủ thuật nha khoa nào hai tuần trước khi tiêm chất làm đầy. Hãy trì hoãn việc tiêm chất làm đầy nếu bạn đang bị cúm, hoặc nếu đang có mụn trứng cá hoặc nhiễm trùng da ở những vùng bạn muốn tiêm chất làm đầy”. Về việc chăm sóc sau điều trị, bác sĩ khuyên bạn nên tránh những nơi có nhiệt độ cao như xông hơi hai tuần sau khi điều trị và không xoa bóp vùng tiêm trừ khi có lời khuyên của bác sĩ.