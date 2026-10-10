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Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/10/2026 18:00 GMT+7

Không bị giới hạn trong khuôn mẫu hoa lá tự nhiên hay những khối hình học cứng nhắc, họa tiết trừu tượng là cuộc chơi ngẫu hứng của màu sắc, tạo nên sự độc đáo cho phong cách.

Họa tiết trừu tượng luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong các thiết kế thời trang, nơi các mảng màu loang, nét vẽ ngẫu nhiên và dải sắc thái đan xen tạo nên thị giác cuốn hút. Không bị bó hẹp trong bất kỳ khuôn mẫu cố định nào, kiểu hoa văn này mang đến tinh thần hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Những chiếc áo kiểu mang họa tiết trừu tượng luôn sở hữu sức hút thị giác đặc biệt, thay vì diện cả cây họa tiết đòi hỏi sự cẩn trọng cao khi phối đồ, việc tập trung điểm nhấn vào phần thân trên thông qua các thiết kế như áo cúp ngực xếp nhún, áo yếm lụa vạt nhọn hay áo lệch vai bất đối xứng mang lại cảm giác phóng khoáng và linh hoạt hơn rất nhiều.

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 1.

Chiếc áo quây cúp ngực với họa tiết trừu tượng loang màu mô phỏng da hổ, mang đến vẻ ngoài vừa hoang dã vừa quyến rũ, phối cùng quần shorts đen cạp thấp mang tinh thần Y2K thời thượng

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa gam hồng đào và đỏ rực rỡ qua họa tiết vết cọ loang trên chiếc áo yếm lụa sánh đôi cùng quần suông ống rộng màu đỏ tươi đồng điệu, tạo nên nguồn năng lượng tươi trẻ đầy mê hoặc

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 3.

Sự sắp đặt bất quy tắc của các dải màu xóa tan cảm giác nhàm chán, tạo nên điểm nhìn cuốn hút. Phụ kiện như kính râm gọng tròn, túi xách mini và kiểu tóc búi gọn gàng hoàn thiện vẻ ngoài thảnh thơi cho những kỳ nghỉ dưỡng cao cấp

ẢNH: @_PRINKPIYA

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 4.

Đầm dài maxi hay đầm suông chạm đất luôn được xem là mảnh đất màu mỡ nhất để phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của hội họa trừu tượng. Từ những đường cọ uốn lượn sắc đen tương phản trên nền lụa sáng màu tôn vinh đường cong quyến rũ

ẢNH: @CHARMAININE

Phong cách phối đồ đồng bộ hai mảnh mang họa tiết trừu tượng là giải pháp tuyệt vời dành cho những cô nàng muốn khẳng định gu thời trang chỉn chu mà không tốn quá nhiều công sức phối đồ. Điểm đặc biệt của những set đồ này là sự liền mạch trong tư duy thị giác: họa tiết được phủ đều từ áo đến chân váy nhưng vẫn giữ được tỷ lệ cơ thể cân đối nhờ khoảng hở tinh tế ở vòng eo. 

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 5.

Set đồ lụa satin màu nâu caramel loang vân đá trắng gồm áo corset cúp ngực sắc sảo và chân váy midi cạp trễ ôm nhẹ vòng hông phù hợp cho những chuyến dạo biển sang trọng

ẢNH: @CHARMAININE

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 6.

Đối với các cô nàng vóc dáng mảnh mai, các mảng màu trừu tượng lớn với độ tương phản sáng - tối rõ rệt giúp vóc dáng trông đầy đặn, sống động hơn

ẢNH: @CHARMAININE

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 7.

Đưa họa tiết trừu tượng xuống chân váy và giữ phần thân trên tối giản là công thức chuẩn mực dành cho những quý cô yêu thích phong cách thanh lịch. Những chiếc chân váy với họa tiết đa dạng dễ dàng hòa hợp với các kiểu áo lệch vai, cổ yếm... đơn sắc

ẢNH: @_PRINKPIYA

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng- Ảnh 8.

Vì họa tiết trừu tượng đã mang một bảng màu đa dạng và ấn tượng, vì vậy lựa chọn an toàn nhất luôn là phối cùng phụ kiện mang gam màu trung tính như đen, trắng, be hoặc trùng với một tông màu phụ có sẵn trên họa tiết váy áo

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

 

họa tiết trừu tượng áo kiểu áo quây Áo yếm kỳ nghỉ dưỡng

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