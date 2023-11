Làm phong phú thêm hành trình khám phá xứ kim chi bằng trải nghiệm Korea Train Express

Tốc độ và tiện ích: Trái tim của tàu cao tốc KTX

Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của KTX chính là tốc độ "vùn vụt" của nó. Hành trình từ Seoul đến Busan chỉ mất khoảng 2 giờ 10 phút, một cải tiến vượt bậc so với thời gian di chuyển truyền thống. Nhưng không chỉ có vậy, KTX còn chinh phục hành khách bằng những tiện ích như ghế ngồi rộng rãi, không gian yên tĩnh, và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.

Pinterest

Dễ dàng đặt vé và lên kế hoạch hành trình

Hệ thống đặt vé của KTX vô cùng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể đặt vé trực tuyến thông qua các trang web và ứng dụng di động, hoặc tại các máy bán vé tự động và quầy vé tại ga tàu. Quy trình đặt vé đơn giản, dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt những phiền phức không cần thiết.

Freepik

An toàn và đúng giờ

KTX không chỉ nổi tiếng với sự nhanh chóng mà còn với tính an toàn và đúng giờ. Hàn Quốc đã đầu tư rất lớn vào việc bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống đường sắt, đảm bảo sự an toàn tối đa cho hành khách. Điều này đã làm tăng lòng tin và sự ưu tiên của người dân đối với tàu cao tốc so với các phương tiện khác.

Envato

Không gian bên trong toa tàu cực kỳ hiện đại

Tiến bộ của công nghệ vận chuyển tàu cao tốc KTX không chỉ nổi tiếng với tốc độ, mà còn với không gian bên trong đáng kinh ngạc. Với thiết kế rộng rãi và tiện nghi, KTX mang đến trải nghiệm vận chuyển vượt trội. Hành khách được tận hưởng ghế ngồi thoải mái, không gian rộng lớn và không gian chân rộng hơn so với hầu hết các phương tiện khác. Không gian bên trong của KTX thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho hành trình dài hoặc ngắn.

Pixabay

Kết nối đa chiều từ trạm Seoul: Du lịch không giới hạn

Tàu KTX là hệ thống tàu cao tốc nhanh chóng và tiện lợi, cho phép du khách di chuyển nhanh chóng đến các thành phố khác trên khắp Hàn Quốc. Tại Trạm Seoul, du khách có thể mua vé và lên tàu KTX để đến các điểm đến khác nhau như Busan, Daegu, Gwangju và nhiều thành phố khác. Việc đi tàu KTX từ Trạm Seoul sẽ mang lại trải nghiệm thuận tiện và nhanh chóng để khám phá vẻ đẹp của Hàn Quốc.

Pinterest

Chuyến đi trên KTX không chỉ là sự chuyển động nhanh chóng giữa các thành phố, mà còn là sự chuyển mình trong cảm nhận và thưởng ngoạn văn hóa đa dạng của Hàn Quốc. KTX không chỉ kết nối địa điểm, mà còn là cầu nối cho những trải nghiệm phong phú và những câu chuyện thú vị. Đối với du khách, KTX là sự lựa chọn không chỉ bởi sự thuận tiện mà còn bởi cách mà nó làm phong phú thêm hành trình khám phá xứ sở kim chi.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên