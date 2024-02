Lập nhóm du xuân với 5 quán cà phê không nghỉ tết ở Hà Nội

Xofa Café & Bistro: Không gian của sự ấm áp

Nằm tại trung tâm Hoàn Kiếm, cách hồ Gươm chỉ 10 phút, Xofa Cafe & Bistro mở cửa 24/7, là điểm đến không thể bỏ qua để trải nghiệm Hà Nội về đêm. Với phong cách vintage, cửa gỗ cổ điển và bàn ghế của những năm 80, nơi đây tạo nên không gian yên tĩnh, tách biệt từ sự nhộn nhịp bên ngoài. Khách có thể thư giãn với cà phê, trà, sữa hạt, hoặc thưởng thức bánh ngọt, sandwich, mì Ý, trong không khí ấm cúng, quen thuộc.

FB xofacafe

All Day Coffee: thức uống đa dạng, không gian mở

All Day Coffee, mở từ 7giờ đến 23 giờ mỗi ngày, kể cả dịp lễ và tết, thu hút bằng mặt tiền lộng lẫy, kiến trúc phong cách châu Âu. Với tông màu nâu đỏ trầm, không gian quán vừa cổ điển vừa ấm cúng. Đã trang hoàng rực rỡ cho tết, All Day Coffee chào đón thực khách với phong bao lì xì và quà tặng may mắn. Một địa điểm lý tưởng để cùng bạn bè đón tết và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt.

FB alldaycoffeevn

Oromia Coffee: Hương vị Ethiopia giữa lòng hà nội

Oromia Coffee, một điểm đến không thể bỏ qua trong dịp tết, mở cửa liên tục cả ngày 30 và mùng 1 mà không thu thêm phụ phí. Quán có góc background đẹp mắt, lý tưởng để chụp ảnh. Đây là cơ hội hoàn hảo để diện bộ áo dài cách tân và tạo những bức ảnh sống ảo tuyệt vời. Không còn do dự, hãy ghé Oromia Coffee và ghi dấu những khoảnh khắc tết đáng nhớ!

Envato

The Nammin House: Quay về với không gian cổ điển

The Nammin House, một quán cafe ba tầng rộng lớn với hai mặt tiền và view đắt giá hướng hồ Xã Đàn, nổi bật với thiết kế hiện đại và tông màu cam-xanh dương độc đáo. Quán không chỉ tạo ấn tượng với phong cách thời thượng mà còn mang đến không gian thoáng đãng tại sân thượng tầng 3, lý tưởng để thư giãn và ngắm cảnh hồ vào buổi tối. Một góc chill hoàn hảo để tận hưởng những phút giây yên bình.

Envato

Mị Cà Phê: Sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại

Mị Cà Phê không chỉ gây ấn tượng với những ly cà phê thơm ngon mà còn bởi không gian độc đáo. Sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và sự tiện nghi hiện đại làm nên một Mị Cà Phê đầy mê hoặc. Không chỉ vậy, đây còn là nơi tụ tập của các bạn trẻ đam mê Board Game vì không gian mở và không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Bật mí cho bạn là Mị còn có những chú mèo béo rất thân thiện đó nha.

Envato

Kết thúc một chuyến du xuân tại những quán cà phê độc đáo này, bạn không chỉ có được những giây phút thư giãn, thưởng thức thức uống yêu thích mà còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới. Hãy lên kế hoạch và thưởng thức tết Nguyên Đán theo cách đặc biệt nhất tại những quán cà phê không nghỉ tết ở Hà Nội!





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên