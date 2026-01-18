  • An Giang
Thời trang 24/7

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
18/01/2026 20:00 GMT+7

Giữa vô vàn chất liệu, lụa và taffeta luôn giữ vị trí đặc biệt nhờ vẻ đẹp tinh xảo và sắc nét. Sự hiện diện của hai chất liệu này đã góp phần định hình 'ngôn ngữ' sang trọng trong nhiều thiết kế cao cấp.

Lụa được yêu thích bởi độ rủ tự nhiên, cảm giác mềm mại và nét nữ tính tinh tế, trong khi taffeta gây ấn tượng với bề mặt bắt sáng nhẹ, độ đứng phom rõ rệt và khả năng tạo hình ấn tượng. Khi được ứng dụng đúng cách, lụa và taffeta không chỉ tôn lên phom dáng mà còn mang đến chiều sâu thẩm mỹ.

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 1.

Bản phối giữ trọn nét sang trọng cùng gam màu đen huyền bí và cá tính. Thiết kế áo taffeta ôm trọn đường cong, tôn vinh vòng eo và tạo hiệu ứng thon gọn giúp set đồ trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp sắc sảo

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 2.

Thiết kế váy màu hồng pastel trên nền vải lụa bắt sáng nhẹ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Phom dáng yêu kiều, trong khi chi tiết cổ yếm đính đá là điểm nhấn nổi bật, tăng chiều sâu và chuyển động mềm mại cho tổng thể

ẢNH: MIE TRAN STUDIO

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 3.

Mẫu áo cổ yếm ôm gọn phần thân trên nhờ chất liệu dày dặn kết hợp chân váy midi dáng xòe đem đến sự cân đối, giúp tôn dáng, che khuyết điểm vòng hông và đùi, đồng thời mang lại cảm giác uyển chuyển

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 4.

Váy lụa dáng dài đem đến vẻ đẹp thanh lịch và gợi cảm, cân bằng hài hòa giữa kín đáo và quyến rũ. Thiết kế cổ thuyền giúp tôn phần vai và xương quai xanh. Chất liệu lụa rủ nhẹ, bắt sáng tự nhiên tôn trọn nét kiêu kỳ

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 5.

Sự kết hợp hài hòa giữa phom dáng hiện đại và tinh thần truyền thống. Thiết kế váy dài với phần áo taffeta gọn gàng, chân váy rủ mềm tạo nét uyển chuyển, đồng thời tôn vóc dáng và che khuyết điểm hiệu quả. Gam đỏ trầm nổi bật nhưng không phô trương

ẢNH: MIE TRAN STUDIO

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 6.

Thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Phom dáng váy dài ôm nhẹ kết hợp lớp choàng sheer tạo cảm giác thanh lịch, giúp người mặc che khuyết điểm phần vai và bắp tay, đồng thời vẫn giữ được nét mềm mại

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 7.

Áo hai dây, quần lụa kết hợp cùng áo choàng voan tơ, một sự hòa quyện giữa nét tối giản và vẻ mềm mại đầy mê hoặc. Ngoài quần dài, nàng có thể phối linh hoạt với chân váy, khắc họa nét sang trọng mà vẫn giữ được chất thanh thoát

ẢNH: KISSERINE

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp- Ảnh 8.

Chiếc đầm với chất liệu lụa có tông màu sâm panh sáng, chi tiết bất đối xứng mềm mại, tạo điểm nhấn cho vai và xương quai xanh. Các nếp gấp viền eo được đặt một cách tỉ mỉ, tạo nên đường cong nữ tính và tăng thêm chút gợi cảm

ẢNH: KISSERINE

Lụa và taffeta đều đại diện cho tinh thần thanh lịch và đẳng cấp trong thời trang. Việc lựa chọn hai chất liệu này giúp người mặc truyền tải phong cách, cảm xúc và gu thẩm mỹ riêng.

Lụa taffeta sang trọng truyền thống Kiêu kỳ

