Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Giữa vô vàn chất liệu, lụa và taffeta luôn giữ vị trí đặc biệt nhờ vẻ đẹp tinh xảo và sắc nét. Sự hiện diện của hai chất liệu này đã góp phần định hình 'ngôn ngữ' sang trọng trong nhiều thiết kế cao cấp.
Lụa được yêu thích bởi độ rủ tự nhiên, cảm giác mềm mại và nét nữ tính tinh tế, trong khi taffeta gây ấn tượng với bề mặt bắt sáng nhẹ, độ đứng phom rõ rệt và khả năng tạo hình ấn tượng. Khi được ứng dụng đúng cách, lụa và taffeta không chỉ tôn lên phom dáng mà còn mang đến chiều sâu thẩm mỹ.
Lụa và taffeta đều đại diện cho tinh thần thanh lịch và đẳng cấp trong thời trang. Việc lựa chọn hai chất liệu này giúp người mặc truyền tải phong cách, cảm xúc và gu thẩm mỹ riêng.