Lưu ngay những quán cà phê có view 'sống ảo' tại phố cổ Hội An

Hoi An Bread Break: hương vị cà phê truyền thống

Hoi An Bread Break là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn thưởng thức bữa sáng ở Hội An. Nổi tiếng với món bánh mì Hội An trứ danh, quán còn mang đến sự đa dạng trong thực đơn với các loại nước ép tươi mát và cà phê đậm vị. Đặc biệt, không gian quán đậm nét cổ kính cùng với sân thượng thoáng đãng tạo nên một không gian lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Mỗi bữa sáng tại đây không chỉ là thưởng thức ẩm thực mà còn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc của phố Hội, hứa hẹn mang lại những kỷ niệm khó quên cho du khách.

Cargo Club Cafe & Restaurant: Nơi gặp gỡ của những tâm hồn nghệ sĩ

Cargo Club Cafe & Restaurant, một điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Hội An, nổi tiếng với phong cách thiết kế cổ điển, mang đến cho khách hàng cảm giác nhẹ nhàng và bình yên ngay khi bước vào. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức những loại đồ uống ngon lành mà còn có cơ hội thử nghiệm các loại bánh ngọt, bánh kem, cùng với các món ăn đặc sản như cao lầu, bún phở. Cargo Club Cafe & Restaurant chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi vị giác và mang lại trải nghiệm ẩm thực phong phú cho du khách trong chuyến du lịch Hội An của mình.

Chu An Cafe: Thiết kế độc đáo, view đẹp mắt

Chu An Cafe là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian cà phê truyền thống giữa lòng thành phố. Với thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng, quán cà phê này tạo ra một không gian thư giãn và yên bình. Chu An nổi tiếng với các loại cà phê Việt Nam chất lượng cao, pha chế theo phong cách độc đáo. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ các loại thức uống khác và nhẹ nhàng âm nhạc nền, mang lại cho khách hàng trải nghiệm thú vị và thoải mái.

Mót Hội An: Hồn Việt trong từng góc nhỏ

Mót Hội An, một quán trà đặc biệt tại phố cổ, chuyên phục vụ trà mót - một thức quà thảo mộc nổi tiếng của Hội An. Đặt tại đường Trần Phú, quán thu hút du khách bởi hương vị thơm lạ và quyến rũ của trà mót. Thức uống này không chỉ dành cho những người tìm kiếm sự mới lạ trong hương vị mà còn cho những ai yêu thích khám phá nét văn hóa địa phương qua ẩm thực. Mót Hội An đã trở thành điểm dừng chân yêu thích, mang lại trải nghiệm ấn tượng cho bất kỳ ai ghé qua.

92 station restaurant & cafe

92 station restaurant & cafe là một điểm đến độc đáo kết hợp giữa nhà hàng và quán cà phê, nằm ở trái tim của một thành phố sôi động. Được thiết kế với phong cách hiện đại và ấm cúng, nơi đây tạo ra một không gian lý tưởng cho cả bữa ăn nhẹ và các cuộc họp mặt thân mật. Thực đơn đa dạng, từ cà phê chất lượng cao đến các món ăn sáng tạo, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.

Khi ghé thăm Hội An, đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan và trải nghiệm không gian độc đáo của những quán cà phê này. Mỗi quán mang một phong cách riêng biệt, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một Hội An đa sắc, nơi mỗi góc phố, mỗi ngõ nhỏ đều chứa đựng những câu chuyện thú vị và những khoảnh khắc sống ảo không thể quên.





