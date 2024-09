NewJeans, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt vào năm 2022, đã trở thành một trong những thần tượng hot nhất thế hệ mới chỉ sau hai năm với phong cách độc đáo và mới mẻ. So với thời kỳ mới ra mắt khi được gọi là "tân binh quái vật", 5 thành viên Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein đều đã trưởng thành hơn rất nhiều và toát lên sức hút đặc trưng trên sân khấu. Các thành viên cũng được các thương hiệu thời trang lớn ưa chuộng và lần lượt được đề cử làm đại sứ thương hiệu cho Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Burberry và Dior, đồng thời khí chất thời trang của họ cũng được đánh giá cao.

NewJeans vừa ký hợp đồng khủng để làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Calvin Klein

ẢNH: @NEWJEANS

Chỉ là tân binh trong vô vàn nhóm nhạc ở thị trường giải trí K-pop, "ma lực" nào khiến NewJeans có sức hút thời trang vô song với các nhãn hiệu và gây tác động lớn đến giới trẻ như vậy?

Mỗi thành viên đều toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ tinh tế

Hanni là đại sứ toàn cầu của Gucci, Haerin đại sứ thương hiệu của Dior, Hyein là người phát ngôn của Louis Vuitton ẢNH: @NEWJEANS

Danielle là đại sứ của Burberry, Minji là người phát ngôn của Chanel ẢNH: @NEWJEANS

Cả 5 thành viên của nhóm nhạc đều được mời hợp tác, trở thành đại sứ của các nhãn hàng cao cấp chỉ sau 2 năm xuất hiện trên thị trường giải trí. Chính điều này khiến NewJeans đã trở thành một trong những ban nhạc nữ được người hâm mộ chú ý nhất. Vì vậy, ngoài biểu diễn trên sân khấu, các thành viên còn thường xuyên được mời tham dự các sự kiện thời trang, triển lãm thời trang lớn, thể hiện sức hút trưởng thành và tinh tế hơn tuổi.

Vẻ ngoài thiên thần balletcore

Vẻ ngoài thuần khiết và nhanh nhẹn của họ hoàn toàn phù hợp với hình dáng thiên thần nhẹ nhàng và mềm mại ẢNH: @NEWJEANS

MV Cool With You do nam diễn viên khách mời Lương Triều Vỹ đóng chính đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt. Trong số đó, các thành viên của NewJeans hóa thân thành thiên thần khiến người ta phải "choáng váng". Họ mặc những bộ váy rộng, trong suốt và thanh lịch, kết hợp với những chiếc mũ đội đầu tinh xảo.

Trang phục đầy màu sắc mang lại cảm giác tích cực

Là đại diện cho những thần tượng trẻ trung và tràn đầy năng lượng, 5 thành viên NewJeans thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục sặc sỡ, trực quan mang đến nguồn năng lượng tích cực dopamine cho người hâm mộ ẢNH: @NEWJEANS

Trên thực tế, từ ca khúc New Jeans được phát hành trước đó với sự hợp tác của The Powerpuff Girls, có thể thấy các thành viên hóa thân thành nhân vật hoạt hình đều có màu sắc đại diện riêng. Chúng cũng sẽ xuất hiện với màu sắc tương ứng trong các buổi biểu diễn thực tế, tạo ra sự phối hợp tông màu thông qua việc kết hợp các vật dụng và phụ kiện khác nhau.

Trang phục Y2K được kết hợp nhiều phong cách

5 thành viên của NewJeans tạo dáng trong buổi chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang tại Tuần lễ thời trang Seoul F/W 2024 ẢNH: @NEWJEANS

Ngoài vẻ ngoài dễ thương, NewJeans còn thường xuyên mặc trang phục Y2K theo phong cách cổ điển đặc trưng của nhóm. Phong cách này kết hợp phong cách đường phố, với tông màu tối hơn và phương pháp kết hợp sáng tạo bằng cách sử dụng nhiều đồ da và denim hơn để tạo nên nét quyến rũ hoang dã và đầy phong cách. Nhà tạo mẫu của nhóm nhạc cũng sẽ bổ sung thêm những món đồ vui tươi như tay áo nhung lông và vòng cổ amphibole để thể hiện hình ảnh các cô gái sôi động của nhóm.

Trang phục thường ngày trẻ trung, tối giản

Các cô gái với phong cách trẻ trung, tối giản khi tới sân bay quốc tế Incheon vào ngày 3.6.2024 tại Hàn Quốc

ẢNH: @NEWJEANS

Dù là những ngôi sao trên sân khấu, nhưng ở đời thường các cô gái vẫn giữ được sự hồn nhiên, tinh nghịch của lứa tuổi cùng phong cách thời trang hợp nhãn khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý ẢNH: @NEWJEANS

NewJeans ăn mặc bảnh bao trên sân khấu và lựa chọn quần oversized thoải mái nhất khi ra ngoài, xuất hiện trong phiên bản nam tính của thời trang đường phố. Áo sơ mi rộng, giày thể thao và quần hộp là những món đồ yêu thích của những cô gái này. Họ tình cờ kết hợp những món đồ này với dép, giày thể thao, ba lô và các phụ kiện khác, khiến chúng trở nên giản dị và tự nhiên hơn phong cách hoạt động thường ngày của họ.