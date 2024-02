Mai Anh Đào đã nở, lên Đà Lạt 'check in' ngay những quán cà phê kiểu Hàn

The Married Beans: Không gian ấm cúng, lãng mạn

The Married Beans, quán cà phê đậm chất Hàn Quốc ở Đà Lạt, thu hút bởi tông màu sáng dịu, nghệ thuật trang trí giống như bảo tàng nhỏ. Tông màu nâu gỗ chủ đạo, điểm xanh cây cối và sắc đậm bàn ghế tạo nên không gian hiện đại mà hoài niệm. Quán tự hào phục vụ cà phê Đà Lạt, trồng và sản xuất bởi chính người dân địa phương, mang đến hương vị độc đáo, đậm đà khó quên.

Pixabay

Yooberi: Hương vị cà phê đậm chất Hàn

Yooberi không chỉ là studio mà còn là quán cà phê với không gian thảnh thơi, lý tưởng cho những ai muốn "sống ảo". Với diện tích cực kỳ thoải mái, quán được chia thành nhiều khu vực với các concept chụp hình đa dạng. Tone màu pastel ngọt ngào và không gian đầy hoa cỏ thơ mộng, mang đậm sắc thái Đà Lạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp Hàn Quốc, làm nên nét đặc biệt cho Yooberi. Đừng quên chọn trang phục “bánh bèo” để có những bức hình xinh xắn nhé.

Freepik

Tròn Quán: Góc nhỏ Seoul giữa lòng Đà Lạt

Tròn Quán tại Đà Lạt gây ấn tượng về không gian ấm áp, bình yên với tông màu xám nâu và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Decor đơn giản, tinh tế tạo nên sự thoáng đãng, giúp du khách cảm nhận được không khí và thiên nhiên Đà Lạt. Quán thiết kế không gian riêng tư cho từng nhóm khách, cho phép bạn tận hưởng ánh nắng, ngồi bên bàn gỗ thấp và thư giãn với ly cà phê hay cốc nước ép, tìm kiếm sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Freepik

The Station View: Cảm nhận Đà Lạt từ góc nhìn mới

The Station View mang đến những trải nghiệm mới lại, kiến trúc tại quán cà phê này lấy cảm hứng từ vùng nông thôn Hàn Quốc, tạo cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Quán rộng lớn, xanh mát với nhiều cây cối và góc riêng tĩnh lặng, lý tưởng cho việc đọc sách, làm việc hay chỉ đơn giản là thưởng thức cà phê và nghe nhạc. Món uống tại The Station không chỉ ngon mà còn chú trọng sức khỏe, khiến du khách muốn quay lại lần nữa.

Freepik

Dreamers Home and Coffee: Quán cà phê cho mọi người mơ mộng

Dreamers Home and Coffee tạo không gian ấm cúng cho những tâm hồn mộng mơ tìm về. Với thiết kế mở, nhiều cửa kính, quán mang đến cái nhìn bao quát về núi non Đà Lạt từ mọi góc nhìn. Xanh mát với cây cỏ và ánh sáng tự nhiên, Dreamers là nơi lý tưởng để chill, "check in", hẹn hò hay đơn giản là dành thời gian thư giãn, trò chuyện. Một điểm dừng chân không thể bỏ qua cho những kẻ mộng mơ.

Pixabay

Đà Lạt không chỉ là thành phố của những đồi thông, hoa cải và sương mù mà còn là nơi hội tụ của văn hóa cà phê đặc sắc, trong đó có phong cách Hàn Quốc. Những quán cà phê trên không chỉ mang đến cho bạn những trải nghiệm thưởng thức cà phê thú vị mà còn là không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành, bình yên của Đà Lạt. Hãy ghé thăm những quán cà phê này để tận hưởng những giây phút đẹp như tranh vẽ, và đừng quên chụp lại những bức hình "vibe" Hàn Quốc để lưu giữ kỷ niệm về chuyến đi của mình nhé!





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên