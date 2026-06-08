Mang chút lãng mạn vào tủ đồ cùng họa tiết hoa lá

Họa tiết hoa lá là kiểu thiết kế sử dụng hình ảnh hoa, lá hoặc cành cây để tạo điểm nhấn trên trang phục. Đây là một trong những xu hướng thời trang được yêu thích nhờ dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Áo sơ mi tay dài màu trắng có cổ được nhấn bằng họa tiết hoa lá nhỏ tạo cảm giác gọn gàng và nhẹ mắt. Họa tiết phân bố đều giúp tổng thể trang phục trông thanh lịch mà không bị rối ẢNH: LAMIA

Những cô gái yêu thích phong cách chỉn chu nhưng vẫn muốn giữ lại nét nữ tính trong diện mạo hằng ngày có thể bắt đầu từ những chiếc áo sơ mi họa tiết hoa lá được tiết chế vừa đủ.

Áo trễ vai nổi bật với họa tiết hoa lá ngập tràn sắc hồng. Những đóa hoa được in với nhiều sắc độ từ hồng phấn đến hồng fuchsia đan xen cùng những nhành lá mảnh mai. Thiết kế tay phồng và phần bèo nhún chạy quanh cổ áo, phối cùng quần shorts jeans dễ dàng xuống phố ngày hè ẢNH: @LABALANCIA_

Set váy màu hồng dáng midi có thiết kế cổ thắt nơ và họa tiết hoa tạo cảm giác nữ tính. Họa tiết được phối đồng đều trên nền váy, chỉ cần phối cùng túi da màu hồng và xăng đan cao gót mũi nhọn là có thể xuống phố ẢNH: EVARCHIC

Không gì thể hiện tinh thần lãng mạn của họa tiết hoa lá rõ nét hơn chân váy dài chuyển động theo từng bước chân.

Chân váy dài xếp tầng mang họa tiết hoa lá với những bông hoa màu cam, lá tối màu tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Phần họa tiết hoa được phân bố đều giúp chiếc váy nổi bật nhưng vẫn dễ mặc hằng ngày. Khi kết hợp cùng áo thun crop top màu xám xanh nhạt, tổng thể trang phục trông trẻ trung hơn ẢNH: @_CHAUBUI_

Áo babydoll màu kem thắt dây trắng được điểm họa tiết hoa hồng nhỏ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự đơn giản.Kiểu áo rộng mang lại cảm giác thoải mái và phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. Chỉ cần phối cùng chân váy voan ren màu trắng và giày búp bê hoàn thiện vẻ ngoài nàng thơ ẢNH: REMOLACHA

Khi được tiết chế khéo léo, họa tiết hoa lá có thể trở thành điểm nhấn giúp các trang phục theo set trở nên cuốn hút cho những cô nàng lười phối đồ.

Set đồ màu kem gồm áo cổ chữ V và quần lửng được nhấn bằng họa tiết hoa lá nhỏ màu nâu hài hòa. Họa tiết nhỏ dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, gam màu sáng phù hợp với phong cách tối giản nhưng cần bảo quản cẩn thận để tránh bám bẩn ẢNH: CARDINA

Mang vẻ đẹp vượt thời gian, những chiếc đầm midi họa tiết hoa luôn là lựa chọn được yêu thích bởi khả năng tôn lên nét duyên dáng một cách tự nhiên.

Đầm cúp ngực dáng xòe màu trắng nổi bật với họa tiết hoa nhỏ màu xanh, phần váy xòe giúp họa tiết trải đều dịu mắt. Phần cúp ngực đơn giản dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc, chân váy dáng dài lại cân bằng sự thanh lịch của trang phục ẢNH: @_JMYTUYET2504

Đầm maxi màu hồng có thiết kế xếp ly chun eo kết hợp họa tiết hoa lá hồng, cam và xanh tạo cảm giác mềm mại. Các chi tiết hoa lá giúp chiếc váy trở nên nổi bật hơn mà không quá rườm rà. Dáng maxi giúp tạo cảm giác thanh thoát và thích hợp mặc trong thời tiết nóng ẢNH: DRESS ESSENTIAL

Với những đóa hoa thêu lên trang phục, giúp diện mạo hằng ngày của nàng thêm phần lãng mạn và tràn đầy cảm hứng nghệ thuật.