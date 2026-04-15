Thời trang 24/7

Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/04/2026 11:02 GMT+7

Tủ đồ mùa hè không cần có quá nhiều mà chỉ cần vừa đủ - vài mẫu áo nữ tính, xinh xắn và lịch sự để quý cô diện đi làm, đi chơi và phối kiểu gì cũng hợp.

Nàng hãy lấp đầy những ngày hè bằng diện mạo trẻ trung, vui tươi và năng động qua những bộ trang phục phối các mẫu áo nữ tính cùng chân váy, quần ống rộng, quần shorts đa phong cách.

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 1.

Làm mới những chiếc áo công sở bằng họa tiết chấm bi, chi tiết cổ sen viền đăng ten vừa duyên dáng vừa giàu nét nữ tính. Áo kiểu có thể phối linh hoạt cùng nhiều thiết kế có sẵn trong tủ đồ của nàng

ẢNH: HNBTN

Áo mongtoghi

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 2.

Mặc đẹp thoáng mát đa phong cách ngày hè từ bản phối kết hợp tông trắng và kẻ sọc đen với cặp đôi chân váy và áo mongtoghi. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch mà nhã nhặn này mang đến cảm hứng cho ngày làm việc

ẢNH: CALIE

Các mẫu áo dệt kim (mongtoghi) vẫn được ưa chuộng mùa này vì các thiết kế ngày càng được cải tiến nhằm tạo ra cảm giác thông thoáng dễ chịu. Kết cấu dệt kim có nhiều lỗ thoáng nhỏ nhưng vẫn tạo nên các phom dáng có sự đàn hồi tốt nên nhẹ tôn đường cong. Áo mongtoghi có thể phối cùng quần denim, quần âu công sở, chân váy midi...

Áo sơ mi cách điệu

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 3.

Áo sơ mi tay ngắn với phần cổ áo bo tròn cách điệu dễ dàng chiếm được cảm tình của hội sành mặc. Mùa nắng, hãy chọn các phom dáng thoáng mát, rộng rãi thay vì kiểu áo sơ mi cổ điển chiết eo thông thường

ẢNH: HNBTN

Bên cạnh các thiết kế sơ mi truyền thống, sơ mi ngắn tay cổ sen thổi làn gió mới trẻ trung và tinh nghịch vào các bản phối cổ điển. Các thiết kế có phần tay ngắn linh hoạt, cổ áo được bo tròn và thêm chi tiết xếp nếp, nhún bèo hay viền ren và đăng ten làm tăng thêm vẻ nữ tính, quyến rũ cho bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp dành riêng cho không gian văn phòng.

Áo vải tơ mát nhẹ, thanh thoát

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 4.
Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 5.

Áo vải tơ mỏng nhẹ tông màu nhạt mang lại nét thanh thoát cho các bản phối công sở. Quần âu trắng kết hợp luân phiên với mỗi kiểu áo góp phần đổi mới hình ảnh hằng ngày cho nàng công sở

ẢNH: WHITE CHIC

Nếu là quý cô yêu thích phong cách chic cổ điển, áo vải tơ cách điệu là món đồ không thể bỏ qua. Với ưu điểm từ chất vải nhẹ, mát và có độ óng ả, các thiết kế áo tơ mang tông màu pastel đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng, cực kỳ hoàn hảo để diện cùng quần âu màu trắng.

Áo phối cổ trắng thanh lịch

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 6.

Thiết kế áo vest đứng phom mang lại hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng đôi lúc khiến nàng "già" trước tuổi. Áo vest phối cổ trắng có thể "trẻ hóa" hình ảnh trong tích tắc, càng hiệu quả hơn nếu phối cùng quần trắng

ẢNH: CALIE

Không có kỹ thuật nào làm mới hiệu quả hơn kỹ thuật phối cổ trắng cho áo. Dù là áo họa tiết, áo vest may đo, jacket hay blazer, chi tiết cổ áo màu trắng luôn tạo nên sự nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác và thu hút ánh nhìn vào gương mặt.

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 7.

Bản phối trắng và xám vẫn nổi bật, tươi tắn mà không làm mất đi phong thái sang trọng, chỉn chu

ẢNH: CALIE

Áo cổ vuông, áo cổ yếm phóng khoáng tươi trẻ

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 8.

Áo phối hai màu sắc, phần cổ vuông còn được tạo điểm nhấn bằng chi tiết viền họa tiết mang đến hình ảnh trẻ trung thú vị cho nàng

ẢNH: HNBTN

Không gói gọn hình ảnh bản thân trong những chiếc áo "kín cổng cao tường", áo cổ vuông, áo cổ yếm để nàng thỏa sức sáng tạo phối nhiều lớp cùng quần ống rộng, quần shorts Bermuda, chân váy xếp ly… và bổ sung thêm áo khoác nhẹ mát cho ngày nắng.

Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 9.
Mẫu áo mùa hè thoáng mát cho phong cách trẻ trung và năng động 2026 - Ảnh 10.

Áo cổ yếm bèo nhún phối quần ống rộng thoáng mát, nhẹ nhàng cho phong cách thường ngày

ẢNH: HNBTN

mẫu áo nữ áo sơ mi cách điệu áo cổ sen Áo cổ yếm áo cổ vuông áo vải tơ mẫu áo Áo

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

Phối đồ mùa hè đa năng và linh hoạt với áo sơ mi

Phối đồ mùa hè đa năng và linh hoạt với áo sơ mi

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ

Từ công sở đến dạo phố, chân váy chữ A 'cân' mọi phong cách

Từ công sở đến dạo phố, chân váy chữ A 'cân' mọi phong cách

Chấm bi trở lại: Họa tiết 'nhỏ mà có võ' khuấy đảo tủ đồ của nàng

Chấm bi trở lại: Họa tiết 'nhỏ mà có võ' khuấy đảo tủ đồ của nàng

Nâng tầm thần thái với set áo váy tone sur tone sành điệu

Nâng tầm thần thái với set áo váy tone sur tone sành điệu

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên

