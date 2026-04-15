Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Nàng hãy lấp đầy những ngày hè bằng diện mạo trẻ trung, vui tươi và năng động qua những bộ trang phục phối các mẫu áo nữ tính cùng chân váy, quần ống rộng, quần shorts đa phong cách.
Áo mongtoghi
Các mẫu áo dệt kim (mongtoghi) vẫn được ưa chuộng mùa này vì các thiết kế ngày càng được cải tiến nhằm tạo ra cảm giác thông thoáng dễ chịu. Kết cấu dệt kim có nhiều lỗ thoáng nhỏ nhưng vẫn tạo nên các phom dáng có sự đàn hồi tốt nên nhẹ tôn đường cong. Áo mongtoghi có thể phối cùng quần denim, quần âu công sở, chân váy midi...
Áo sơ mi cách điệu
Bên cạnh các thiết kế sơ mi truyền thống, sơ mi ngắn tay cổ sen thổi làn gió mới trẻ trung và tinh nghịch vào các bản phối cổ điển. Các thiết kế có phần tay ngắn linh hoạt, cổ áo được bo tròn và thêm chi tiết xếp nếp, nhún bèo hay viền ren và đăng ten làm tăng thêm vẻ nữ tính, quyến rũ cho bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp dành riêng cho không gian văn phòng.
Áo vải tơ mát nhẹ, thanh thoát
Áo vải tơ mỏng nhẹ tông màu nhạt mang lại nét thanh thoát cho các bản phối công sở. Quần âu trắng kết hợp luân phiên với mỗi kiểu áo góp phần đổi mới hình ảnh hằng ngày cho nàng công sở
Nếu là quý cô yêu thích phong cách chic cổ điển, áo vải tơ cách điệu là món đồ không thể bỏ qua. Với ưu điểm từ chất vải nhẹ, mát và có độ óng ả, các thiết kế áo tơ mang tông màu pastel đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng, cực kỳ hoàn hảo để diện cùng quần âu màu trắng.
Áo phối cổ trắng thanh lịch
Không có kỹ thuật nào làm mới hiệu quả hơn kỹ thuật phối cổ trắng cho áo. Dù là áo họa tiết, áo vest may đo, jacket hay blazer, chi tiết cổ áo màu trắng luôn tạo nên sự nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác và thu hút ánh nhìn vào gương mặt.
Áo cổ vuông, áo cổ yếm phóng khoáng tươi trẻ
Không gói gọn hình ảnh bản thân trong những chiếc áo "kín cổng cao tường", áo cổ vuông, áo cổ yếm để nàng thỏa sức sáng tạo phối nhiều lớp cùng quần ống rộng, quần shorts Bermuda, chân váy xếp ly… và bổ sung thêm áo khoác nhẹ mát cho ngày nắng.
Áo cổ yếm bèo nhún phối quần ống rộng thoáng mát, nhẹ nhàng cho phong cách thường ngày
