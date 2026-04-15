Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Nàng hãy lấp đầy những ngày hè bằng diện mạo trẻ trung, vui tươi và năng động qua những bộ trang phục phối các mẫu áo nữ tính cùng chân váy, quần ống rộng, quần shorts đa phong cách.

Làm mới những chiếc áo công sở bằng họa tiết chấm bi, chi tiết cổ sen viền đăng ten vừa duyên dáng vừa giàu nét nữ tính. Áo kiểu có thể phối linh hoạt cùng nhiều thiết kế có sẵn trong tủ đồ của nàng ẢNH: HNBTN

Áo mongtoghi

Mặc đẹp thoáng mát đa phong cách ngày hè từ bản phối kết hợp tông trắng và kẻ sọc đen với cặp đôi chân váy và áo mongtoghi. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch mà nhã nhặn này mang đến cảm hứng cho ngày làm việc ẢNH: CALIE

Các mẫu áo dệt kim (mongtoghi) vẫn được ưa chuộng mùa này vì các thiết kế ngày càng được cải tiến nhằm tạo ra cảm giác thông thoáng dễ chịu. Kết cấu dệt kim có nhiều lỗ thoáng nhỏ nhưng vẫn tạo nên các phom dáng có sự đàn hồi tốt nên nhẹ tôn đường cong. Áo mongtoghi có thể phối cùng quần denim, quần âu công sở, chân váy midi...

Áo sơ mi cách điệu

Áo sơ mi tay ngắn với phần cổ áo bo tròn cách điệu dễ dàng chiếm được cảm tình của hội sành mặc. Mùa nắng, hãy chọn các phom dáng thoáng mát, rộng rãi thay vì kiểu áo sơ mi cổ điển chiết eo thông thường ẢNH: HNBTN

Bên cạnh các thiết kế sơ mi truyền thống, sơ mi ngắn tay cổ sen thổi làn gió mới trẻ trung và tinh nghịch vào các bản phối cổ điển. Các thiết kế có phần tay ngắn linh hoạt, cổ áo được bo tròn và thêm chi tiết xếp nếp, nhún bèo hay viền ren và đăng ten làm tăng thêm vẻ nữ tính, quyến rũ cho bản phối chỉn chu, chuyên nghiệp dành riêng cho không gian văn phòng.

Áo vải tơ mát nhẹ, thanh thoát

Áo vải tơ mỏng nhẹ tông màu nhạt mang lại nét thanh thoát cho các bản phối công sở. Quần âu trắng kết hợp luân phiên với mỗi kiểu áo góp phần đổi mới hình ảnh hằng ngày cho nàng công sở ẢNH: WHITE CHIC

Nếu là quý cô yêu thích phong cách chic cổ điển, áo vải tơ cách điệu là món đồ không thể bỏ qua. Với ưu điểm từ chất vải nhẹ, mát và có độ óng ả, các thiết kế áo tơ mang tông màu pastel đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng, cực kỳ hoàn hảo để diện cùng quần âu màu trắng.

Áo phối cổ trắng thanh lịch

Thiết kế áo vest đứng phom mang lại hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng đôi lúc khiến nàng "già" trước tuổi. Áo vest phối cổ trắng có thể "trẻ hóa" hình ảnh trong tích tắc, càng hiệu quả hơn nếu phối cùng quần trắng ẢNH: CALIE

Không có kỹ thuật nào làm mới hiệu quả hơn kỹ thuật phối cổ trắng cho áo. Dù là áo họa tiết, áo vest may đo, jacket hay blazer, chi tiết cổ áo màu trắng luôn tạo nên sự nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác và thu hút ánh nhìn vào gương mặt.

Bản phối trắng và xám vẫn nổi bật, tươi tắn mà không làm mất đi phong thái sang trọng, chỉn chu ẢNH: CALIE

Áo cổ vuông, áo cổ yếm phóng khoáng tươi trẻ

Áo phối hai màu sắc, phần cổ vuông còn được tạo điểm nhấn bằng chi tiết viền họa tiết mang đến hình ảnh trẻ trung thú vị cho nàng ẢNH: HNBTN

Không gói gọn hình ảnh bản thân trong những chiếc áo "kín cổng cao tường", áo cổ vuông, áo cổ yếm để nàng thỏa sức sáng tạo phối nhiều lớp cùng quần ống rộng, quần shorts Bermuda, chân váy xếp ly… và bổ sung thêm áo khoác nhẹ mát cho ngày nắng.