Mẫu teen Việt 17 tuổi gây sốt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế ASEAN

Aishley Bùi (Bùi Huỳnh Hoàng Uyên) là người mẫu teen Việt duy nhất được đề cử và được ban tổ chức mời tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế ASEAN (ASEAN International Fashion Week - AIFW) tổ chức tại Singapore với tư cách là đại sứ người mẫu ASEAN.

Aishley Bùi trên sàn diễn thời trang

Mẫu teen 17 tuổi là đại diện cho người mẫu thế hệ mới bên cạnh các đại diện siêu mẫu, người mẫu, hoa hậu, nam vương được tuyển chọn từ Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Lào, Philippines, Cambodia…

Việc Aishley Bùi đảm nhận vai trò quan trọng tại AIFW không khiến nhiều người bất ngờ. Lý do vì từ bé cô đã được tiếp xúc với thời trang và là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn trong nước. Học trò Xuân Lan được nhiều nhà thiết kế trong và ngoài nước chọn lựa trình diễn các bộ sưu tập của mình. Chính quãng thời gian tham gia dự án The New Generation Of Models đã giúp cô bé sinh năm 2007 tự tin thể hiện mình trong lĩnh vực thời trang. Nhờ đó cô lọt vào "mắt xanh" của ban tổ chức và các nhà thiết kế tham gia AIFW.

Chia sẻ về cơ hội tham gia trình diễn trong sự kiện thời trang đình đám ở châu Á, Aishley Bùi cho biết: "Đây là một cơ hội để em đánh dấu bước đường nghề nghiệp chuyên nghiệp của mình. Em học hỏi được rất nhiều từ các anh chị người mẫu nổi tiếng của các nước trong khu vực và của Việt Nam. Em nghĩ rằng người mẫu Việt hiện tại có rất nhiều cơ hội có thể tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp".

Trước khi sang Singapore tham dự sự kiện thời trang đình đám này, Aishley Bùi dành một tháng tập luyện cùng với đàn chị Shinsa Phạm. Sau đó, cô được đơn vị tại Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển vươn tầm thế giới trong 3 năm. Chương trình chuyên nghiệp này đòi hỏi các người mẫu có sự tập trung và tính chuyên nghiệp kỷ luật cao độ.

Theo chia sẻ của mẫu teen, lịch trình rèn luyện catwalk và tổng duyệt được xếp lịch sát nút trong 3 ngày, có ngày có 3 show liên tiếp và mỗi show có hơn 10 NTK tham gia trình diễn. Mỗi ngày em đều phải tham gia fitting để tìm kiếm cơ hội trình diễn. Có những lúc vui khi em nhận được cái gật đầu của nhà thiết kế nhưng cũng nhiều lúc em bật khóc vì mất suất trình diễn khi có một đàn chị mặc thiết kế đẹp hơn mình.

"Là một người mẫu teen thế hệ Gen Z, em rất mong muốn được có cơ hội tiếp cận các sàn diễn mang tầm khu vực vì như vậy em sẽ trưởng thành nhanh và có hiểu biết rộng về nghề người mẫu. Em rất khao khát được thể hiện bản thân và mang hình ảnh chuyên nghiệp của người mẫu Việt Nam ra thế giới. Từ đó xác định mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai",mẫu teen chia sẻ.

Tuần lễ thời trang quốc tế năm nay diễn ra từ ngày 7 - 9.6 tại bảo tàng ArtScience ở Singapore. Chương trình quy tụ hơn 50 nhà thiết kế đến từ Australia, Mỹ, Italy, Hà Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia... cùng hơn 40 người mẫu được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ các nước trong khu vực ASEAN.

Mẫu teen trình diễn trong 12 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Brunei, Indonesia và Lào, trong tổng số 50 bộ sưu tập giới thiệu tại AIFW

Chia sẻ về trải nghiệm tại AIFW, cô bé cho biết trong suốt quá trình sự kiện diễn ra, cô luôn nhắc mình phải chỉn chu, chuyên nghiệp. Chuyến công tác này không chỉ mang tính chất cá nhân mà cô bé còn muốn quảng bá hình ảnh người mẫu Việt đến với bạn bè trong khu vực. Mẫu teen hy vọng sẽ có nhiều sự kiện thời trang dành cho lứa tuổi của mình để em và bạn bè đam mê nghề người mẫu được tham gia, cọ xát và học hỏi nhiều hơn.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế ASEAN với sứ mệnh cổ vũ các sáng tạo nổi bật từ các NTK thời trang, nhằm thúc đẩy các mối quan hệ bền chặt giữa cộng đồng thời trang trong khối ASEAN. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối trong ngành thời trang ASEAN và thế giới, góp phần xây dựng một nền thời trang thịnh vượng và gắn kết.



Ảnh: NVCC