Thời trang 24/7

Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
23/12/2025 07:00 GMT+7

Gọn gàng và hiệu quả, những set thời trang đồng bộ (co-ord sets) thu hút các tín đồ nam nữ bởi sự thanh lịch, năng động cùng sức hút khó cưỡng.

Không phô trương nhưng luôn tạo dấu ấn, các bộ trang phục được phối đồng bộ về màu sắc, họa tiết hoặc chất liệu mang đến vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại và đặc biệt phù hợp với tinh thần thời trang ứng dụng của phụ nữ thành thị.

Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 1.

Táo bạo trong việc sử dụng các món đồ đi kèm như dùng bra thay cho áo cao cổ hoặc áo thun khiến set thời trang đồng bộ trở nên thời thượng và sành điệu hơn

ẢNH: BALMAIN

Vẻ hấp dẫn của các bản phối đồng bộ

Điểm hấp dẫn lớn nhất của set đồ đồng bộ nằm ở tính nhất quán thị giác. Khi áo và quần hoặc váy được thiết kế cùng bảng màu hay họa tiết, tổng thể trang phục trở nên liền mạch, giúp người mặc trông chỉn chu và "đắt giá" hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Từ các sàn diễn quốc tế đến thời trang ứng dụng tại VN, xu hướng này được khai thác linh hoạt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau: đi làm, dạo phố, gặp gỡ đối tác hay tham dự sự kiện bán trang trọng.

Về màu sắc, các set đồ tone sur tone tiếp tục chiếm ưu thế. Những gam trung tính hay đơn sắc được yêu thích bởi khả năng tạo cảm giác thanh lịch và dễ ứng dụng. Trong khi đó, các tông màu đậm chất thời trang như đỏ, xanh hay be, nâu nhạt... mang lại vẻ sang trọng và chiều sâu cho trang phục. Việc đồng bộ màu sắc không chỉ giúp tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể, khiến vóc dáng trông gọn gàng và cao ráo hơn.

Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 2.
Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 3.

Set đồ đồng bộ có khả năng biến hóa linh hoạt. Người mặc có thể tách riêng từng món để phối cùng các thiết kế khác trong tủ đồ, hoặc sử dụng phụ kiện làm điểm nhấn, mở rộng khả năng ứng dụng mà không làm mất đi tinh thần thời trang ban đầu

ẢNH: BALMAIN

Sự tương đồng làm nên vẻ đẹp nổi bật

Họa tiết cũng là một hướng tiếp cận đáng chú ý của set đồ đồng bộ. Kẻ ca rô, pinstripe, hoa nhí hay herringbone được sử dụng xuyên suốt trên cả bộ trang phục, tạo nên sự hài hòa nhưng không đơn điệu. Điểm mấu chốt nằm ở việc tiết chế tỷ lệ và lựa chọn họa tiết có nhịp điệu vừa phải, tránh cảm giác rối mắt. Những bộ suit kẻ mảnh hay váy - áo hoa nhí đồng điệu đang trở thành ngôn ngữ thời trang phổ biến của phái nữ yêu phong cách retro hiện đại.

Bên cạnh màu sắc và họa tiết, chất liệu là yếu tố quyết định đẳng cấp của set đồ đồng bộ. Tweed, linen, lụa, nhung, satin hay dạ mỏng khi được sử dụng xuyên suốt tạo nên sự liền mạch cả về cảm giác lẫn thẩm mỹ. Đặc biệt trong mùa lạnh, các set đồ bằng dạ, tweed hay len dệt giúp giữ ấm tốt mà vẫn đảm bảo phom dáng chỉn chu. Đây cũng là lý do những bản phối đồng bộ thường được đánh giá cao trong môi trường công sở hoặc các sự kiện cần sự lịch thiệp, nhất là trong mùa lễ hội cuối năm.

Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 4.
Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 5.

Thời trang đồng bộ ghi điểm nhờ sự nhất quán về màu sắc và chất liệu, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu mà không cần cầu kỳ trong cách phối đồ

ẢNH: FERRARI, BALMAIN

Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 6.
Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 7.
Mẹo trở nên thanh lịch khó cưỡng với 'set' thời trang đồng bộ- Ảnh 8.

Vẻ đẹp của thời trang đồng bộ nằm ở sự tinh giản thông minh, nơi mỗi chi tiết được tính toán để tạo nên phong cách thời thượng và bền vững

ẢNH: SEYCHAS STUDIO


