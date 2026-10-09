Mũ lưỡi trai cân bằng hoàn hảo giữa nét bụi bặm và vẻ thanh lịch

Từ những chiếc áo khoác thanh lịch đến những món đồ street style bụi bặm, mũ lưỡi trai luôn hoàn thành xuất sắc vai trò dung hòa mọi phong cách. Sự hiện diện của món phụ kiện này chính là minh chứng rõ nét cho việc thời trang không có giới hạn.

Khi bước vào mùa lạnh hay những ngày thời tiết giao mùa, những chiếc áo khoác như trench coat cổ điển cho đến những chiếc áo khoác da cá tính. Sự xuất hiện của chiếc mũ lưỡi trai trong các bản phối cùng áo khoác tạo nên một cú "bẻ lái" thị giác đầy thú vị: làm mềm đi vẻ cứng nhắc, đồng thời tăng tinh thần street style phóng khoáng.

Mũ lưỡi trai màu xanh navy thêu chữ nổi bật trở thành điểm nhấn năng động bên ngoài set đồ layer gồm áo trench coat dáng dài cổ bèo nhún màu be xám và chân váy xếp ly cổ điển ẢNH: @ALMIRA. STUDIOOO

Pha thêm nét cá tính qua bản phối giữa áo khoác da màu nâu ấm áp và mũ lưỡi trai tông be sáng màu. Chiếc mũ lưỡi trai màu be tone sur tone cùng đôi bốt xuống phố đầy phóng khoáng ẢNH: @KIMEEHOUSE

Do vành mũ có xu hướng đổ bóng lên nửa trên khuôn mặt, một đôi khuyên tai khoen tròn ánh kim, khuyên tai ngọc trai hay dây chuyền mảnh sẽ giúp gương mặt bắt sáng rạng rỡ hơn ẢNH: @KIMEEHOUSE

Ai bảo mũ lưỡi trai chỉ dành cho những cô nàng mê phong cách tomboy hay thể thao mạnh mẽ? Trên thực tế, quy tắc bù trừ trong thời trang luôn tạo ra những bất ngờ thú vị khi các item mang hơi hướng thể thao đối lập lại đặt cạnh những chi tiết bèo nhún điệu đà, ren hoa hay chất len dệt kim ngọt ngào.

Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy phong cách cổ điển tạo nên điểm đối lập cuốn hút khi đi cùng áo kiểu trắng sát nách phối ren bèo nhún và quần jeans đen tôn nét khỏe khoắn ẢNH: @KIMEEHOUSE

Phối theo mốt giấu quần cùng tất lửng trắng và túi xách da lộn, chiếc mũ lưỡi trai sáng màu đến nét tinh nghịch, đáng yêu chuẩn phong cách ulzzang hiện đại ẢNH: @THUYTHNG_

Trong nhịp sống bận rộn hằng ngày, các cô gái luôn tìm kiếm những công thức mặc đẹp nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Những set đồ dạo phố với quần shorts, áo thun hay áo khoác mỏng nhẹ vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng chỉ cần bổ sung một chiếc mũ lưỡi trai, tổng thể diện mạo ngay lập tức được nâng cấp rõ rệt.

Nếu set đồ đã mang gam màu trung tính nhẹ nhàng như trắng, be hay xám, một chiếc mũ nổi bật như xanh navy đậm, xanh denim sẽ lập tức trở thành tâm điểm thị giác ẢNH: @_NTLINH67

Cả set trang phục đồng tông dễ dàng ứng dụng cho những cô nàng lười xuống phố mà vẫn muốn chỉn chu, một chiếc mũ lưỡi trai sáng màu điểm xuyết giúp trang phục có thêm điểm nhấn ẢNH: @_THUYTHNG_

Mũ lưỡi trai không dừng lại ở định nghĩa của một phụ kiện thường nhật, đó là nhịp cầu nối liền quá khứ hoài niệm với hơi thở thời đại. Việc chọn đúng gam màu và chất liệu tương thích sẽ giúp từng bước chân xuống phố của bạn trở thành một lời khẳng định ngầm về phong cách.