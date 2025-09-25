  • An Giang
Thời trang 24/7

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
25/09/2025 12:00 GMT+7

Chỉ với một chút khéo léo trong cách sơ vin, nàng đã có thể nâng tầm phong cách, biến diện mạo thường ngày trở nên sang chảnh đầy khí chất.

Trong thế giới thời trang, đôi khi sự tinh tế lại đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Một đường sơ vin chuẩn mực không chỉ mang đến vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch mà còn khéo léo tôn lên vóc dáng và khí chất của người mặc. Chính sự khéo léo trong cách xử lý chất liệu, phom dáng và tỷ lệ đã biến sơ vin trở thành một nghệ thuật nhỏ, nơi mỗi người phụ nữ đều có thể khám phá để khẳng định bản sắc riêng trong hành trình xây dựng phong cách cá nhân.

Sơ vin cùng quần shorts cạp cao

Vẻ đẹp trẻ trung sẽ được tôn lên khi diện lên mình chiếc quần shorts cạp cao được sơ vin thanh lịch. Jennie (BlackPink) lựa chọn chiếc quần shorts đen cạp cao, sơ vin cùng chiếc áo sơ mi xám cách điệu và chiếc thắt lưng da dáng mảnh giúp nữ idol tôn lên thần thái sang chảnh. 

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 1.

Nữ nghệ sĩ khéo léo phối cùng đôi bốt da cao cổ khiến tổng thể mang đậm nét cá tính

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 2.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện lên mình bộ trang phục được sơ vin tinh tế. Nàng hậu lựa chọn chiếc áo phông sơ vin cùng quần shorts cạp cao thanh lịch, điểm nhấn là chiếc thắt lưng da mảnh màu nâu

ẢNH: @DOHA.HHVN

Sơ vin cùng quần denim

Những cô nàng yêu sự năng động không thể bỏ qua áo phông sơ vin cùng quần denim. Hoa hậu Hương Giang khéo léo khi phối áo thun trắng sơ vin cùng quần denim xanh bạc màu. Nàng hậu khoác bên ngoài bằng chiếc áo dạ tweed tinh khôi. 

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 3.

Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót mũi nhọn tông đen quyền lực

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 4.

Trong khi đó Lương Thùy Linh diện lên mình chiếc áo sơ mi hồng sơ vin cùng quần denim xanh đen thanh lịch

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Nàng hoa hậu lựa chọn chiếc áo có điểm nhấn cánh bèo cổ tàu và quần denim loe nhẹ, khéo léo phối cùng đôi giày cao gót màu nude để hoàn thiện vẻ bề ngoài chuyên nghiệp.

Sơ vin cùng chân váy ngắn

Tổng thể sẽ trở nên trẻ trung hơn khi nàng sơ vin áo polo dệt kim cùng chân váy ngắn ngọt ngào. Hương Giang diện lên mình áo polo dệt kim tông hồng sơ vin cùng chân váy tennis trắng. 

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 5.

Nữ ca sĩ khéo léo phối cùng chiếc túi da đeo ngang eo và đôi khuyên tai ánh kim để sở hữu vẻ bề ngoài ngọt ngào chuẩn nàng thơ

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 6.

Khác với vẻ ngoài ngọt ngào của Hương Giang, Hồ Ngọc Hà lựa chọn sơ vin áo phông oversized trắng đính đá cùng chân váy da đen ôm sát khiến nữ ca sĩ mang đậm chất đường phố

ẢNH: @HONGOCHA

Chưa dừng lại ở đó Hồ Ngọc Hà phối cùng đôi guốc da cách điệu, găng tay da dáng dài để sở hữu một bản phối phá cách.

Sơ vin cùng quần suông ống rộng

Vẻ đẹp chuyên nghiệp sẽ được toát lên khi các nàng diện lên mình chiếc áo polo sơ vin cùng quần suông ống rộng. 

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 7.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc áo polo dệt kim sơ vin cùng quần suông ống rộng tông nâu tây. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng da dáng mảnh màu đen, giúp tôn lên vòng eo thon gọn của mình

ẢNH: @HONGOCHA

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo- Ảnh 8.

Trong bản phối này, Hồ Ngọc Hà lựa chọn set đồ sơ vin tông xám tone sur tone. Nữ ca sĩ lựa chọn quần suông ống rộng cùng chiếc áo cách điệu dáng crop top. Hoàn thiện trang phục với đôi giày cao gót hở mũi cùng túi xách da thiết kế ấn tượng

ẢNH: @HONGOCHA

Chỉ cần sơ vin tinh tế, nàng dễ dàng khẳng định gu thời trang đẳng cấp. Vẻ ngoài trở nên hiện đại chuẩn phong cách của những cô nàng biết cách tỏa sáng trong từng set đồ.

sơ vin phối đồ công thức phối đồ Áo sơ mi Quần jeans

