Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo

Trong thế giới thời trang, đôi khi sự tinh tế lại đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Một đường sơ vin chuẩn mực không chỉ mang đến vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch mà còn khéo léo tôn lên vóc dáng và khí chất của người mặc. Chính sự khéo léo trong cách xử lý chất liệu, phom dáng và tỷ lệ đã biến sơ vin trở thành một nghệ thuật nhỏ, nơi mỗi người phụ nữ đều có thể khám phá để khẳng định bản sắc riêng trong hành trình xây dựng phong cách cá nhân.
Sơ vin cùng quần shorts cạp cao
Vẻ đẹp trẻ trung sẽ được tôn lên khi diện lên mình chiếc quần shorts cạp cao được sơ vin thanh lịch. Jennie (BlackPink) lựa chọn chiếc quần shorts đen cạp cao, sơ vin cùng chiếc áo sơ mi xám cách điệu và chiếc thắt lưng da dáng mảnh giúp nữ idol tôn lên thần thái sang chảnh.
Sơ vin cùng quần denim
Những cô nàng yêu sự năng động không thể bỏ qua áo phông sơ vin cùng quần denim. Hoa hậu Hương Giang khéo léo khi phối áo thun trắng sơ vin cùng quần denim xanh bạc màu. Nàng hậu khoác bên ngoài bằng chiếc áo dạ tweed tinh khôi.
Nàng hoa hậu lựa chọn chiếc áo có điểm nhấn cánh bèo cổ tàu và quần denim loe nhẹ, khéo léo phối cùng đôi giày cao gót màu nude để hoàn thiện vẻ bề ngoài chuyên nghiệp.
Sơ vin cùng chân váy ngắn
Tổng thể sẽ trở nên trẻ trung hơn khi nàng sơ vin áo polo dệt kim cùng chân váy ngắn ngọt ngào. Hương Giang diện lên mình áo polo dệt kim tông hồng sơ vin cùng chân váy tennis trắng.
Chưa dừng lại ở đó Hồ Ngọc Hà phối cùng đôi guốc da cách điệu, găng tay da dáng dài để sở hữu một bản phối phá cách.
Sơ vin cùng quần suông ống rộng
Vẻ đẹp chuyên nghiệp sẽ được toát lên khi các nàng diện lên mình chiếc áo polo sơ vin cùng quần suông ống rộng.
Chỉ cần sơ vin tinh tế, nàng dễ dàng khẳng định gu thời trang đẳng cấp. Vẻ ngoài trở nên hiện đại chuẩn phong cách của những cô nàng biết cách tỏa sáng trong từng set đồ.