Thời trang 24/7

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
15/03/2026 16:00 GMT+7

Dù là đi làm, tham dự các cuộc họp hay đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè những cô nàng yêu sơ mi vẫn thoải mái chưng diện chiếc áo yêu thích mà không sợ lỗi mỗi, lạc điệu nhờ các công thức phối kết linh hoạt, thông minh, sáng tạo.

Khi phong cách quiet luxuryaffordable chic có vị trí quan trọng trong tủ đồ thời trang cá nhân, sơ mi - với nhiều cách phối hiện đại với những món đồ cơ bản như quần jeans, quần ống rộng, baggy, skinny… hay váy ngắn, midi và shorts đều khiến phái đẹp dễ dàng sở hữu vẻ trẻ trung, thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở mở.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 1.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 2.

Sự sáng tạo của các nhà thiết kế và stylist đã đưa áo sơ mi vượt ra khỏi khuôn khổ công sở, xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật và phòng tiệc sang trọng với diện mạo thanh lịch, thời thượng

ẢNH: UNGARO, BONJOUR

Thứ hai với sơ mi: Thanh lịch tối giản 

Công thức kinh điển cho ngày đầu tuần là sơ mi kết hợp quần âu ống suông, xếp  ly hoặc quần culottes. Sự gọn gàng của phom dáng cùng bảng màu trung tính hoặc đơn sắc giúp tổng thể trang phục trông chuyên nghiệp, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 3.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 4.

Sơ mi oversized hoặc các biến tấu dạng lửng khi kết hợp cùng slip dress, quần ống rộng xếp ly hay chân váy mini tạo nên diện mạo thanh lịch, gọn gàng, có vẻ ngoài hiện đại, chuẩn tinh thần thời trang công sở đương đại

ẢNH: MORI CORI

Thứ ba: Trẻ trung với jeans

Sơ mi xanh nhạt, trắng hoặc sọc mảnh phối cùng quần jeans ống thẳng là lựa chọn phổ biến của nhiều nhân viên văn phòng trẻ. Bộ trang phục vừa giữ được vẻ chỉn chu, vừa mang tinh thần năng động phù hợp với môi trường làm việc mở.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 5.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 6.

Sơ mi phom chuẩn phối cùng quần jeans ống thẳng tạo nên bản phối tối giản nhưng hiệu quả, cân bằng giữa sự thanh lịch của trang phục công sở

ẢNH: MORI CORI

Thứ tư: Nữ tính với chân váy midi 

Sơ mi chất liệu lụa hoặc satin khi kết hợp cùng chân váy midi xòe nhẹ tạo nên diện mạo mềm mại, thanh lịch. Đây là công thức được nhiều stylist gợi ý vì giúp cân bằng giữa sự trang trọng của sơ mi và nét nữ tính của váy.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 7.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 8.

Sơ mi phối cùng chân váy midi là công thức quen thuộc mang lại vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ công sở đến dạo phố

ẢNH: MORI CORI

Thứ năm: Layer hiện đại 

Một trong những xu hướng nổi bật năm 2026 là cách phối layer. Sơ mi mặc bên trong áo dệt kim mỏng, bra, tank top, crop top... hoặc slip dress nhẹ giúp trang phục có chiều sâu thị giác, đồng thời tạo cảm giác thời thượng mà vẫn phù hợp môi trường công sở.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 9.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 10.

Được mặc theo kiểu layer tạo hiệu ứng cấu trúc thú vị cho trang phục, các nàng sẽ có vẻ ngoài thời thượng nhưng vẫn giữ được phong cách công sở

ẢNH: MORI CORI

Thứ sáu: Smart casual 

Với những ngày làm việc linh hoạt, sơ mi oversized phối quần ống rộng mang đến phong cách smart casual trẻ trung. Khi kết hợp thêm giày búp bê, sneakers trắng hoặc loafer tối giản, tổng thể trang phục trở nên năng động.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 11.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 12.

Phong cách smart casual với sơ mi tối giản và quần ống rộng đang được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng nhờ sự linh hoạt giữa công sở và những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng

ẢNH: MORI CORI

Cuối tuần: Sơ mi cho phong cách dạo phố 

Ngay cả khi rời khỏi văn phòng, sơ mi vẫn dễ dàng thích nghi với phong cách đời thường nhờ cách phối kết linh hoạt với các kiểu quần, chân váy thoải mái hoặc váy ngắn, xếp ly - đưa đến tổng thể trẻ trung, năng động và thoải mái, đồng thời giữ được nét thanh lịch đặc trưng của thời trang tối giản hiện đại.

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 13.
Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 14.

Sơ mi kết hợp với váy ngắn, quần linen là công thức dạo phố được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng nhờ sự thoải mái nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: MORI CORI


Sơ mi Áo sơ mi công thức phối đồ Thời trang công sở bản phối công sở

Váy lụa hai dây mang vẻ đẹp mềm mại của sự tinh giản

Váy lụa hai dây mang vẻ đẹp mềm mại của sự tinh giản

Diện trang phục kẻ sọc dọc, nàng dễ dàng 'ăn gian' chiều cao đầy tinh tế

Diện trang phục kẻ sọc dọc, nàng dễ dàng 'ăn gian' chiều cao đầy tinh tế

Những bộ cánh sang trọng không đắt tiền 'phải có' trong tủ đồ xuân hè

Những bộ cánh sang trọng không đắt tiền 'phải có' trong tủ đồ xuân hè

Phụ kiện đơn giản giúp nâng tầm khí chất cho các cô nàng văn phòng

Phụ kiện đơn giản giúp nâng tầm khí chất cho các cô nàng văn phòng

Nâng tầm phong cách đi làm, đi tiệc từ những kiểu váy midi sang trọng

Nâng tầm phong cách đi làm, đi tiệc từ những kiểu váy midi sang trọng

Váy midi trở lại: Vì sao chiếc váy 'lửng lơ' thống trị tủ đồ 2026?

Váy midi trở lại: Vì sao chiếc váy 'lửng lơ' thống trị tủ đồ 2026?

Quần tây xếp ly thanh lịch, thoải mái trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Quần tây xếp ly thanh lịch, thoải mái trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Áo crop top giúp nàng tỏa sáng trong những chuyến du lịch đầu hè

Áo crop top giúp nàng tỏa sáng trong những chuyến du lịch đầu hè

