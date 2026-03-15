Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch

Khi phong cách quiet luxury và affordable chic có vị trí quan trọng trong tủ đồ thời trang cá nhân, sơ mi - với nhiều cách phối hiện đại với những món đồ cơ bản như quần jeans, quần ống rộng, baggy, skinny… hay váy ngắn, midi và shorts đều khiến phái đẹp dễ dàng sở hữu vẻ trẻ trung, thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở mở.

Sự sáng tạo của các nhà thiết kế và stylist đã đưa áo sơ mi vượt ra khỏi khuôn khổ công sở, xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật và phòng tiệc sang trọng với diện mạo thanh lịch, thời thượng ẢNH: UNGARO, BONJOUR

Thứ hai với sơ mi: Thanh lịch tối giản

Công thức kinh điển cho ngày đầu tuần là sơ mi kết hợp quần âu ống suông, xếp ly hoặc quần culottes. Sự gọn gàng của phom dáng cùng bảng màu trung tính hoặc đơn sắc giúp tổng thể trang phục trông chuyên nghiệp, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng.

Sơ mi oversized hoặc các biến tấu dạng lửng khi kết hợp cùng slip dress, quần ống rộng xếp ly hay chân váy mini tạo nên diện mạo thanh lịch, gọn gàng, có vẻ ngoài hiện đại, chuẩn tinh thần thời trang công sở đương đại ẢNH: MORI CORI

Thứ ba: Trẻ trung với jeans

Sơ mi xanh nhạt, trắng hoặc sọc mảnh phối cùng quần jeans ống thẳng là lựa chọn phổ biến của nhiều nhân viên văn phòng trẻ. Bộ trang phục vừa giữ được vẻ chỉn chu, vừa mang tinh thần năng động phù hợp với môi trường làm việc mở.

Sơ mi phom chuẩn phối cùng quần jeans ống thẳng tạo nên bản phối tối giản nhưng hiệu quả, cân bằng giữa sự thanh lịch của trang phục công sở ẢNH: MORI CORI

Thứ tư: Nữ tính với chân váy midi

Sơ mi chất liệu lụa hoặc satin khi kết hợp cùng chân váy midi xòe nhẹ tạo nên diện mạo mềm mại, thanh lịch. Đây là công thức được nhiều stylist gợi ý vì giúp cân bằng giữa sự trang trọng của sơ mi và nét nữ tính của váy.

Sơ mi phối cùng chân váy midi là công thức quen thuộc mang lại vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ công sở đến dạo phố ẢNH: MORI CORI

Thứ năm: L ayer hiện đại

Một trong những xu hướng nổi bật năm 2026 là cách phối layer. Sơ mi mặc bên trong áo dệt kim mỏng, bra, tank top, crop top... hoặc slip dress nhẹ giúp trang phục có chiều sâu thị giác, đồng thời tạo cảm giác thời thượng mà vẫn phù hợp môi trường công sở.

Được mặc theo kiểu layer tạo hiệu ứng cấu trúc thú vị cho trang phục, các nàng sẽ có vẻ ngoài thời thượng nhưng vẫn giữ được phong cách công sở ẢNH: MORI CORI

Thứ sáu: Smart casual

Với những ngày làm việc linh hoạt, sơ mi oversized phối quần ống rộng mang đến phong cách smart casual trẻ trung. Khi kết hợp thêm giày búp bê, sneakers trắng hoặc loafer tối giản, tổng thể trang phục trở nên năng động.

Phong cách smart casual với sơ mi tối giản và quần ống rộng đang được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng nhờ sự linh hoạt giữa công sở và những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng ẢNH: MORI CORI

Cuối tuần: Sơ mi cho phong cách dạo phố

Ngay cả khi rời khỏi văn phòng, sơ mi vẫn dễ dàng thích nghi với phong cách đời thường nhờ cách phối kết linh hoạt với các kiểu quần, chân váy thoải mái hoặc váy ngắn, xếp ly - đưa đến tổng thể trẻ trung, năng động và thoải mái, đồng thời giữ được nét thanh lịch đặc trưng của thời trang tối giản hiện đại.

Sơ mi kết hợp với váy ngắn, quần linen là công thức dạo phố được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng nhờ sự thoải mái nhưng vẫn thanh lịch ẢNH: MORI CORI



