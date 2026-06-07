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Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/06/2026 14:00 GMT+7

Chân váy dáng dài, áo blazer là những món đồ có thể tạo nên sự biến đổi mạnh mẽ cho phong cách. Dành sự ưu ái cho bản phối từ các thiết kế này, cô nàng công sở dễ dàng tận hưởng sự tự tin, tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Chân váy dáng dài, blazer là những món đồ thời trang góp phần quan trọng trong việc tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp và thanh lịch. Phong cách công sở hiện đại đề cao tinh thần tối giản, vẻ đẹp nhẹ nhàng và sự linh hoạt mà mỗi bản phối có thể đem đến.

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 1.

Bản phối gam màu kem dịu dàng điểm xuyết những chấm bi nâu cổ điển khẽ chạm nhẹ vào cảm xúc tinh khôi qua sự đồng điệu của phong cách. Hình ảnh nàng trở nên rạng rỡ, cuốn hút khi kết hợp hài hòa vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại

ẢNH: JEOR

Blazer, chân váy dáng dài thắp sáng phong cách mùa hè

Với chân váy dài, nàng không cần quá băn khoăn khi tìm kiếm kiểu áo phù hợp để phối cùng. Áo gile, sơ mi, áo cách điệu, tank top, áo babydoll, áo polo... đều là những ứng cử viên phù hợp diện cùng chân váy dáng midi. Hãy áp dụng mẹo nhỏ hữu ích - chọn sự tương phản về màu sắc hoặc họa tiết giữa hai phần trang phục để mang đến góc nhìn mới cho phong cách hè.

Blazer dáng ngắn, blazer không tay được yêu thích hơn kiểu blazer công sở thường thấy vì sự thông thoáng, nhẹ nhàng mà vẫn lịch thiệp. Blazer phối cùng áo hai dây ren họa tiết, cặp đôi áo và chân váy hoặc các bản phối với quần tây cạp cao, quần Bermunda...

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 2.

Áo vest cách điệu không tay thoáng mát phối cùng chân váy chấm bi nâu gợi nhắc hình ảnh retro đầy hoài niệm. Nàng tỏa sáng giữa đám đông bởi phong thái sang trọng, giản đơn nhưng đầy sức hút. Bảng màu trung tính tươi sáng chiếm ưu thế nổi bật trong mùa này qua sự hiện diện của gam màu trắng, cream, beige, vàng cát...

ẢNH: CAMELLIA

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 3.

Chân váy xếp ly dáng dài gói trọn vẻ đẹp nữ tính trong từng nếp gấp. Gam màu trung tính vượt thời gian với sự kết hợp của trắng kem và be nhạt giúp nàng ghi dấu ấn khó phai trong mắt người nhìn. Bản phối càng trở nên nổi bật hơn qua chi tiết hoa tai, khuy áo và giày đều mang tông màu vàng gold nổi bật

ẢNH: JEOR

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 4.

Sắc xám sang trọng, tinh tế được nữ fashionista gửi gắm qua những lớp trang phục tinh tế - từ blazer dáng rộng đến tank top, quần Bermuda đến giày búp bê khóa kim loại. Bản phối với nhiều sắc thái màu sắc khác nhau tạo điểm nhấn tăng chiều sâu thị giác

ẢNH: @JENNY TSANG

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 5.

Các dáng áo blazer ngắn (crop blazer), áo blazer lược bỏ tay áo là chiếc áo khoác ngoài dành riêng cho mùa nắng. Mỗi bản phối công sở, dạo phố đều trở nên chuyên nghiệp và thanh lịch hơn khi phối với item này

ẢNH: JEOR

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 6.

Blazer ngắn tay với phần cổ danton cổ điển được nàng khéo phối cùng tank top vải sheer và chân váy dài màu nâu chấm bi. Tinh thần lãng mạn, vẻ đẹp vintage của trang phục hòa quyện cùng sự tự tin tạo nên thần thái cuốn hút và quyến rũ

ẢNH: JEOR

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 7.

Mỗi bản phối với áo lụa satin, áo hai dây ren, áo cúp ngực, tank top... đều cần có thêm blazer khoác ngoài để tạo diện mạo chỉn chu khi nàng bước vào những không gian trang trọng như các hội nghị, buổi họp...

ẢNH: MAISON LEENAA

Diện mạo hè mới lạ từ chân váy dáng dài và áo blazer- Ảnh 8.

Chân váy bút chì được tạo điểm nhấn bằng chi tiết draping xếp nếp lệch một bên hông đi cùng đường xẻ nhỏ bên chân tạo cảm giác thanh thoát thời thượng. Hai gam màu đen và beige kết hợp một cách hoàn hảo, tạo vẻ đẹp sang trọng khó quên

ẢNH: MICHAA


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