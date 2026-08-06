Tạm biệt gam màu an toàn, đâu sẽ là màu sắc dẫn dắt xu hướng năm nay?

Nếu trước đây tủ đồ xoay quanh đen, trắng, be hay xám được xem là lựa chọn không bao giờ sai; thì hiện tại, giới mộ điệu đang tìm kiếm nhiều hơn thế. Một sắc hồng ngọt ngào nhưng sắc sảo, một tông xanh xám lạnh đầy trí tuệ hay màu vàng ánh kim sang trọng đều đủ sức trở thành điểm nhấn khiến cả tổng thể trở nên đáng nhớ. Xu hướng không còn nằm ở việc mặc nhiều màu, mà là lựa chọn đúng màu để kể câu chuyện của chính mình.



Gam màu hồng năm nay đã rũ bỏ hoàn toàn mác "sến sẩm" để khoác lên mình một diện mạo mang xu hướng. Bạn có thể chọn cách phối layer hoặc diện nguyên set đồ tone sur tone để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi xuống phố cùng bạn bè ẢNH:@_HATA.LUV





Trong mọi chu kỳ xu hướng, các sắc pastel luôn có chỗ đứng riêng. Nếu màu hồng pastel mang đến sự nữ tính thì gam vàng dịu nhẹ lại đem đến sự tươi mới, tràn đầy năng lượng cho ngày hè.



Không quá chói lọi như vàng chanh hay trầm buồn như vàng đất, sắc vàng nhạt của năm nay mang lại cảm giác dịu mát và tràn đầy sức sống. Bạn có thể dễ dàng kết hợp sắc màu này với các phụ kiện màu trung tính để tôn lên trọn vẹn sự nổi bật của gam màu hoặc thiết kế trang phục ẢNH: @_LNB._.NHU

Nếu có một gam màu đại diện cho tinh thần "quiet luxury", xanh xám chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Là sự giao thoa giữa chiều sâu của màu xanh và nét trung tính của màu xám, sắc thái này mang đến cảm giác điềm tĩnh và đầy trí tuệ.



Sự kết hợp giữa nét cá tính của màu xanh và sự điềm đạm của màu xám tạo nên một tông màu nịnh mắt và thời thượng. Sắc màu này tôn lên làn da người mặc một cách tự nhiên, kết hợp với thiết kế ống quây ôm sát cơ thể giúp bạn chiếm trọn mọi ánh nhìn trong các đêm tiệc ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Màu xanh dương nhìn từ xa tựa như chất liệu denim kinh điển quay trở lại đường đua xu hướng với sự chuyên nghiệp. Sắc xanh này mang hơi thở của hiện đại, được ứng dụng vào những chiếc váy sơ mi thanh lịch, mang lại dáng vẻ chỉn chu khi xuất hiện tại các môi trường công sở ẢNH: SIXDO

Trái ngược với sự tối giản của bảng màu trung tính, vàng đồng, đỏ rực hay xanh ngọc xuất hiện như một tuyên ngôn về sự xa hoa. Hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên chất liệu satin hay lụa bóng giúp các gam màu này hòa quyện cùng thiết kế, tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp của người mặc.



Màu vàng đồng luôn là biểu tượng của sự vương giả và chưa bao giờ lỗi mốt trong dòng chảy thời trang cao cấp. Năm nay, sắc màu này được ứng dụng trên các chất liệu có độ bắt sáng cao, nâng tầm thần thái kiêu sa của người diện khi xuất hiện trong những chiếc đầm hai dây dáng dài ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Sắc đỏ luôn có một quyền năng đặc biệt trong việc đánh thức mọi giác quan và khẳng định sự tự tin tối thượng của người phụ nữ. Xu hướng năm nay chuộng tông đỏ rực rỡ, nhất là khi sắc màu này được ứng dụng trên những thiết kế váy dáng dài cúp ngực đầy táo bạo ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Đại diện cho sự tái sinh và gắn kết với thiên nhiên, sắc xanh ngọc tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong lòng các tín đồ mộ điệu năm nay. Tông màu này mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu cho cả người mặc lẫn người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi kết hợp cùng các chi tiết bèo nhún hay xếp tầng, mang đến vẻ ngoài nữ tính ẢNH:@_BAOTHY.TRAN

Việc cập nhật và ứng dụng những màu sắc xu hướng của năm nay không chỉ giúp bạn làm mới diện mạo mà còn là cách để thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, nhạy bén của bản thân. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những sắc thái mới để mỗi ngày xuống phố đều là một sàn diễn thời trang của riêng bạn.



