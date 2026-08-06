Tạm biệt gam màu an toàn, đâu sẽ là màu sắc dẫn dắt xu hướng năm nay?

Không còn là cuộc chơi của những bảng màu trung tính quen thuộc, thời trang năm nay mở ra một chương mới khi màu sắc trở thành trung tâm của mọi bản phối.
Chia sẻ bài viết
Nếu trước đây tủ đồ xoay quanh đen, trắng, be hay xám được xem là lựa chọn không bao giờ sai; thì hiện tại, giới mộ điệu đang tìm kiếm nhiều hơn thế. Một sắc hồng ngọt ngào nhưng sắc sảo, một tông xanh xám lạnh đầy trí tuệ hay màu vàng ánh kim sang trọng đều đủ sức trở thành điểm nhấn khiến cả tổng thể trở nên đáng nhớ. Xu hướng không còn nằm ở việc mặc nhiều màu, mà là lựa chọn đúng màu để kể câu chuyện của chính mình.
Trong mọi chu kỳ xu hướng, các sắc pastel luôn có chỗ đứng riêng. Nếu màu hồng pastel mang đến sự nữ tính thì gam vàng dịu nhẹ lại đem đến sự tươi mới, tràn đầy năng lượng cho ngày hè.
Nếu có một gam màu đại diện cho tinh thần "quiet luxury", xanh xám chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Là sự giao thoa giữa chiều sâu của màu xanh và nét trung tính của màu xám, sắc thái này mang đến cảm giác điềm tĩnh và đầy trí tuệ.
Trái ngược với sự tối giản của bảng màu trung tính, vàng đồng, đỏ rực hay xanh ngọc xuất hiện như một tuyên ngôn về sự xa hoa. Hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên chất liệu satin hay lụa bóng giúp các gam màu này hòa quyện cùng thiết kế, tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp của người mặc.
Việc cập nhật và ứng dụng những màu sắc xu hướng của năm nay không chỉ giúp bạn làm mới diện mạo mà còn là cách để thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, nhạy bén của bản thân. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những sắc thái mới để mỗi ngày xuống phố đều là một sàn diễn thời trang của riêng bạn.