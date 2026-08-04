Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới gây chú ý

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Bắt tay cùng Lê Thanh Hòa thực hiện bộ ảnh mới, Huỳnh Thị Thanh Thủy ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ khi hóa thân thành cô dâu.
Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy được lựa chọn trở thành "nàng thơ" của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong bộ sưu tập Love No.6. Theo bật mí, các thiết kế lần này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, mở ra một đêm đầy chất thơ.
Ngôn ngữ tạo hình của bộ sưu tập được dệt nên từ những đường draping mềm mại, những mảng đính kết thủ công phản chiếu ánh sáng, cùng hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm được chuyển hóa thành những họa tiết nhấn nhá. Trên nền organza, tulle, chiffon, satin và taffeta, các thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào của nàng hậu sinh năm 2000.
Nhan sắc Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24
Bên cạnh những mẫu váy cưới với phom dáng cầu kỳ, nhà thiết kế còn sáng tạo những phom dáng váy cưới ngắn gắn đuôi dài, giúp người mặc khoe đôi chân thon mà vẫn đảm bảo độ lộng lẫy, thướt tha
Ảnh: Milor Trần
Theo Lê Thanh Hòa, ở người đẹp vừa toát lên vẻ trong trẻo, thơ ngây, vừa có sự đằm thắm, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đã tìm thấy đích đến của tình yêu. Thanh Thủy thể hiện sự biến hóa đa dạng trong những mẫu váy dành cho lễ đường cho đến chào khách, đi bàn
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