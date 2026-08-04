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Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
Bắt tay cùng Lê Thanh Hòa thực hiện bộ ảnh mới, Huỳnh Thị Thanh Thủy ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ khi hóa thân thành cô dâu.

Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy được lựa chọn trở thành "nàng thơ" của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong bộ sưu tập Love No.6. Theo bật mí, các thiết kế lần này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, mở ra một đêm đầy chất thơ.

Ngôn ngữ tạo hình của bộ sưu tập được dệt nên từ những đường draping mềm mại, những mảng đính kết thủ công phản chiếu ánh sáng, cùng hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm được chuyển hóa thành những họa tiết nhấn nhá. Trên nền organza, tulle, chiffon, satin và taffeta, các thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào của nàng hậu sinh năm 2000.

Nhan sắc Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24

Thanh Thủy được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Quốc tế. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động, người đẹp vẫn dành thời gian chăm chút về ngoại hình. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,75 m cùng vóc dáng chuẩn, cô tự tin "cân" nhiều phong cách khác nhau

Ảnh: Milor Trần

Không chỉ chú trọng vào váy áo, bộ sưu tập còn giới thiệu những mẫu veil (khăn voan cô dâu), hoa cài tóc, áo choàng… phá cách, góp phần tạo nên phần nhìn mới lạ, cuốn hút cho cô dâu

Ảnh: Milor Trần

Bên cạnh những mẫu váy cưới với phom dáng cầu kỳ, nhà thiết kế còn sáng tạo những phom dáng váy cưới ngắn gắn đuôi dài, giúp người mặc khoe đôi chân thon mà vẫn đảm bảo độ lộng lẫy, thướt tha

Ảnh: Milor Trần

Từ những thiết kế ball gown bồng bềnh đến phom dáng chữ A thanh lịch, mỗi sáng tạo đều được tạo nên để tôn vinh vẻ đẹp của nàng dâu trong từng chuyển động. Ở tuổi 24, Hoa hậu Quốc tế 2024 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, khiến nhiều người phải xuýt xoa

Ảnh: Milor Trần

“Nàng thơ” của mỗi bộ sưu tập cưới được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chọn lựa khắt khe giữa muôn vàn người đẹp trong giới showbiz. Không chỉ yêu cầu đời tư lành mạnh, họ cần có thần thái rạng rỡ, toát lên vẻ hạnh phúc, viên mãn của một cô dâu thật sự. Đó cũng là lý do anh chọn Hoa hậu Thanh Thủy

Ảnh: Milor Trần

Theo Lê Thanh Hòa, ở người đẹp vừa toát lên vẻ trong trẻo, thơ ngây, vừa có sự đằm thắm, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đã tìm thấy đích đến của tình yêu. Thanh Thủy thể hiện sự biến hóa đa dạng trong những mẫu váy dành cho lễ đường cho đến chào khách, đi bàn

Ảnh: Milor Trần

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống riêng của nàng hậu cũng được quan tâm. Trước những tin đồn tình cảm, Thanh Thủy chọn im lặng. Trong khi đó, phía công ty quản lý của cô cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình

Ảnh: Milor Trần

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