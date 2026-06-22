Thanh Thủy mặc xuyên thấu đọ sắc cùng 'mẹ một con' Trương Quỳnh Anh

Tối 21.6, đêm cuối của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week diễn ra với bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tại thảm đỏ, dàn sao Việt như Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm… gây ấn tượng với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Trương Quỳnh Anh và dàn sao đổ bộ thảm đỏ

Trong đó, sự xuất hiện Trương Quỳnh Anh được nhiều người quan tâm. Người đẹp 8X mang đến thảm đỏ diện mạo lộng lẫy và sang trọng. Nữ diễn viên quyến rũ mọi ánh nhìn trong thiết kế đầm ôm sát mang sắc beige thanh lịch, ôm trọn đường cong giúp tôn lên vẻ quyến rũ ở tuổi 37.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc trẻ trung trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: T.A

Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn tập trung cho công việc kinh doanh, đồng thời dành thời gian chăm sóc con trai. Thời gian qua, khoảnh khắc sao nữ 8X chụp ảnh cùng quý tử được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả thích thú. Bà mẹ một con cho biết Cát An chính là nguồn động lực của cô trong cuộc sống.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ: "Cuộc sống sẽ có những lúc thấy mình chông chênh lắm, nhưng chỉ cần về nhà thấy con vẫn vui vẻ, khỏe mạnh thì tôi lại có thêm động lực để ngày mai lại cố gắng hơn. Vì tôi nghĩ con xứng đáng có được những điều tốt đẹp, xứng đáng được cả nhà yêu thương".

Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân tạo nên sức hút đầy quyền lực với màn lên đồ đồng điệu. Trong khi nàng hậu hóa quý cô kiêu kỳ trong thiết kế đầm ngắn phối kính mắt thời thượng thì ông xã Nguyễn Long lại lịch lãm bên bộ suit kẻ sọc sang trọng Ảnh: T.A

Lệ Nam xuất hiện với chiếc váy xanh bó sát tôn đường cong. Những ngày qua, người đẹp sinh năm 1996 gây chú ý khi đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM Ảnh: T.A

Dàn người đẹp như Thiên Ân, Khánh Như, Thanh Thủy đọ sắc trên thảm đỏ. Trong đó, Hoa hậu Quốc tế gây bất ngờ với chiếc váy xuyên thấu, giúp tôn lên đường cong nóng bỏng Ảnh: T.A

Diễm My 9X ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung khi chọn chiếc váy tông hồng nữ tính. Cô hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Ảnh: T.A

Diễn viên Minh Anh khoe nhan sắc ngọt ngào trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trong khi đó, diễn viên Quỳnh Thy khác lạ với kiểu tóc xù cùng lối trang điểm ấn tượng Ảnh: T.A

Dàn khách mời lựa chọn nhiều phong cách khác nhau khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam để ủng hộ nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường Ảnh: T.A

Quỳnh Anh (giữa) táo bạo với thiết kế váy đen xẻ sâu, tôn sắc vóc gợi cảm. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm (phải) lựa chọn trang phục thanh lịch cho lần xuất hiện này. Còn diễn viên Thùy Anh khác lạ với mái tóc vàng cùng bộ trang phục cùng tông màu Ảnh: T.A



