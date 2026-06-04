Trương Quỳnh Anh tiết lộ về con trai 14 tuổi cao 1,83m

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên con trai. Cát An - quý tử của nữ diễn viên gây ấn tượng với chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài điển trai.

Nhân dịp con bước sang tuổi mới, sao phim Cuộc chiến hoa hồng có những chia sẻ đầy xúc động. Cô viết: “14 năm nhìn bạn lớn lên từng ngày, dù đôi khi hơi khó ở với nhau nhưng chưa bao giờ thôi đồng hành. Hạnh phúc vì năm nào cũng bên cạnh bạn trong những cột mốc quan trọng. Chúc mừng sinh nhật người bạn đặc biệt của mình”.

Trương Quỳnh Anh nhắn nhủ xúc động đến con trai nhân dịp bước sang tuổi mới ẢNH: NVCC

Dòng chia sẻ của nữ diễn viên 8X nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Trương Quỳnh Anh, nhiều người trầm trồ trước chiều cao vượt trội của Cát An. Không ít cư dân mạng hy vọng với vẻ ngoài nổi bật, con trai sẽ nối nghiệp mẹ để phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trương Quỳnh Anh tiết lộ về con trai

Được biết con trai Trương Quỳnh Anh có tên thân mật là Sushi, sinh năm 2012. Ở tuổi 14, cậu bé gây ấn tượng bởi chiều cao 1,83m nhờ tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Hiện tại, Cát An đang theo học một trường quốc tế ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, cậu bé dành thời gian đồng hành cùng mẹ trong một số hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh con trai, cho biết cậu bé là nguồn động lực lớn trong cuộc sống.

Nói về Cát An, Trương Quỳnh Anh tự hào cho biết vì đã lớn nên cậu bé rất hiểu chuyện, biết chia sẻ với mẹ. Do đó, mỗi ngày đi làm về, cô đều dành thời gian chia sẻ những vui buồn cùng bé. Ngược lại, Cát An cũng thoải mái tâm sự, từ đó hai mẹ con đưa ra những lời khuyên hợp lý cho nhau.

Con trai có mặt tại nhà hàng chay để phụ giúp Trương Quỳnh Anh trong hoạt động kinh doanh ẢNH: NVCC

Sao nữ 8X chia sẻ: “Cuộc sống sẽ có những lúc thấy mình chông chênh lắm, nhưng chỉ cần về nhà thấy con vẫn vui vẻ, khỏe mạnh thì tôi lại có thêm động lực để ngày mai lại cố gắng hơn. Vì tôi nghĩ con xứng đáng có được những điều tốt đẹp, xứng đáng được cả nhà yêu thương”.

Theo Trương Quỳnh Anh, dù bận rộn với công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh song cô vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc con trai. Mỗi sáng, nữ diễn viên ưu tiên đưa con đến trường rồi mới đi làm, đi quay. Những ngày không tất bật với guồng quay công việc, sao nữ chọn tập thể dục và đón con trở về.

“Khi đó, hai mẹ con sẽ tập boxing rồi trở về nhà lo cho việc học của Cát An. Thật ra bé cũng tự lập và cũng không cần mẹ đưa đón, nhưng khi có thời gian, tôi vẫn muốn bên cạnh con nhiều nhất có thể. Vì đây là quãng thời gian quan trọng để hình thành tính cách của con. Vài năm nữa khi bé trưởng thành, mình muốn ở bên cạnh con cũng khó”, cô trải lòng.

Nói về quan điểm dạy con, Trương Quỳnh Anh cho biết từ nhỏ cô đã không muốn tạo áp lực cho Cát An. Do đó, nữ diễn viên không đặt bất kỳ kỳ vọng gì, cũng không so sánh bé với những người bạn đồng trang lứa. Sao nữ 8X bộc bạch thêm: “Tôi đặt tên con là An vì muốn con sống đúng với lứa tuổi của mình, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi chỉ hy vọng bé làm người tử tế và sống một cuộc đời như con mong muốn”.