Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ quyến rũ của Trương Quỳnh Anh ở tuổi 37

Thạch Anh
09/05/2026 20:44 GMT+7

Loạt ảnh diện bikini của Trương Quỳnh Anh được đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người xuýt xoa vì sắc vóc gợi cảm.

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Nữ diễn viên Cuộc chiến hoa hồng diện bikini tông đỏ, tôn vóc dáng chuẩn. Trong một số khoảnh khắc, vòng eo của sao nữ 8X lộ rõ cơ bụng dù từng trải qua một lần sinh con, khiến nhiều người xuýt xoa.

Trương Quỳnh Anh khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 37

ẢNH: FBNV

Ở tuổi 37, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung. Nhờ vậy, cô tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ quyến rũ đến thanh lịch.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho ngoại hình của bà mẹ một con ở thời điểm hiện tại. Thậm chí có không ít cư dân mạng còn tranh thủ xin bí quyết giữ dáng từ phía nữ diễn viên Siêu trợ lý.

Trương Quỳnh Anh có cuộc sống bình yên sau đổ vỡ

ẢNH: FBNV

Hiện tại, Trương Quỳnh Anh có cuộc sống kín tiếng bên con trai, sau đổ vỡ hôn nhân. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, cô còn tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh. Sao nữ 8X chia sẻ bản thân xem con là nguồn động lực, đồng thời thoải mái chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đây cũng là cách giúp nữ diễn viên và bé trở nên thấu hiểu nhau hơn, đặc biệt là trong giai đoạn con dần trưởng thành.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ một ngày của cô ở hiện tại bận rộn với công việc ở quán ăn, chăm sóc con và tham gia các sự kiện giải trí, livestream bán hàng. Nhờ vậy, cô có thêm nguồn động lực để phấn đấu. “Tôi sống giản dị, chỉ biết đủ. Tôi chọn cân bằng kinh doanh và cảm xúc để không bị áp lực gì”, cô nói.

Dàn sao gia nhập 'đường đua' bikini cùng Trương Quỳnh Anh

Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini khoe cơ bụng săn chắc. Chiều cao nổi bật cùng làn da nâu khỏe khoắn khiến người đẹp tự tin khi theo đuổi phong cách gợi cảm

ẢNH: FBNV

Ngoài Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng gia nhập "đường đua" với bộ ảnh diện bikini trên du thuyền. Sao nữ dành thời gian nghỉ dưỡng sau quãng thời gian tất bật với các hoạt động nghệ thuật

ẢNH: FBNV

DJ Mie khoe đường cong nóng bỏng trong thiết kế bikini tông tím. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn song nhờ làn da trắng và body thon thả nên nữ diễn viên Quỷ cẩu tự tin khi diện các thiết kế gợi cảm

ẢNH: FBNV

Dù đã là mẹ 2 con, Diệp Lâm Anh vẫn giữ được sắc vóc nóng bỏng nhờ tích cực tập luyện. Trong chuyến du lịch mới đây, người đẹp 8X diện bộ bikini đỏ với các chi tiết đính kết bắt mắt

ẢNH: FBNV

Sam, Trương Quỳnh Anh mặc gợi cảm dự đám cưới Nhung Gumiho và chồng nhạc sĩ

Đám cưới Nhung Gimiho và Andiez Nam Trương vừa tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn sao tham dự như Sam, Trương Quỳnh Anh, Chi Pu, Khả Ngân, Sĩ Thanh...

