Đừng sợ diện tất lưới khi nắm được những quy tắc này

Dù là món phụ kiện kinh điển mang tinh thần phóng khoáng, tất lưới vẫn khiến nhiều cô nàng ngần ngại vì lo ngại sự "quá đà" hoặc khó phối đồ. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững vài quy tắc ngầm về kích thước mắt lưới và chất liệu trang phục đi kèm, bạn hoàn toàn có thể hô biến kiểu tất này thành "vũ khí" nâng tầm phong cách.

Sự đồng điệu chính là chìa khóa tạo nên sức hút ngầm cho xu hướng này. Một đôi tất lưới đen mắt nhỏ với các phần hoa nổi hoặc đính nơ phối đồng điệu cùng sắc màu với trang phục dễ dàng tạo sự hài hòa.

Mấu chốt đầu tiên để chinh phục món đồ "khó tính" này nằm ở tư duy chọn chất liệu và kích thước mắt lưới. Những đôi tất với mắt lưới siêu nhỏ hoặc tất lưới ren họa tiết hoa tỉ mỉ luôn là điểm khởi đầu an toàn nhưng sang xịn. Sự mảnh mai của vân ren trên nền trang phục trắng chính là chiếc chìa khóa gỡ bỏ hoàn toàn vẻ thô ráp của tất lưới ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bao bọc trọn vẹn đôi chân là chiếc quần tất lưới ren họa tiết màu trắng đầy tinh xảo, mang lại vẻ đẹp kiêu sa. Kiểu tất này được phối hợp hoàn hảo với đầm ngắn màu trắng kem sở hữu thiết kế lệch vai quyến rũ và những tầng bèo nhún xếp lớp ấn tượng ẢNH: @KOOKYHOUSE

Khi bắt cặp cùng chất liệu da cứng cáp hay những đường xếp ly sắc sảo, tất lưới ren đính nơ đóng vai trò cân bằng thị giác hoàn hảo. Sự nổi loạn của set trang phục đen trắng lập tức trở nên nữ tính hơn ẢNH: @KOOKYHOUSE

Tất lưới không hề chịu ảnh hưởng cố định ở bất kỳ thiết kế nào, với những set trang phục cá tính món phụ kiện này biến hóa đa dạng để phù hợp với nhiều kiểu phối khác tạo.

Sự phá cách được thể hiện ở đôi tất lưới màu xám khói ôm sát, tạo lớp nền quyến rũ cho đôi chân và được nhấn nhá bằng phần bo viền lông vũ màu xanh pastel dịu mát ngay cổ chân. Sự nổi bật này được kết hợp ăn ý cùng chiếc quần shorts cạp trễ màu xám thiết kế túi hộp vuông vức cùng áo crop top đầy cá tính ẢNH: @MANGATA.VN

Chiếc áo voan hở vai bay bổng phối cùng chân váy bí bồng bềnh tạo nên phom dáng mềm mại nhưng không kém phần năng động. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là cách layer tất đùi hồng và tất lưới đính nơ, một công thức phối đồ phá vỡ sự nhàm chán của những đôi tất thông thường ẢNH: @MANGATA.VN

Quần tất lưới ren họa tiết hoa hồng màu đen đầy tinh tế và kiêu kỳ, tăng thêm sự quyến rũ cho người mặc. Nét điệu đà này là sự kết hợp hoàn hảo với chiếc chân váy ren đen xếp tầng bồng bềnh ngay phía trên, có phần vạt bất đối xứng đồng điệu, áo len tăm dài tay màu xám ôm sát cơ thể, tôn lên trọn vẹn sự gợi cảm của người mặc ẢNH: @CAZIBRAND

Sử dụng các gam màu tối như đen tuyền, đỏ rượu kết hợp với tất ren có họa tiết hoa hồng dễ dàng tạo sự kiêu sa, mang hơi hướng điện ảnh cổ điển.

Đôi tất lưới với họa tiết hoa nổi bật trên nền trang phục trắng - đỏ sang trọng. Chân váy da màu đỏ dáng ngắn với khóa kim loại nhỏ mang hơi hướng nổi loạn phối cùng áo tay phồng nữ tính ẢNH: @MOLLYNISTA