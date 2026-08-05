Đừng sợ diện tất lưới khi nắm được những quy tắc này

Tất lưới chưa bao giờ là một 'bài toán khó' nếu người mặc hiểu rõ cách vận hành của khoảng hở và độ đan dệt khi phối cùng trang phục.
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Dù là món phụ kiện kinh điển mang tinh thần phóng khoáng, tất lưới vẫn khiến nhiều cô nàng ngần ngại vì lo ngại sự "quá đà" hoặc khó phối đồ. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững vài quy tắc ngầm về kích thước mắt lưới và chất liệu trang phục đi kèm, bạn hoàn toàn có thể hô biến kiểu tất này thành "vũ khí" nâng tầm phong cách.
Sự đồng điệu chính là chìa khóa tạo nên sức hút ngầm cho xu hướng này. Một đôi tất lưới đen mắt nhỏ với các phần hoa nổi hoặc đính nơ phối đồng điệu cùng sắc màu với trang phục dễ dàng tạo sự hài hòa.
Tất lưới không hề chịu ảnh hưởng cố định ở bất kỳ thiết kế nào, với những set trang phục cá tính món phụ kiện này biến hóa đa dạng để phù hợp với nhiều kiểu phối khác tạo.
Sử dụng các gam màu tối như đen tuyền, đỏ rượu kết hợp với tất ren có họa tiết hoa hồng dễ dàng tạo sự kiêu sa, mang hơi hướng điện ảnh cổ điển.