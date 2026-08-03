Đừng xem thường kính dáng nhỏ, càng đeo càng cuốn

Nếu vài mùa trước, kính ngoại cỡ thống trị các sàn diễn và đường phố bằng sự nổi bật tuyệt đối, thì mùa hè năm nay, ánh nhìn của giới mộ điệu lại hướng về những thiết kế gọng nhỏ gọn hơn.
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Sự phổ biến của kính dáng nhỏ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Xu hướng này được khơi nguồn từ làn sóng hồi sinh của thời trang cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 (Y2K), khi những chiếc kính oval, kính chữ nhật hay kính mắt mèo nhỏ từng xuất hiện dày đặc trên các biểu tượng thời trang quốc tế.
Phiên bản kính dáng nhỏ của năm nay đã vượt xa phạm vi của phong cách hoài cổ. Thay vì chỉ tái hiện nguyên bản quá khứ, các nhà mốt đã tinh chỉnh tỷ lệ gọng kính, cải tiến chất liệu phù hợp với tinh thần hiện đại.
Những chất liệu mỏng nhẹ luôn giữ vị trí nhất định trong tủ đồ mùa nóng. Áo sơ mi voan trắng với các chi tiết bèo nhún mềm mại kết hợp cùng quần shorts màu đỏ rượu vang mang đến sự cân bằng giữa nét nữ tính và cá tính. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện nổi bật, người mặc lựa chọn kính gọng mảnh và băng đô đồng màu để hoàn thiện tổng thể.
Một chiếc kính có thể đồng hành cùng váy denim, áo polo, sơ mi voan, đầm ren hay bộ suit mùa hè rõ ràng có giá trị bền vững hơn những thiết kế chỉ phù hợp với một phong cách nhất định.
Từ váy denim năng động, áo polo màu pastel đến những thiết kế ren hay đầm đen tối giản, kính mắt dáng nhỏ cho thấy khả năng xuất hiện linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau. Không chỉ có tác dụng che nắng, phụ kiện này còn góp phần làm mới cách phối đồ mùa hè bằng những thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận thấy.