Đừng xem thường kính dáng nhỏ, càng đeo càng cuốn

Sự phổ biến của kính dáng nhỏ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Xu hướng này được khơi nguồn từ làn sóng hồi sinh của thời trang cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 (Y2K), khi những chiếc kính oval, kính chữ nhật hay kính mắt mèo nhỏ từng xuất hiện dày đặc trên các biểu tượng thời trang quốc tế.

Chiếc váy denim ngắn tay với phom dáng ôm nhẹ, kết hợp thắt lưng bản nhỏ tôn vòng eo nhỏ nhắn. Sắc xanh denim đậm vốn gắn liền với tinh thần năng động của mùa hè càng trở nên nổi bật khi đi cùng kính mắt đen dáng nhỏ ẢNH: @KJMBAE

Phiên bản kính dáng nhỏ của năm nay đã vượt xa phạm vi của phong cách hoài cổ. Thay vì chỉ tái hiện nguyên bản quá khứ, các nhà mốt đã tinh chỉnh tỷ lệ gọng kính, cải tiến chất liệu phù hợp với tinh thần hiện đại.

Hồng pastel tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong bảng màu mùa hè. Khi xuất hiện trên áo polo tay dài phối cùng quần shorts giả da màu đen, gam màu này trở nên cá tính và trưởng thành hơn so với hình ảnh thường thấy. Kính mắt đen dáng nhỏ xuất hiện vừa đủ để giữ sự sắc nét cho bộ trang phục ẢNH: @KIMMY_KIMBERLEY

Nhờ phần gọng hẹp và diện tích tròng kính vừa phải, phụ kiện này giúp ánh nhìn tập trung nhiều hơn vào đường nét khuôn mặt. Gò má, sống mũi và phần quai hàm được nhấn mạnh rõ ràng hơn, tạo cảm giác gương mặt thanh thoát và sắc nét ẢNH: @BEAMSAREEDA

Những chất liệu mỏng nhẹ luôn giữ vị trí nhất định trong tủ đồ mùa nóng. Áo sơ mi voan trắng với các chi tiết bèo nhún mềm mại kết hợp cùng quần shorts màu đỏ rượu vang mang đến sự cân bằng giữa nét nữ tính và cá tính. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện nổi bật, người mặc lựa chọn kính gọng mảnh và băng đô đồng màu để hoàn thiện tổng thể.

Áo thun oversized và quần shorts denim vẫn là công thức quen thuộc mỗi khi hè đến. Chiếc kính gọng nhỏ màu tối xuất hiện tạo nét khác biệt cho set đồ đơn giản. Thiết kế kính dáng nhỏ mang hơi hướng cổ điển cũng góp phần tăng sức hút cho bộ trang phục mà không làm mất đi tính tối giản ẢNH: @TU_HHAO

Một chiếc kính có thể đồng hành cùng váy denim, áo polo, sơ mi voan, đầm ren hay bộ suit mùa hè rõ ràng có giá trị bền vững hơn những thiết kế chỉ phù hợp với một phong cách nhất định.

Xu hướng retro tiếp tục duy trì sức hút trong năm nay, đặc biệt với những thiết kế mang họa tiết chấm bi kinh điển. Phối cùng set đồ chấm bi là chiếc kính mắt trắng dáng nhỏ với đường nét gọn gàng. Sắc trắng của phụ kiện hòa hợp với họa tiết chấm bi, trong khi túi xách màu burgundy giúp bảng màu trở nên phong phú hơn ẢNH: @DIANAFLIPO

Chiếc đầm dài với họa tiết ren đục lỗ luôn có mặt trong tủ đồ mùa nóng. Thay cho những mẫu kính bản lớn quen thuộc, chiếc kính gọng kim loại dáng nhỏ xuất hiện nổi bật trên nền trang phục trắng. Đường gọng mảnh tạo sự tương phản với các chi tiết ren, giúp bộ trang phục trông sắc nét hơn ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Tỏa sáng tại các buổi tiệc với chiếc đầm ngắn cùng phần tay phồng tạo hiệu ứng hình khối rõ ràng, đi cùng trang phục là mẫu kính oval dáng nhỏ với tròng màu tối. Phom kính gọn gàng giúp gương mặt trông thanh thoát, đồng thời tạo sự liên kết với túi xách và giày cùng tông màu ẢNH: @NGOCTHAO_OFFICIAL

Từ váy denim năng động, áo polo màu pastel đến những thiết kế ren hay đầm đen tối giản, kính mắt dáng nhỏ cho thấy khả năng xuất hiện linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau. Không chỉ có tác dụng che nắng, phụ kiện này còn góp phần làm mới cách phối đồ mùa hè bằng những thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận thấy.