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Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/08/2026 10:00 GMT+7

Giày búp bê đế bệt dễ phối với nhiều bộ trang phục lại mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái suốt cả ngày dài. Khi phối đồ với giày búp bê, nàng tận hưởng cảm giác năng động và phong cách trong từng bước chân.

Giày búp bê thanh lịch, dễ thương lại thoải mái

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 1.

Giày búp bê phối hai gam màu be và đen đính nơ nhỏ xinh xắn tô điểm cho đôi chân thêm duyên dáng. Bảng màu của giày tạo thêm điểm nhấn tone sur tone với cặp áo khoác và túi da của trang phục mùa thu. Các bản phối công sở, trang phục dạo phố, thời trang streetwear đều có thể phối cùng kiểu giày cổ điển, có tiếng là êm chân và không bao giờ sợ lỗi mốt này

ẢNH: @ROSETHEONEPL

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 2.

Quý cô xuống phố đầy trẻ trung và năng động với bản phối tank top và quần shorts denim phối giày búp bê tông màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng và sự thon thả của đôi chân

ẢNH: HASHTAGEM

Giày búp bê là một trong số những mẫu giày "quốc dân" được mọi cô gái yêu thích. Cấu trúc đế phẳng ôm chân của thiết kế này được tô điểm thêm bằng các chất liệu cao cấp như lụa satin, da thuộc, da lộn... Nhiều dáng giày còn được bổ sung thêm nơ, quai ngang, phần mũi giày được làm mới từ mũi tròn, mũi nhọn đến mũi vuông cổ điển.

Quần ống rộng, quần jeans xanh, quần shorts denim, chân váy midi... đều có thể phối cùng giày búp bê. Một tên gọi khác thời thượng hơn là Mary Jane - thiết kế giày búp bê sang chảnh với một hoặc nhiều quai ngang, đế bệt hoặc cao gót vẫn luôn được các tín đồ sành điệu chưng diện suốt bốn mùa.

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 3.

Kiểu giày búp bê từ lụa satin dễ dàng "cưa đổ" trái tim của mọi cô nàng yêu thời trang bởi nét sang trọng, quý phái cổ điển hòa trong phong cách thành thị hiện đại. Bản phối công sở thoáng mát và thanh lịch là sự kết hợp của sơ mi tay ngắn, chân váy lụa midi và giày màu hồng phấn

ẢNH: HAPPY ZOO

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 4.

Quần jeans xanh phom dáng straight hoặc skinny jeans hoàn hảo để diện cùng giày búp bê đế bệt. Hãy chọn gam màu nổi bật như đỏ rượu, đỏ đô, sắc xanh ô liu... để bản phối streetwear của nàng trở nên ấn tượng và thu hút hơn

ẢNH: HASHTAGEM

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 5.

Mùa thu đông trời dịu mát đến se lạnh chính là mùa của các đôi giày da lộn sang chảnh. Giày mũi nhọn quai ngang đế bệt màu nâu sô cô la chính là điểm nhấn của bản phối công sở thanh lịch kết hợp quần Bermuda, áo sơ mi phối cùng cặp đôi túi và thắt lưng da bản nhỏ màu đen

ẢNH: MONO TALK

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 6.

Chi tiết nơ nhỏ trên thân giày luôn trở thành điểm nhấn tinh tế của những đôi giày búp bê thời trang. Sắc đỏ đô mang cảm giác rực rỡ nhưng không quá chói chang vừa giúp bản phối tươi sáng hơn vừa mang tinh thần lễ hội của mùa thời trang cuối năm

ẢNH: @NADIYA LYALKO

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 7.

Giày búp bê phối lưới giúp nàng khoe khéo đôi chân, càng nổi bật hơn khi phối với cặp đôi màu sắc trắng - đỏ - xanh dương. Hãy diện kiểu giày lưới cho những ngày mưa để giữ cho đôi chân luôn khô ráo và thoáng mát; diện trong những ngày nắng thảnh thơi dạo phố, hẹn hò cà phê cuối tuần... tạo phong cách năng động và trẻ trung

ẢNH: @NADIYA LYALKO

Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài- Ảnh 8.

Giày búp bê hay Mary Jane phối cùng trang phục dự tiệc tạo nét quyến rũ, dễ thương cho quý cô trẻ tuổi. Bảng màu cổ điển với cream, beige, đen và trắng luôn đứng đầu bảng cho các bản phối dự tiệc, dạo phố... để nàng tận hưởng cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn phong cách

ẢNH: DEAR JOSÉ


giày búp bê giày đế bệt giày cổ điển phối đồ với giày búp bê Mary Jane

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