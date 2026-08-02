Phối đồ với giày búp bê vừa thoải mái vừa năng động cho cả ngày dài

Giày búp bê đế bệt dễ phối với nhiều bộ trang phục lại mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái suốt cả ngày dài. Khi phối đồ với giày búp bê, nàng tận hưởng cảm giác năng động và phong cách trong từng bước chân.
Chia sẻ bài viết
Giày búp bê thanh lịch, dễ thương lại thoải mái
Giày búp bê là một trong số những mẫu giày "quốc dân" được mọi cô gái yêu thích. Cấu trúc đế phẳng ôm chân của thiết kế này được tô điểm thêm bằng các chất liệu cao cấp như lụa satin, da thuộc, da lộn... Nhiều dáng giày còn được bổ sung thêm nơ, quai ngang, phần mũi giày được làm mới từ mũi tròn, mũi nhọn đến mũi vuông cổ điển.
Quần ống rộng, quần jeans xanh, quần shorts denim, chân váy midi... đều có thể phối cùng giày búp bê. Một tên gọi khác thời thượng hơn là Mary Jane - thiết kế giày búp bê sang chảnh với một hoặc nhiều quai ngang, đế bệt hoặc cao gót vẫn luôn được các tín đồ sành điệu chưng diện suốt bốn mùa.