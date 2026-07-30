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Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
30/07/2026 20:00 GMT+7

Set đồ denim từ lâu đã trở thành biểu tượng kinh điển trong thế giới thời trang với độ bền vượt thời gian. Sự kết hợp đồng điệu giữa các món đồ chất liệu denim không chỉ tạo nên tổng thể hút mắt mà còn mang lại cấu trúc trang phục cực kỳ đứng phom và tôn dáng.

Song hành với làn sóng thời trang bền vững, denim còn được xem là "khoản đầu tư" đáng giá nhất trong tủ đồ hiện đại. Khác với những chất liệu nhanh chóng lỗi mốt theo từng mùa, denim càng mặc càng đẹp.

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 1.

Áo sơ mi denim tay dài sơ vin cùng quần denim baggy màu xanh nhạt. Quần denim dáng baggy màu xanh nhạt được sơ vin gọn gàng, tạo nên một set đồ denim thanh lịch nhưng vẫn vô cùng phóng khoáng

ẢNH: @GENCE

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 2.

Thu hút ánh nhìn nhờ áo kiểu denim dáng ngắn với chi tiết cổ khoét lạ mắt, khoe khéo nét quyến rũ tự nhiên. Phối cùng quần denim ống suông gây ấn tượng mạnh bởi hiệu ứng xử lý màu xanh đậm loang xanh nhạt cùng đường may độc đáo tạo nếp gấp ở phần khuỷu chân

ẢNH: @CHAMCHAM

Sau nhiều mùa mốt bị chi phối bởi những trào lưu chỉ kéo dài vài tuần trên mạng xã hội - giới yêu thời trang đang dần rời bỏ cuộc đua theo cái mới để hướng đến những thiết kế có giá trị lâu dài, set đồ denim có thể diện cả cá tính lẫn thanh lịch, linh hoạt xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 3.

Set trang phục năng động với áo khoác denim dài tay dáng ngắn khỏe khoắn, kết hợp nhịp nhàng cùng chân váy denim dáng chữ A. Sự đồng điệu nằm ở kỹ thuật nhuộm màu xanh loang nghệ thuật. Set đồ được phối đầy quyền lực khi khoác ngoài chiếc áo ống màu đen bên trong và đi cùng đôi bốt cổ cao màu đen cực cool

ẢNH: @_MNHUNG.206

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 4.

Đầm denim dáng suông tay cộc mang đến sự tiện lợi với hàng khuy cài dọc thân và hai chiếc túi đắp ngực chuẩn phong cách safari. Ưu điểm của đầm denim là chất vải cứng cáp che khuyết điểm vòng 2 rất tốt, cực kỳ thích hợp cho những ngày bạn muốn diện đồ nhanh gọn mà vẫn đẹp

ẢNH: @CLOSETBYYOU

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 5.

Set denim on denim đầy cá tính với chiếc áo khoác denim khỏe khoắn, bên trong là áo bra với màu nâu tương phản vô cùng tinh tế. Phối cùng quần denim trơn dáng ống suông mang sắc xanh đen đậm đà, tạo nên một set đồ đồng bộ vừa bụi bặm lại vừa vô cùng chỉn chu

ẢNH: @_PTRPCYW

Thay vì tái hiện nguyên bản phong cách Y2K hay những bộ jeans cổ điển của thập niên 90, các nhà thiết kế lựa chọn khai thác denim hiện đại hơn với các chi tiết xẻ tà, khuy cài hay crop top đầy hiện đại.

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 6.

Áo ống denim ôm sát cài khuy với phần vạt xẻ tà lạ mắt, phía dưới là chiếc quần denim ống rộng tông xanh nhạt cá tính, gây ấn tượng bởi chi tiết cạp quần may chồng hai khuy độc đáo. Phom quần ống rộng cạp cao là "vũ khí" che khuyết điểm đùi to và tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man cho phái đẹp

ẢNH: @CLOSETBYYOU

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 7.

Sự kết hợp đầy quyền lực giữa chiếc áo ống denim cúp ngực điểm xuyết hàng khuy to bản nổi bật và chiếc quần denim ống rộng màu xanh đậm. Gam màu xanh đậm cổ điển giúp set đồ denim toát lên vẻ sang trọng

ẢNH: @CLOSETBYYOU

Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo- Ảnh 8.

Tôn vinh triệt để đường cong cơ thể với chiếc áo ống denim thiết kế ôm sát phom người vô cùng quyến rũ. Chiếc quần denim dáng baggy tông xanh nhạt pha chút nghịch ngợm cho người mặc. Bản phối giấu dáng này cực kỳ nịnh mắt đối với những cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát hoặc vòng eo thon gọn

ẢNH: @_BERNHIM

Việc lựa chọn một set đồ denim phù hợp kết hợp cùng phụ kiện tinh tế chính là chìa khóa vàng để bạn tự tin tỏa sáng với gu thời trang thời thượng và đầy cuốn hút.


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