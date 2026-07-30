Biến hóa phong cách đường phố cùng những set đồ denim độc đáo

Set đồ denim từ lâu đã trở thành biểu tượng kinh điển trong thế giới thời trang với độ bền vượt thời gian. Sự kết hợp đồng điệu giữa các món đồ chất liệu denim không chỉ tạo nên tổng thể hút mắt mà còn mang lại cấu trúc trang phục cực kỳ đứng phom và tôn dáng.
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Song hành với làn sóng thời trang bền vững, denim còn được xem là "khoản đầu tư" đáng giá nhất trong tủ đồ hiện đại. Khác với những chất liệu nhanh chóng lỗi mốt theo từng mùa, denim càng mặc càng đẹp.
Sau nhiều mùa mốt bị chi phối bởi những trào lưu chỉ kéo dài vài tuần trên mạng xã hội - giới yêu thời trang đang dần rời bỏ cuộc đua theo cái mới để hướng đến những thiết kế có giá trị lâu dài, set đồ denim có thể diện cả cá tính lẫn thanh lịch, linh hoạt xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Thay vì tái hiện nguyên bản phong cách Y2K hay những bộ jeans cổ điển của thập niên 90, các nhà thiết kế lựa chọn khai thác denim hiện đại hơn với các chi tiết xẻ tà, khuy cài hay crop top đầy hiện đại.
Việc lựa chọn một set đồ denim phù hợp kết hợp cùng phụ kiện tinh tế chính là chìa khóa vàng để bạn tự tin tỏa sáng với gu thời trang thời thượng và đầy cuốn hút.