Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn

Áo yếm hai dây với sắc xanh neon lạ mắt, bên ngoài là áo trễ vai mỏng điệu đà, đi cùng chân váy midi họa tiết chấm bi xanh mang hơi thở vintage pha lẫn nét hiện đại. Chiếc túi xách tông hồng pastel cùng đôi giày búp bê trở thành những điểm kết nối màu sắc, việc mặc nhiều lớp còn là nghệ thuật dẫn dắt màu sắc trong cùng một bản phối