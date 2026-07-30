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Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/07/2026 14:00 GMT+7

Khi ranh giới giữa các mùa dần được xóa nhòa bởi tư duy sáng tạo, layering cũng bước vào mùa hè với một diện mạo hoàn toàn mới đầy cuốn hút.

Thực tế, layering mùa hè đang trở thành xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho trang phục mà không gây cảm giác nặng nề. 

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 1.

Áo yếm hai dây với sắc xanh neon lạ mắt, bên ngoài là áo trễ vai mỏng điệu đà, đi cùng chân váy midi họa tiết chấm bi xanh mang hơi thở vintage pha lẫn nét hiện đại. Chiếc túi xách tông hồng pastel cùng đôi giày búp bê trở thành những điểm kết nối màu sắc, việc mặc nhiều lớp còn là nghệ thuật dẫn dắt màu sắc trong cùng một bản phối

ẢNH: @WWNIEE_

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 2.

Lớp layering được thể hiện một cách khéo léo qua sự kết hợp giữa áo dệt kim mềm nhẹ và cardigan mỏng khoác ngoài, lớp áo trong và ngoài đồng màu tạo sự hài hòa. Khi phối cùng quần jeans ống rộng có họa tiết thêu tinh tế, tạo sự thu hút ánh nhìn

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 3.

Gây ấn tượng với cách layer hai áo hai dây đầy tinh tế, mang đến diện mạo trẻ trung mà không hề tạo cảm giác bí bách. Sự chuyển sắc nhẹ giữa hai lớp áo giúp phần thân trên trở nên nổi bật, kết hợp cùng quần trắng ống rộng dễ dàng che khuyết điểm đôi chân

ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 4.

Với những cô nàng yêu thích phong cách shoujo girl, layering chính là "chìa khóa" để tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào. Chiếc váy hai dây màu vàng bơ được layer cùng áo ren trắng, hoàn thiện với mũ beret ca rô và bốt cao cổ, gợi lên nét nữ tính pha chút cổ điển đầy nổi bật

ẢNH: @YEOMEO.1098

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 5.

Điều thú vị nhất của layering mùa hè nằm ở chỗ càng tiết chế lại càng hiệu quả. Áo phối ren xuyên thấu trở thành "lớp thứ hai" ấn tượng. Khi được đặt cạnh nhau, mỗi lớp vải bổ sung cho nhau, giúp tổng thể trở nên sinh động hơn

ẢNH: @DIEULINH.19

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 6.

Chiếc áo cardigan mỏng cũng đủ biến chiếc váy hai dây trở nên cuốn hút hơn. Cách layering đơn giản này không chỉ mang đến chiều sâu, kết hợp cùng phụ kiện mang hơi thở nghỉ dưỡng như nón lá hay túi cói phù hợp cho những chuyến du lịch mùa hè

ẢNH: @THUYTHNG_

Xuống phố cùng bản phối layering mùa hè, nổi bật mọi góc nhìn- Ảnh 7.

Áo sơ mi khoác hờ trên vai, lớp áo yếm thấp thoáng dưới áo bra trắng đầy độc đáo, phối 3 lớp áo khác biệt cùng nhau nhưng vẫn không tạo cảm giác bí bách

ẢNH: @THUYTHNG_

 

LAYERING Áo yếm quần jeans ống rộng phối đồ layering layering mùa hè

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