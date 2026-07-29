Giấu nhẹm khuyết điểm với 8 kiểu quần 'thần thánh' này

Việc lúng túng khi lựa chọn trang phục mỗi sáng là tình trạng chung của nhiều chị em. Thay vì mua sắm tràn lan, việc nắm rõ đặc điểm của từng dáng quần sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian phối đồ, tôn dáng hiệu quả và đảm bảo vẻ ngoài luôn chỉn chu.

Nâng tầm phong cách với set đồ thanh lịch, hiện đại kết hợp giữa áo sơ mi trắng cách điệu và quần tây màu be. Điểm nhấn nằm ở kiểu quần tây ống rộng, cạp cao với đường xếp ly giữa, không chỉ khéo léo che khuyết điểm mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kể Ảnh: MYAN by CHL

Với thiết kế áo draped bất đối xứng độc đáo, trang phục tạo nên một điểm nhấn ấn tượng. Tuy nhiên, linh hồn lại nằm ở chiếc quần wide-leg cạp cao. Với đường xếp ly tinh tế và chất liệu rủ, kiểu quần mang lại sự thoải mái tuyệt đối Ảnh: MYAN by CHL

Bản phối mang gam màu nâu đất ấm áp này ghi điểm tuyệt đối nhờ chiếc quần barrel (ống phình) cá tính. Thiết kế cạp cao, phồng nhẹ tự nhiên không chỉ che khuyết điểm tinh tế mà còn mang lại sự thoải mái tối đa cho người mặc. Sự kết hợp ăn ý cùng áo polo cổ điển tạo nên một tổng thể retro thanh lịch Ảnh: LECI

Để tăng thêm nét cá tính, năng động, việc kết hợp cùng chất liệu denim luôn là "một nước đi" vô cùng thông minh. Chiếc quần jeans cạp cao ống rộng với chi tiết đường gân dọc khỏe khoắn đã trung hòa hoàn hảo sự điệu đà của mẫu áo sơ mi trắng thắt nơ bản to Ảnh: MYAN by CHL

Nếu quần jeans xanh tạo vẻ phóng khoáng thì denim trắng lại mang đến sự thanh lịch, nhã nhặn và bừng sáng cả tổng thể. Bản phối giữa áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt cách điệu và chiếc quần suông trắng này là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp hiện đại và tinh tế Ảnh: MYAN by CHL

Quần Bermuda là một item thú vị khi hè về dành cho hội quý cô công sở, mang đến làn gió mới phá vỡ đi sự gò bó của những bộ âu phục truyền thống. Không chỉ "giải nhiệt" hoàn hảo, kiểu quần này vẫn giữ trọn nét thanh lịch chuẩn mực, nhất là khi kết hợp đồng điệu cùng áo blazer cộc tay Ảnh: MYAN by CHL

Các kiểu quần tone sur tone kết hợp cùng áo vest đồng điệu như bộ suit kẻ sọc chìm này là minh chứng hoàn hảo cho phong cách menswear thanh lịch. Thiết kế cạp cao, ống suông rộng khéo léo định hình vòng eo và tôn lên vóc dáng thanh thoát cho phái đẹp Ảnh: MYAN by CHL

Kiểu quần ống loe cạp cao với đường gân dọc sắc nét luôn là "vũ khí" tôn dáng đỉnh cao, giúp ôm trọn vòng eo thon gọn và tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Khi kết hợp ăn ý cùng áo hai dây trắng tinh giản, tổng thể mang đậm nét thanh lịch, quyến rũ đầy nữ tính Ảnh: LECI

Bạn không cần phải chạy theo xu hướng hay mua quá nhiều. Chỉ cần sắm sẵn vài dáng quần cơ bản, vừa vặn với vóc dáng là đã đủ để mặc đẹp đi làm, đi chơi.