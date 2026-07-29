Giấu nhẹm khuyết điểm với 8 kiểu quần 'thần thánh' này

Thế giới thời trang vô cùng phong phú, từ quần jeans năng động đến quần âu thanh lịch. Việc thấu hiểu và lựa chọn đúng kiểu dáng sẽ giúp bạn dễ dàng biến hóa phong cách, giấu khuyết điểm hoàn hảo và tôn lên vóc dáng thanh thoát.
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Việc lúng túng khi lựa chọn trang phục mỗi sáng là tình trạng chung của nhiều chị em. Thay vì mua sắm tràn lan, việc nắm rõ đặc điểm của từng dáng quần sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian phối đồ, tôn dáng hiệu quả và đảm bảo vẻ ngoài luôn chỉn chu.
Bạn không cần phải chạy theo xu hướng hay mua quá nhiều. Chỉ cần sắm sẵn vài dáng quần cơ bản, vừa vặn với vóc dáng là đã đủ để mặc đẹp đi làm, đi chơi.