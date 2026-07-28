Quần lửng trở lại: Xu hướng ngẫu hứng khuấy đảo mùa hè

Sức hút của quần lửng nằm ở chính sự "lưng chừng" đầy thú vị. Không quá ngắn để mang vẻ phóng túng của shorts, cũng không đủ dài để tạo cảm giác chỉn chu như quần suông truyền thống, thiết kế này mở ra khoảng không cho những thử nghiệm đầy ngẫu hứng.



Để khai thác tối đa phom dáng phóng khoáng của quần lửng ống rộng, việc kết hợp cùng một chiếc áo thun baby tee ôm sát cơ thể là công thức hoàn hảo để cân bằng tỷ lệ thị giác. Sự đối lập giữa phần thân trên gọn gàng và ống quần suông rộng bên dưới tạo nên một cấu trúc trang phục vừa năng động, vừa tôn dáng hiệu quả ẢNH: @ROXANNELELE

Quần lửng vốn là thiết kế mang tính tối giản, vì vậy phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách. Chỉ cần thêm một chiếc mũ lưỡi trai, túi đeo vai cũng dễ dàng tôn lên sự nổi bật của trang phục.



Quần dáng lửng với áo trễ vai cũng là một sự kết hợp độc đáo cho những ngày cần sự phá cách. Quần lửng màu trắng với các sợi nơ hai bên thân quần thu hút, áo hở vai cùng túi xách đeo vai dễ dàng tôn lên đôi vai trần thon gọn ẢNH: @JUSTKLOUDE

Điều thú vị ở quần lửng là khả năng dung hòa những thái cực tưởng chừng đối lập, áo quây nữ tính, áo yếm hay áo blouse cổ điển, những chiếc quần lửng vẫn dễ dàng kết hợp hoàn hảo.



Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi của áo quây dáng xòe nữ tính và tông đen bí ẩn của quần tạo sự đối lập mang đậm chất streetwear đương đại. Thay vì sơ vin truyền thống, việc để lộ vòng eo thấp tạo nên một điểm ngắt quãng đầy gợi cảm và phá cách ẢNH: @TETTANIC

Nếu trước đây streetwear thường gắn liền với những lớp trang phục oversized và bảng màu trung tính, thì quần lửng đang góp phần viết lại định nghĩa ấy. Quần lửng đen ống rộng phối cùng áo cổ yếm ca rô đồng điệu màu sắc, vừa gọn gàng vừa giàu chiều sâu thị giác ẢNH: @BEAVER_NE

Một trong những bản phối thú vị nhất mùa này chính là sự gặp gỡ giữa quần lửng cá tính và những thiết kế mang cảm hứng cổ điển như áo blouse tay phồng. Chiếc áo trắng điệu đà dễ dàng được cân bằng lại bằng phom dáng rộng rãi, mạnh mẽ của quần lửng đen ẢNH: @DWG.MAHN

Bên cạnh sự đa dạng trong phom dáng, màu sắc cũng là yếu tố quyết định tinh thần của một bản phối với quần lửng. Mùa mốt năm nay chứng kiến sự áp đảo của những gam màu tối như đen, xám hay nâu.



Chỉ cần thay bằng áo thun kẻ ngang kinh điển, quần lửng lập tức mang hơi thở Pháp đầy phóng khoáng. Không phô trương nhưng vừa đủ chỉn chu, đây là kiểu kết hợp có thể đồng hành cùng nhiều mùa mốt mà không bao giờ trở nên lỗi thời ẢNH: @NGUYENXUANMAI

Quần lửng họa tiết camo kết hợp áo polo xám oversized lại kể câu chuyện của phong cách đường phố đầy tự do. Chiếc cà vạt xanh được thắt lỏng phá vỡ hoàn toàn tính khuôn mẫu vốn có của áo polo, trong khi dép đế dày và vòng tay layering tiếp tục nhấn mạnh tinh thần Y2K ẢNH:@ROXANNELELE

Quần lửng cho thấy sức hút của thời trang nằm ở cách bạn biến hóa và làm mới những món đồ tưởng chừng quen thuộc. Khi được kết hợp tinh tế giữa nét mạnh mẽ và sự mềm mại, tổng thể không chỉ trở nên nổi bật mà còn thể hiện rõ cá tính riêng.



