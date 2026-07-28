Quần lửng trở lại: Xu hướng ngẫu hứng khuấy đảo mùa hè

Quần lửng với thiết kế ngắn vừa phải là lựa chọn hoàn hảo để dẫn dắt những cảm hứng phối đồ đầy ngẫu hứng trong mùa hè này.
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Sức hút của quần lửng nằm ở chính sự "lưng chừng" đầy thú vị. Không quá ngắn để mang vẻ phóng túng của shorts, cũng không đủ dài để tạo cảm giác chỉn chu như quần suông truyền thống, thiết kế này mở ra khoảng không cho những thử nghiệm đầy ngẫu hứng.
Quần lửng vốn là thiết kế mang tính tối giản, vì vậy phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách. Chỉ cần thêm một chiếc mũ lưỡi trai, túi đeo vai cũng dễ dàng tôn lên sự nổi bật của trang phục.
Điều thú vị ở quần lửng là khả năng dung hòa những thái cực tưởng chừng đối lập, áo quây nữ tính, áo yếm hay áo blouse cổ điển, những chiếc quần lửng vẫn dễ dàng kết hợp hoàn hảo.
Bên cạnh sự đa dạng trong phom dáng, màu sắc cũng là yếu tố quyết định tinh thần của một bản phối với quần lửng. Mùa mốt năm nay chứng kiến sự áp đảo của những gam màu tối như đen, xám hay nâu.
Quần lửng cho thấy sức hút của thời trang nằm ở cách bạn biến hóa và làm mới những món đồ tưởng chừng quen thuộc. Khi được kết hợp tinh tế giữa nét mạnh mẽ và sự mềm mại, tổng thể không chỉ trở nên nổi bật mà còn thể hiện rõ cá tính riêng.