Đẹp rạng rỡ nhờ chiếc mũ chuẩn phong cách

Set trang phục tối giản sẽ trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng mũ rộng vành đồng điệu. Họa tiết hoa văn lặp lại trên mũ tạo điểm nhấn khác biệt trên nền trắng, sự đồng nhất về bảng màu trắng kem tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng không hề phô trương