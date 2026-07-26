Đẹp rạng rỡ nhờ chiếc mũ chuẩn phong cách

Xu hướng diện
mũ ngày hè phản ánh tinh thần mặc đẹp của phụ nữ hiện đại: ưu tiên tính ứng dụng nhưng vẫn thể hiện cá tính. Một chiếc mũ phù hợp không chỉ giúp chống nắng hiệu quả mà còn tạo nên tỷ lệ hài hòa cho gương mặt.
Không gì gợi nhắc mùa hè rõ nét hơn một chiếc
mũ cói và bộ trang phục mang gam trắng kem nhẹ nhàng. Phần áo quây ôm sát kết hợp chân váy dài nhiều tầng dễ dàng che khuyết điểm đôi chân
Chiếc mũ cói vành vừa không chỉ giúp bảo vệ làn da dưới nắng mà còn mang đến hơi thở nghỉ dưỡng thích hợp cho những chuyến
du lịch biển
Set trang phục tối giản sẽ trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng mũ rộng vành đồng điệu. Họa tiết hoa văn lặp lại trên mũ tạo điểm nhấn khác biệt trên nền trắng, sự đồng nhất về bảng màu trắng kem tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng không hề phô trương
Những chiếc váy maxi họa tiết nhẹ nhàng luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi mùa hè. Khi kết hợp cùng mũ cói dáng cổ điển và túi đan thủ công, bộ trang phục mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải
Nếu yêu thích sự thanh lịch tự nhiên, hãy thử phối mũ cói với các thiết kế linen màu be hoặc kem. Áo sơ mi phom rộng kết hợp quần shorts đồng chất liệu tạo nên vẻ ngoài thoáng mát nhưng vẫn chỉn chu. Túi cói cỡ lớn và kính râm cổ điển trở thành những điểm nhấn giúp tổng thể mang đậm tinh thần resort wear đang được ưa chuộng trong nhiều mùa hè gần đây
Không chỉ dành cho phong cách thể thao, mũ lưỡi trai còn là cách thú vị để cân bằng những trang phục mềm mại. Áo hai dây màu vàng nhạt kết hợp chân váy đỏ dáng dài tạo nên bảng màu nổi bật, trong khi chiếc mũ kẻ sọc và đôi sneaker trắng đầy năng động
Thoát khỏi khuôn khổ của sân golf hay sân tennis, mũ visor với thiết kế nửa đầu đang trở thành phụ kiện được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Khi kết hợp cùng áo bra, sơ mi oversized khoác ngoài và quần ống suông đồng màu hồng pastel đầy khỏe khoắn nhưng vẫn đầy nữ tính khi xuống phố