Khi thời trang và sự năng động song hành cùng phong cách athleisure

Athleisure không đơn thuần là sự pha trộn giữa thời trang thể thao và trang phục thường nhật. Đó là phong cách phản ánh lối sống của những con người luôn dịch chuyển, luôn cân bằng giữa công việc, sức khỏe và những khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống.



Áo thun thể thao dáng oversized phối cùng quần shorts ôm màu trắng đầy phóng khoáng. Áo thun dáng rộng với chất liệu nhẹ mát đối lập với quần ôm gọn cho phong cách trên rộng dưới ôm. Không cần quá nhiều phụ kiện, bộ trang phục vẫn toát lên nguồn năng lượng khỏe khoắn khi xuống phố ẢNH: @_N__NGOC.ANH

Nếu trước đây thời trang thường gắn liền với những thiết kế cầu kỳ, phom dáng cứng cáp hay những quy chuẩn về vẻ ngoài chỉn chu, thì phong cách athleisure lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác về sự thoải mái không còn bị xem là đối lập với tính thẩm mỹ.



Áo bra thể thao không còn chỉ dành cho yoga. Chân váy tennis không còn gói gọn trong sân đấu. Set áo thể thao màu hồng pastel phối cùng chân váy tennis đồng điệu đã cho thấy cách athleisure mang tinh thần thể thao đến gần hơn với thời trang đường phố ẢNH: @REBN

Không chỉ xuất hiện ở phòng tập hay những ngày cần sự thoải mái khi ra đường, phong cách athleisure vẫn có thể xuất hiện tại những môi trường chuyên nghiệp, cần sự chỉn chu như đi học hoặc đi làm.



Áo crop top màu xám phối cùng chân váy xếp ly nhiều tầng và bốt cao cổ tạo nên một diện mạo vừa nữ tính vừa mạnh mẽ. Chất liệu mềm mại của phần áo đối lập với cấu trúc nhiều lớp của chân váy, trong khi đôi bốt tạo điểm nhấn cá tính, mang đến một phiên bản athleisure đậm chất thời trang hơn là đồ tập thông thường ẢNH: @_PHUONG.CHI_

Phong cách athleisure mang đến cảm giác thoải mái nhưng không làm mất đi vẻ chỉn chu trong cách ăn mặc. Những thiết kế tối giản với một gam màu duy nhất vẫn dễ dàng chinh phục mọi cô gái. Set bộ ba áo khoác bomber, bra thể thao và quần jogger đồng màu kết hợp với nhau tạo set đơn sắc athleisure hài hòa ẢNH: @_SOOYA__

Thế hệ trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe, chính vì vậy, họ cần những thiết kế có thể đồng hành từ phòng gym đến văn phòng, từ buổi chạy bộ buổi sáng đến những cuộc hẹn cà phê chiều tối.



Áo hai dây thể thao màu xanh phối cùng quần shorts, áo khoác mỏng và giày chạy bộ không chỉ mang lại sự thoải mái khi vận động mà còn đủ thời trang để xuất hiện trên những cung đường dạo phố ẢNH @_CHALINI.I

Set đồ xám với chất liệu thun ôm dáng và thoáng mát dễ dàng chinh phục mọi cô gái mùa hè. Áo thiết kế crop top dễ dàng tôn vòng eo của người mặc. Phần quần ôm phía trên và loe rộng dần bên dưới tăng sự thoải mái khi hoạt động mà vẫn tôn dáng ẢNH: @_YXXNNN

Set đồ đen đồng bộ với áo bra tôn lên nét khỏe khoắn, quần legging với phần cạp cao vừa đủ để tôn đường nét cơ thể nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển. Chất liệu co giãn giúp người mặc luôn dễ chịu trong nhiều giờ liền ẢNH: @OLABEN

Sức hút của phong cách athleisure còn đến từ khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, từ luyện tập, dạo phố cho đến những chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng. Thiết kế chất liệu nhanh khô, co giãn tốt giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu.



Không còn đi biển với những set bikini gợi cảm, phong cách athleisure vẫn dễ dàng “cân” những chuyến đi nghỉ dưỡng. Set trang phục xanh dương dịu mắt cho mùa hè, phần áo tay lửng ôm dáng kết hợp chân váy xòe nhẹ vừa thanh lịch vừa thoải mái ẢNH: @_CHAJIANG

Athleisure không chỉ là một xu hướng thời trang nhất thời mà đã trở thành phong cách sống được nhiều người yêu thích nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng. Với khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều kiểu trang phục, athleisure giúp người mặc luôn tự tin và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.



