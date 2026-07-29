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Thời trang 24/7

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/07/2026 18:00 GMT+7

Khi xu hướng ăn mặc ngày càng đề cao tính linh hoạt và dấu ấn cá nhân, khăn lụa đang trở lại mạnh mẽ như một trong những phụ kiện được các tín đồ thời trang ưu ái nhất.

Không còn giới hạn trong hình ảnh cổ điển hay gắn liền với phong cách quý cô thanh lịch, chiếc khăn lụa ngày nay được "tái sinh" qua hàng loạt cách ứng dụng sáng tạo, từ quấn đầu, thắt nơ cổ, buộc tóc, làm thắt lưng đến khoác hờ trên vai hay điểm xuyết cho túi xách. 

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 1.

Chiếc khăn lụa thắt nhẹ phần cổ gọn gàng trên nền áo trễ vai màu vàng phối chân váy trắng - trở thành điểm kết nối màu sắc đầy khéo léo. Dải lụa mềm mại ôm lấy phần cổ hướng ánh nhìn vào bờ vai và xương quai xanh, tôn lên đường nét quyến rũ của người diện

ẢNH: GOLA.DESIGNS

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 2.

Một chiếc khăn lụa bandana họa tiết quấn đầu chính là điểm nhấn phóng khoáng, đậm chất vintage cho những bản phối mùa hè. Thay vì để tóc tự nhiên, việc sử dụng khăn lụa vừa giúp tô điểm nét cá tính, vừa tạo sự gọn gàng trong cái nóng của mùa hè

ẢNH: FOURMOOD.VN

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 3.

Khăn lụa họa tiết monogram khoác hờ trên vai trở thành điểm nhấn đẳng cấp cho set đồ đơn sắc thanh lịch. Phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn màu sắc sang trọng mà còn mang đến vẻ ngoài thời thượng cho người mặc

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 4.

Thay vì những kiểu tóc quen thuộc, việc biến khăn lụa thành phụ kiện trùm đầu không chỉ tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt mà còn tạo điểm nhìn ấn tượng cho chiếc đầm xếp nếp tông nâu sô cô la. Sự tương phản giữa chất lụa sáng màu và gam nâu trầm ấm của trang phục mang đến vẻ ngoài vừa bí ẩn, vừa đậm chất nghệ thuật

ẢNH: @CICIBYCICI

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 5.

Đôi khi, chỉ cần khoác hờ một chiếc khăn voan mỏng qua vai cũng đủ tạo sự khác biệt cho tổng thể. Trên nền áo hai dây phối ren màu trắng ngà và quần suông ống rộng, lớp voan nhẹ khoác vai tăng sự nền nã cho người mặc

ẢNH: HOIVU.SIGNATURE

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 6.

Chiếc khăn lụa họa tiết chấm bi đen trắng quấn nhẹ quanh đầu chính là nét chấm phá ngẫu hứng, thổi làn gió Y2K đầy phóng khoáng vào bản phối đường phố năng động. Sự ăn ý giữa họa tiết chấm bi trên khăn và chiếc áo hai dây, kết hợp cùng quần jeans ống rộng sành điệu khi xuống phố

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 7.

Khăn lụa họa tiết thắt hờ ngang eo chính là "vũ khí" biến tấu đầy ngoạn mục, nâng tầm cho bản phối tối giản trở nên có gu hơn hẳn. Thay cho chiếc thắt lưng da quen thuộc, sự xuất hiện của dải lụa không chỉ tạo điểm nhấn màu sắc sang trọng mà còn kéo dài đôi chân

ẢNH: @EMIX.STUDIO

Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố- Ảnh 8.

Chiếc khăn lụa tông hồng pastel quấn gọn gàng trên mái tóc đậm chất Y2K không chỉ tạo điểm nhấn bắt mắt cho gương mặt mà còn làm mềm đi sự phá cách của chiếc quần shorts hồng và thắt lưng kép cá tính

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

 

khăn lụa Chân váy VINTAGE phụ kiện thời trang

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