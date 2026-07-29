Khăn lụa trở thành 'ngôn ngữ' mới của thời trang đường phố

Thay vì những kiểu tóc quen thuộc, việc biến khăn lụa thành phụ kiện trùm đầu không chỉ tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt mà còn tạo điểm nhìn ấn tượng cho chiếc đầm xếp nếp tông nâu sô cô la. Sự tương phản giữa chất lụa sáng màu và gam nâu trầm ấm của trang phục mang đến vẻ ngoài vừa bí ẩn, vừa đậm chất nghệ thuật