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Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
30/07/2026 12:00 GMT+7

Chân váy dài chưa bao giờ thực sự rời khỏi tủ đồ của những người yêu thời trang. Nó không chạy theo xu hướng để rồi nhanh chóng lỗi thời. Thay vào đó, món đồ ấy lại được tái sinh bằng những những bản phối mới.

Chân váy dài từ lâu đã chiếm trọn cảm tình của phái đẹp bởi sự thướt tha cùng khả năng che khuyết điểm đôi chân vô cùng tuyệt vời. Với sự đa dạng về chất liệu từ đũi, ren, vải thô cho đến các họa tiết phong phú như ca rô hay hoa nhí, item này dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 1.

Váy dài với chất liệu vải thô tông màu tối cổ điển, gây ấn tượng bởi những đường may tinh tế chia thành các tầng nhẹ nhàng. Độ phồng vừa phải của chân váy tạo hiệu ứng uyển chuyển theo từng bước di chuyển mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Nhờ chất vải thô dày dặn cùng gam màu tối, đây là item tuyệt vời giúp che bớt khuyết điểm bắp chân to

ẢNH: @_THUDEO0710

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 2.

Chân váy nổi bật với chất liệu ren hoa cao cấp tông màu trắng tinh khôi, được thiết kế hai lớp kín đáo. Chiều dài thướt tha kết hợp cùng họa tiết ren tỉ mỉ đầy sang trọng, phù hợp cho những buổi tiệc nhẹ hay chụp ảnh dạo phố

ẢNH: @_TYANGNE

Nếu có một chi tiết định hình xu hướng chân váy dài năm nay, đó chắc chắn là chân váy tầng. Không đơn thuần mang tính trang trí, những đường cắt ngang thân váy giúp tạo độ phồng tự nhiên, tăng chiều sâu cho thiết kế.

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 3.

Chân váy dài sở hữu sắc vàng pastel dịu mát trên nền vải mềm, phần đuôi váy được may nhún khéo léo tạo độ xòe nhẹ tự nhiên. Gam màu pastel tươi sáng kết hợp ăn ý với áo hai dây mặc theo phong cách layer đặc biệt phù hợp với những cô nàng có làn da sáng

ẢNH:@_PHZY_

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 4.

ẢNH: @SALAVIER

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 5.

Chân váy trắng vẫn là gam màu bất biến của mùa hè khi có thể linh hoạt kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Áo hai dây với thiết kế bèo nhún hay áo tay phồng chiết eo đều dễ dàng chinh phục được chiếc chân váy trắng đơn điệu

ẢNH:@_PHZY_

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 6.

Trên nền vải đũi trắng điểm thêu eyelet, các tầng váy xếp lớp đầy ấn tượng. Khi phối cùng áo hồng pastel gợi nên hình ảnh dịu dàng của những ngày hè miền Địa Trung Hải. Chất liệu vải đũi có ưu điểm thấm hút mồ hôi cực tốt cho ngày nắng nóng, nhưng bạn lưu ý nên phơi trong bóng râm để giữ độ bền cho chất liệu

ẢNH: @SALAVIER

Ngoài những kiểu chân váy trơn màu ai cũng phải có trong tủ đồ thì những chân váy mang họa tiết cổ điển hay mang đậm hơi thở của mùa hè như hoa nhí cũng không thể nằm ngoài xu hướng.

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 7.

Không chỉ có các thiết kế trơn màu, mùa hè còn chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những họa tiết kinh điển. Họa tiết ca rô trên nền váy mang hơi hướng vintage đầy chất nghệ thuật. Khi kết hợp cùng áo trắng nhún ngực, bản phối gợi nhớ phong cách đồng quê châu Âu với vẻ đẹp gần gũi

ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Chân váy dài phủ sóng mọi bản phối ngày hè- Ảnh 8.

Mang đậm tinh thần phóng khoáng với chân váy dài họa tiết hoa nhí xinh xắn, được may 3 tầng tạo độ phồng bồng bềnh tự nhiên. Các nếp gấp xếp ly nhỏ nhắn xếp chồng lên nhau tạo độ xòe rộng, trang phục cực kỳ lý tưởng cho những chuyến du lịch biển hay dã ngoại ngoài trời

ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Hành trình khám phá các bản phối đã chứng minh chân váy dài chính là biểu tượng vượt thời gian của sự nữ tính. Sự biến hóa đa dạng từ chất liệu đũi, ren, vải thô cho đến các đường nét xếp ly hay chia tầng giúp món đồ này dễ dàng chiều lòng mọi vóc dáng.


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