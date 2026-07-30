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Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/07/2026 16:00 GMT+7

Mùa hè năm nay, giới mộ điệu đang chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của tông màu xanh ngọc trong trẻo.

Sau nhiều mùa liên tiếp bị thống trị bởi bảng màu trung tính hay những gam pastel dịu nhẹ, người mặc bắt đầu hướng đến những sắc màu xanh ngọc mang năng lượng tích cực hơn nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 1.

Với những thiết kế váy dài thướt tha, sắc xanh ngọc càng tôn lên vẻ đẹp đầy sang trọng. Chiếc váy quây với phần thân nhún bèo kết hợp cùng phom váy rủ mềm nữ tính. Chỉ cần thêm trang sức ánh bạc hoặc ngọc trai, phù hợp cho những buổi tiệc đêm

ẢNH: @CICIBYCICI

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 2.

Áo trễ vai màu xanh ngọc là một trong những item nổi bật ngày hè nhờ khả năng tôn dáng. Đi cùng quần shorts đồng màu, bản phối monochrome trở nên hài hòa và hiện đại. Không cần quá nhiều phụ kiện, chính sự đồng điệu về màu sắc đã tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 3.

Cặp bài trùng vàng và xanh ngọc không thể thiếu khi xuất hiện trong bảng xếp hạng trang phục ngày hè. Sự kết hợp đa sắc giữa gam nóng và tạo sự tương phản ánh nhìn đầy thi vị

ẢNH: @MANGATA.VN

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 4.

Xanh ngọc còn là một trong số ít những gam màu có khả năng "ăn ảnh" rất tốt. Dưới ánh sáng tự nhiên, màu sắc này tạo hiệu ứng phản quang nhẹ giúp làn da trở nên sáng hơn và khỏe khoắn hơn

ẢNH: @MANGATA.VN

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 5.

Váy babydoll màu xanh ngọc với dáng váy rộng rãi kết hợp tay phồng nhẹ phù hợp giấu dáng cho những cô nàng vóc dáng không cân đối. Chỉ cần thêm chiếc nón lá mộc mạc là có thể bắt đầu những chuyến đi chơi ngày hè

ẢNH: @WWNIEE_

Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo- Ảnh 6.

Với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, bản phối xanh ngọc đồng điệu từ áo crop top đến quần shorts là lựa chọn không thể bỏ qua. Gam màu tươi mát kết hợp cùng phom dáng ôm nhẹ tạo nên diện mạo cuốn hút cho những buổi dạo biển hay kỳ nghỉ

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

 

màu xanh ngọc Váy dài MONOCHROME trang phục màu xanh ngọc tông màu xanh

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