Thắp sáng phong cách cùng tông màu xanh ngọc trong trẻo

Áo trễ vai màu xanh ngọc là một trong những item nổi bật ngày hè nhờ khả năng tôn dáng. Đi cùng quần shorts đồng màu, bản phối monochrome trở nên hài hòa và hiện đại. Không cần quá nhiều phụ kiện, chính sự đồng điệu về màu sắc đã tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ