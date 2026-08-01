Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn

Áo sơ mi tay ngắn là một trong những item 'quốc dân' không thể thiếu trong tủ đồ nhờ sự thoải mái và dễ mặc.
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Từ biểu tượng của sự gọn gàng nơi công sở, áo sơ mi tay ngắn đang bước vào giai đoạn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành điểm giao thoa giữa tính ứng dụng và thời trang.
Có những món đồ chưa bao giờ thật sự rời khỏi tủ quần áo, chỉ là mỗi mùa chúng lại xuất hiện với một diện mạo mới. Áo sơ mi tay ngắn là một trong số đó. Từ biểu tượng của sự gọn gàng nơi công sở, thiết kế này đang bước vào giai đoạn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành điểm giao thoa giữa tính ứng dụng và thời trang.
Nếu trước đây các thiết kế ôm sát cơ thể từng được ưa chuộng, thì thời trang đương đại lại đề cao những phom áo rộng vừa phải, tạo cảm giác tự nhiên và thoải mái. Sự lên ngôi của phom oversized không đơn thuần là xu hướng thẩm mỹ mà còn phản ánh thay đổi trong quan niệm về vẻ đẹp.