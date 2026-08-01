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Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/08/2026 12:00 GMT+7

Áo sơ mi tay ngắn là một trong những item 'quốc dân' không thể thiếu trong tủ đồ nhờ sự thoải mái và dễ mặc.

Từ biểu tượng của sự gọn gàng nơi công sở, áo sơ mi tay ngắn đang bước vào giai đoạn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành điểm giao thoa giữa tính ứng dụng và thời trang.

Có những món đồ chưa bao giờ thật sự rời khỏi tủ quần áo, chỉ là mỗi mùa chúng lại xuất hiện với một diện mạo mới. Áo sơ mi tay ngắn là một trong số đó. Từ biểu tượng của sự gọn gàng nơi công sở, thiết kế này đang bước vào giai đoạn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành điểm giao thoa giữa tính ứng dụng và thời trang.

Nếu trước đây các thiết kế ôm sát cơ thể từng được ưa chuộng, thì thời trang đương đại lại đề cao những phom áo rộng vừa phải, tạo cảm giác tự nhiên và thoải mái. Sự lên ngôi của phom oversized không đơn thuần là xu hướng thẩm mỹ mà còn phản ánh thay đổi trong quan niệm về vẻ đẹp. 

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 1.

Denim và áo sơ mi tay ngắn luôn được xem là cặp đôi "bất bại" của thời trang đường phố. Áo sơ mi vàng pastel trên nền quần jeans ống đứng không chỉ tạo nên sự cân bằng về màu sắc mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: UNIQLO

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 2.

Một chiếc quần jeans đậm màu hơn sẽ tăng thêm nét thanh lịch, ống quần dài phù hợp với những cô nàng có dáng người cao ráo. Áo sơ mi kẻ sọc rộng rãi có thể dễ dàng giấu dáng hoàn hảo

ẢNH: UNIQLO

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi tay ngắn và chân váy chữ A là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách nữ tính. Thiết kế dáng ngắn giúp tôn đôi chân, trong khi những gam màu pastel phù hợp với những ngày hè

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 4.

Nếu áo sơ mi mang sắc pastel hoặc trắng kem đem lại vẻ nữ tính thanh lịch, thì những thiết kế ca rô lại mở ra một diện mạo năng động hơn. Sự tương phản giữa họa tiết và chân váy tối màu vừa đủ để giúp tổng thể không bị rối mắt

ẢNH: @ HATA.LUV

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 5.

Áo sơ mi tay ngắn cùng chân váy midi phom váy dài thướt tha với những chất liệu thoáng mát như linen hay cotton dễ dàng diện tại các buổi dạo biển hoặc nghỉ dưỡng

ẢNH: UNIQLO

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 6.

Áo sơ mi tay ngắn kết hợp cùng quần shorts đồng bộ luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè cần sự thoải mái. Những thiết kế làm từ chất liệu cotton hoặc linen thoáng mát, điểm xuyết chi tiết thêu tránh sự đơn điệu cho set đồ

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 7.

Trong môi trường công sở, khái niệm "quiet luxury" cũng xuất hiện với những thiết kế tối giản, chỉ cần set áo sơ mi kết hợp quần tây đồng màu cũng có thể thể hiện sự chuyên nghiệp mà không cần cầu kỳ

ẢNH: LEIKA

Đổi gió phong cách mỗi ngày cùng áo sơ mi tay ngắn- Ảnh 8.

Áo sơ mi tay ngắn và quần âu cũng là bộ đôi không thể thiếu trong tủ đồ công sở. Set đồ cùng gam màu sẽ tạo cảm giác liền mạch, trong khi các hàng cúc đính trên áo và quần tăng sự chỉn chu cho trang phục

ẢNH: LEIKA

 

Áo sơ mi tay ngắn denim Quần jeans chân váy chữ A áo sơ mi tay ngắn

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