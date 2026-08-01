Tự tin thả dáng cùng váy, áo bèo nhún

Không còn xuất hiện như một yếu tố trang trí mang tính phụ họa, trang phục bèo nhún đã trở thành trung tâm của thiết kế, mở ra một chương mới cho thời trang nữ hiện đại.
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Khác với suy nghĩ rằng bèo nhún chỉ nhằm tăng vẻ nữ tính, các nhà thiết kế hiện đại sử dụng chúng như một công cụ định hình phom dáng. Những lớp bèo được tính toán về độ rủ, độ dày để điều chỉnh vóc dáng và dẫn dắt ánh nhìn đến những đường nét đẹp nhất trên cơ thể.
Sau nhiều năm theo đuổi hình ảnh quyền lực với những bộ suit cứng cáp, áo blazer sắc nét hay phong cách tối giản tuyệt đối, người phụ nữ ngày nay bắt đầu tìm về những thiết kế lãng mạn hơn.
Tinh tế hơn cả là mẫu đầm trắng trễ vai được tạo hình bằng nhiều tầng bèo xếp chồng trên nền voan lưới màu pastel. Không cần quá nhiều phụ kiện, bản thân chiếc váy đã trở thành điểm nhấn nhờ cấu trúc mềm mại và hiệu ứng thị giác đầy lãng mạn