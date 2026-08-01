Tự tin thả dáng cùng váy, áo bèo nhún

Khác với suy nghĩ rằng bèo nhún chỉ nhằm tăng vẻ nữ tính, các nhà thiết kế hiện đại sử dụng chúng như một công cụ định hình phom dáng. Những lớp bèo được tính toán về độ rủ, độ dày để điều chỉnh vóc dáng và dẫn dắt ánh nhìn đến những đường nét đẹp nhất trên cơ thể.

Sau nhiều năm theo đuổi hình ảnh quyền lực với những bộ suit cứng cáp, áo blazer sắc nét hay phong cách tối giản tuyệt đối, người phụ nữ ngày nay bắt đầu tìm về những thiết kế lãng mạn hơn.

Áo sát nách màu vàng kem cùng chân váy ngắn trắng cạp cao, dải bèo nhún bản lớn rủ dọc phần cổ tạo nên điểm nhấn đầy nghệ thuật. Phối cùng chân váy xòe nhẹ cùng tông có thể tự tin xuống phố ẢNH: @GOUTDEJUN.IG

Đầm hai dây màu hồng pastel lại khai thác vẻ đẹp ngọt ngào thông qua những đường bèo chạy dọc thân váy. Họa tiết chấm bi cổ điển vẫn hiện hữu trên nền trang phục đầy nữ tính ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Đầm trắng phủ kín các tầng bèo nhún chạy dọc thân váy lại mang đến một tinh thần hoàn toàn khác. Những đường bèo xếp lớp tạo hiệu ứng như những cánh hoa đang nở, kết hợp cùng cổ tròn buộc dây giúp tổng thể thêm mềm mại ẢNH: @KIUCIUUN

Chiếc đầm xanh loang với nhiều tầng bèo nhún xếp dọc, chất liệu voan mỏng tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy khí chất ẢNH: @OLV

Phần trễ vai được xử lý bằng những dải bèo uốn lượn không chỉ giúp tôn bờ vai mà còn mang lại nét sang trọng rất riêng ẢNH: @OLV

Với thiết kế bay bổng và sang trọng khi di chuyển, những chiếc đầm bèo nhún không thể nào vắng mặt khỏi những buổi tiệc sang trọng ẢNH: MOLLYNISTA

Tinh tế hơn cả là mẫu đầm trắng trễ vai được tạo hình bằng nhiều tầng bèo xếp chồng trên nền voan lưới màu pastel. Không cần quá nhiều phụ kiện, bản thân chiếc váy đã trở thành điểm nhấn nhờ cấu trúc mềm mại và hiệu ứng thị giác đầy lãng mạn ẢNH: @RUBIES.VN



