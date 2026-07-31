Sắc nâu cổ điển 'lên ngôi', tái định nghĩa sự sang trọng mùa thu đông 2026

Sắc nâu cổ điển trở thành một chỉ dấu quan trọng của xu hướng thời trang thu đông 2026. Nàng có thể khám phá gam màu này qua vô số gợi ý: sơ mi tơ đính hoa nổi, chân váy dài, đầm họa tiết hoa cỏ, phụ kiện túi da...
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Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương
Trang phục mang sắc nâu cổ điển đang đổ bộ mọi bộ sưu tập mùa thu đông 2026. Mỗi nhà mốt mang đến một góc nhìn mới về tông màu trầm ấm mang nét đặc trưng khó lẫn của tủ đồ mùa lạnh.
Gam màu nâu nhạt, nâu be xuất hiện theo cách đầy lặng thầm mà sang trọng, làm nền tảng cho mọi bản phối trung tính với các ý tưởng từ đầm sơ mi dáng dài đến áo sơ mi. Sắc nâu hạt dẻ, nâu caramel được chuyển hóa trên các thiết kế blazer và áo khoác, giày và túi xách, thắt lưng da...
Màu nâu sô cô la, nâu hổ phách, nâu gỗ, nâu đỏ... góp thêm những tiếng nói mạnh mẽ về phong cách, khi nàng chọn lấp đầy tủ đồ mùa mới bằng những thiết kế mang tính xu hướng nổi bật của mùa.
Nếu sắc thái nhẹ nhàng, lãng mạn của gam màu nâu hạt dẻ khiến nàng cảm thấy xinh đẹp hơn khi dạo phố, đi làm công sở thì màu nâu hổ phách là một sắc thái đầy tinh tế của tông màu đất. Gam màu này mang đậm tinh thần của phong cách thời trang tối giản và vintage, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hoài cổ nhưng rất thanh lịch.
Từ đậm đến nhạt, đơn sắc đến họa tiết, sắc nâu ẩn chứa nguồn năng lượng sáng tạo không giới hạn khi có thể xuất hiện trong nhiều hình ảnh. Sự cộng hưởng với sắc cam đất khiến gam màu nâu trở nên thời thượng và sang chảnh hơn; trong khi chất vải voan hoa mềm nhẹ hòa lẫn với tông màu be và họa tiết nâu nhạt của chiếc đầm xòe lãng mạn
ẢNH: SIXDO
Sắc nâu đỏ trầm với hai cảm giác khác biệt qua gợi ý đầm midi phối họa tiết sáng màu và thiết kế voan chiffon cổ tim đơn sắc. Mỗi bản phối mang một vibe khác biệt nhưng đều giữ trọn đặc tính sang trọng, tôn da và giúp người mặc rạng rỡ và hồng hào hơn dưới ánh sáng tự nhiên