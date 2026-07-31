Sắc nâu cổ điển 'lên ngôi', tái định nghĩa sự sang trọng mùa thu đông 2026

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Ghi dấu phong cách quý cô công sở thanh lịch đậm chất hoài cổ qua bảng màu be và nâu đất có sự tương phản nhẹ nhàng. Điểm nhấn đắt giá của bản phối nằm ở chi tiết màu vàng ánh kim trên đôi giày cao gót, khuyên tai và túi xách nhỏ màu be vàng giúp tổng thể thêm bừng sáng ẢNH: C'CHIC

Trang phục mang sắc nâu cổ điển đang đổ bộ mọi bộ sưu tập mùa thu đông 2026. Mỗi nhà mốt mang đến một góc nhìn mới về tông màu trầm ấm mang nét đặc trưng khó lẫn của tủ đồ mùa lạnh.

Gam màu nâu nhạt, nâu be xuất hiện theo cách đầy lặng thầm mà sang trọng, làm nền tảng cho mọi bản phối trung tính với các ý tưởng từ đầm sơ mi dáng dài đến áo sơ mi. Sắc nâu hạt dẻ, nâu caramel được chuyển hóa trên các thiết kế blazer và áo khoác, giày và túi xách, thắt lưng da...

Màu nâu sô cô la, nâu hổ phách, nâu gỗ, nâu đỏ... góp thêm những tiếng nói mạnh mẽ về phong cách, khi nàng chọn lấp đầy tủ đồ mùa mới bằng những thiết kế mang tính xu hướng nổi bật của mùa.

Bản phối monochrome tông đất ấm áp với váy nâu hạt dẻ điểm họa tiết hoa nhí màu kem nhỏ li li mang đến vẻ ngoài mềm mại và trẻ trung. Phối đầm họa tiết cùng cặp đôi giày - túi màu beige tạo nên sự chuyển màu hoàn hảo ẢNH: SIXDO

Cặp đôi giày và túi màu nâu caramel tạo nên điểm nhấn cho bản phối đầm suông vải tơ màu beige nhạt. Không cần sử dụng quá nhiều màu sắc, nàng vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn qua những lựa chọn mang sắc nâu đặc trưng của mùa thu đông ẢNH: XAXA

Nếu sắc thái nhẹ nhàng, lãng mạn của gam màu nâu hạt dẻ khiến nàng cảm thấy xinh đẹp hơn khi dạo phố, đi làm công sở thì màu nâu hổ phách là một sắc thái đầy tinh tế của tông màu đất. Gam màu này mang đậm tinh thần của phong cách thời trang tối giản và vintage, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hoài cổ nhưng rất thanh lịch.

Tối giản nhưng không dễ bị quên lãng và chìm vào đám đông bởi một gam màu đặc sắc - màu nâu hổ phách hay nâu caramel đậm đặc. Dáng váy suông nhẹ với đường nhún rút eo thấp bo chun, tay chườm nhẹ cùng tùng váy midi mang đến diện mạo mộc mạc và thư thái ẢNH: HAPPY ZOO

Từ đậm đến nhạt, đơn sắc đến họa tiết, sắc nâu ẩn chứa nguồn năng lượng sáng tạo không giới hạn khi có thể xuất hiện trong nhiều hình ảnh. Sự cộng hưởng với sắc cam đất khiến gam màu nâu trở nên thời thượng và sang chảnh hơn; trong khi chất vải voan hoa mềm nhẹ hòa lẫn với tông màu be và họa tiết nâu nhạt của chiếc đầm xòe lãng mạn ẢNH: SIXDO

Một bản phối mang phong cách Quiet Luxury thời thượng, thanh lịch và đậm chất công sở hiện đại. Bản phối sử dụng bảng màu earth tones với sự chuyển màu tinh tế từ be sáng đến nâu sô cô la trầm ấm. Chất vải lụa satin tạo độ đứng vai nhẹ nhưng vẫn mềm mại để tạo các nếp rủ tự nhiên phối quần tây có bề mặt mịn tôn đường ly quần tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn hơn ẢNH: DCHIC

Sắc nâu đỏ trầm với hai cảm giác khác biệt qua gợi ý đầm midi phối họa tiết sáng màu và thiết kế voan chiffon cổ tim đơn sắc. Mỗi bản phối mang một vibe khác biệt nhưng đều giữ trọn đặc tính sang trọng, tôn da và giúp người mặc rạng rỡ và hồng hào hơn dưới ánh sáng tự nhiên ẢNH: SIXDO

Phong cách sang trọng thầm lặng và tối giản được kết hợp hài hòa trong bản phối mang sắc nâu sang trọng và quý phái. Không cần quá nhiều chi tiết, trang phục được tiết giảm tối đa các đường cắt để mọi ánh nhìn đổ dồn vào độ rủ mềm của những nếp vải, qua đó vừa tôn dáng vừa giấu khuyết điểm một cách tài tình ẢNH: REINA

Sự tương phản giữa nền vải màu nâu đất và họa tiết chấm bi màu xanh pastel làm nên sự thú vị cho thiết kế đầm dài cổ điển. Điểm sáng từ sắc xanh trên nền màu nâu gỗ trầm ấm giúp trung hòa màu sắc, tạo nên sự tươi tắn và trẻ trung cho bản phối mùa thu

ẢNH: SIXDO



