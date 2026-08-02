Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?

Khi thời trang bước sang giai đoạn đề cao cá tính, một tông màu khác đang lặng lẽ bước lên vị trí trung tâm: xanh navy.
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Không quá nổi bật nhưng đủ tạo dấu ấn, xanh navy đang chứng minh sức hút bền vững của mình trong tủ đồ của những người yêu phong cách tối giản lẫn thời trang ứng dụng. Vậy điều gì khiến gam màu này ngày càng được lựa chọn thay cho màu đen? Cùng khám phá những lý do khiến xanh navy trở thành sắc màu đáng đầu tư trong mọi mùa.
Trong bảng màu thời trang, xanh navy còn được xem là gam màu "thông minh". Dưới ánh sáng tự nhiên, sắc xanh tạo nên những lớp chuyển màu đầy chiều sâu, giúp chất liệu vải trở nên cao cấp hơn. Dù là thun, lụa hay kaki đều có khả năng làm nổi bật tổng thể.