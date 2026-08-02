Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?

Không quá nổi bật nhưng đủ tạo dấu ấn, xanh navy đang chứng minh sức hút bền vững của mình trong tủ đồ của những người yêu phong cách tối giản lẫn thời trang ứng dụng. Vậy điều gì khiến gam màu này ngày càng được lựa chọn thay cho màu đen? Cùng khám phá những lý do khiến xanh navy trở thành sắc màu đáng đầu tư trong mọi mùa.

Trong bảng màu thời trang, xanh navy còn được xem là gam màu "thông minh". Dưới ánh sáng tự nhiên, sắc xanh tạo nên những lớp chuyển màu đầy chiều sâu, giúp chất liệu vải trở nên cao cấp hơn. Dù là thun, lụa hay kaki đều có khả năng làm nổi bật tổng thể.

Chiếc váy thun ngắn màu xanh navy chiết eo ôm nhẹ vòng eo rồi xòe tự nhiên giúp tôn lên đường cong cơ thể. Phần cổ polo cùng hàng cúc phía trước mang hơi hướng preppy hiện đại, trong khi đôi tất trắng và giày Mary Jane đen lại mang đến sự đối lập đầy duyên dáng ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Bộ đôi xanh - trắng dễ dàng xuất hiện tại môi trường công sở, áo sơ mi xanh navy lụa satin với thiết kế vạt bán cầu độc đáo phối cùng quần shorts trắng dễ dàng tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: GOLA.DESIGNS

Với sắc xanh navy làm điểm nhấn, các "nàng thơ" có thể dễ dàng kết hợp cùng các kiểu váy với gam màu khác nhau để tạo nên diện mạo mới lạ. Áo trễ vai màu xanh navy phối chân váy kaki là bản phối lý tưởng khi xuống phố ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Với những chiếc quần jeans, xanh navy luôn là gam màu kinh điển và dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày. Quần ống rộng xanh navy kết hợp cùng áo yếm nâu tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa hai tông màu trầm, mang đến vẻ đẹp cổ điển ẢNH: @FOURMOOD.VN

Quyến rũ nhưng không quá cầu kỳ, sự phối hợp giữa áo hai dây ren trắng và quần jeans xanh navy thời thượng cho những chuyến nghỉ dưỡng. Thiết kế quần ống suông giúp kéo dài đôi chân, đồng thời tạo cảm giác thoải mái ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Với các "nàng thơ", những chiếc váy xanh navy là lựa chọn không thể bỏ qua. Váy hai dây họa tiết chấm bi kết hợp cùng áo thun trắng cùng đôi bốt nâu mang đậm chất vintage ẢNH: SALAVI

Ở môi trường công sở, xanh navy lại thể hiện một khía cạnh chuyên nghiệp hơn. Bộ gile đồng màu kết hợp quần ống suông tối giản nhưng đầy quyền lực. Không cần logo nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ sự đồng nhất về màu sắc cũng đủ mang đến cảm giác sang trọng ẢNH: LEIKA