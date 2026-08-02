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Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/08/2026 20:00 GMT+7

Khi thời trang bước sang giai đoạn đề cao cá tính, một tông màu khác đang lặng lẽ bước lên vị trí trung tâm: xanh navy.

Không quá nổi bật nhưng đủ tạo dấu ấn, xanh navy đang chứng minh sức hút bền vững của mình trong tủ đồ của những người yêu phong cách tối giản lẫn thời trang ứng dụng. Vậy điều gì khiến gam màu này ngày càng được lựa chọn thay cho màu đen? Cùng khám phá những lý do khiến xanh navy trở thành sắc màu đáng đầu tư trong mọi mùa.

Trong bảng màu thời trang, xanh navy còn được xem là gam màu "thông minh". Dưới ánh sáng tự nhiên, sắc xanh tạo nên những lớp chuyển màu đầy chiều sâu, giúp chất liệu vải trở nên cao cấp hơn. Dù là thun, lụa hay kaki đều có khả năng làm nổi bật tổng thể.

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 1.

Chiếc váy thun ngắn màu xanh navy chiết eo ôm nhẹ vòng eo rồi xòe tự nhiên giúp tôn lên đường cong cơ thể. Phần cổ polo cùng hàng cúc phía trước mang hơi hướng preppy hiện đại, trong khi đôi tất trắng và giày Mary Jane đen lại mang đến sự đối lập đầy duyên dáng

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 2.

Bộ đôi xanh - trắng dễ dàng xuất hiện tại môi trường công sở, áo sơ mi xanh navy lụa satin với thiết kế vạt bán cầu độc đáo phối cùng quần shorts trắng dễ dàng tôn lên đôi chân thon gọn

ẢNH: GOLA.DESIGNS

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 3.

Với sắc xanh navy làm điểm nhấn, các "nàng thơ" có thể dễ dàng kết hợp cùng các kiểu váy với gam màu khác nhau để tạo nên diện mạo mới lạ. Áo trễ vai màu xanh navy phối chân váy kaki là bản phối lý tưởng khi xuống phố

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 4.

Với những chiếc quần jeans, xanh navy luôn là gam màu kinh điển và dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày. Quần ống rộng xanh navy kết hợp cùng áo yếm nâu tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa hai tông màu trầm, mang đến vẻ đẹp cổ điển

ẢNH: @FOURMOOD.VN

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 5.

Quyến rũ nhưng không quá cầu kỳ, sự phối hợp giữa áo hai dây ren trắng và quần jeans xanh navy thời thượng cho những chuyến nghỉ dưỡng. Thiết kế quần ống suông giúp kéo dài đôi chân, đồng thời tạo cảm giác thoải mái

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 6.

Với các "nàng thơ", những chiếc váy xanh navy là lựa chọn không thể bỏ qua. Váy hai dây họa tiết chấm bi kết hợp cùng áo thun trắng cùng đôi bốt nâu mang đậm chất vintage

ẢNH: SALAVI

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 7.

Ở môi trường công sở, xanh navy lại thể hiện một khía cạnh chuyên nghiệp hơn. Bộ gile đồng màu kết hợp quần ống suông tối giản nhưng đầy quyền lực. Không cần logo nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ sự đồng nhất về màu sắc cũng đủ mang đến cảm giác sang trọng

ẢNH: LEIKA

Vì sao xanh navy đang dần soán ngôi màu đen trong tủ đồ thanh lịch?- Ảnh 8.

Áo sơ mi xanh navy cùng quần cạp cao đồng màu tiếp tục khẳng định vị thế của gam màu này trong thời trang ứng dụng. Đây là kiểu trang phục có thể đồng hành từ văn phòng đến những buổi gặp gỡ đối tác mà không cần thay đổi quá nhiều phụ kiện

ẢNH: LEIKA

 

Xanh Navy Quần jeans trang phục màu xanh navy Áo sơ mi trang phục công sở

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