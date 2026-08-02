Giấu khuyết điểm đôi chân cực ổn với quần tây ống đứng

Không phải ngẫu nhiên mà quần tây ống đứng luôn được xem là một trong những kiểu quần có khả năng tôn dáng hiệu quả nhất. Phom quần được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng tỷ lệ phần hông ôm vừa đủ để tạo sự gọn gàng, phần ống quần giữ độ rộng ổn định từ đùi xuống mắt cá chân.

Xuất hiện đầy ấn tượng với sự kết hợp giữa áo sơ mi voan trắng xuyên nhẹ và quần tây ống đứng đồng điệu. Thiết kế quần có phom suông thẳng, chiếc áo voan phần vai đứng tạo nét ấn tượng cho thiết kế, thêm một chiếc thắt lưng bản vừa với khóa tròn kim loại tôn vòng eo giúp trang phục bớt rườm rà ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Nếu hướng đến hình ảnh quyền lực hơn, blazer dáng suông phối cùng quần tây trắng đồng màu là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Hai thiết kế tưởng như tối giản lại tạo nên tổng thể đầy chiều sâu nhờ sự thống nhất về màu sắc và cấu trúc ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Quần tây ống đứng màu xanh nhạt đầy thanh nhã, áo sơ mi tay ngắn đồng màu điểm xuyết hoa nổi dọc hàng cúc, phần quần tây dáng suông với thiết kế cạp cao để dễ dàng sơ vin cùng áo ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Khác với quần skinny dễ để lộ nhược điểm ở bắp chân hay đùi, cũng không rộng quá mức như những thiết kế oversized có thể khiến vóc dáng bị "nuốt chửng", quần tây ống đứng với độ rộng vừa phải giúp người mặc di chuyển dễ dàng ẢNH: @CICIBYCICI

Không chỉ phù hợp với những bản phối tối giản, quần tây ống đứng còn là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sang trọng. Quần trắng với đường ly giữa sắc nét giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cân đối, hoàn thiện với những kiểu áo trễ vai ôm dáng phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng ẢNH: @CICIBYCICI

Xanh navy cũng là gam màu đang dần thay thế màu đen trong nhiều bản phối thanh lịch. Thiết kế quần đứng phom kết hợp cùng áo sát nách họa tiết kẻ sọc hồng - cam tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ nghiêm túc của trang phục công sở và tinh thần trẻ trung của thời trang hiện đại ẢNH: LEIKA