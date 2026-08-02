Giấu khuyết điểm đôi chân cực ổn với quần tây ống đứng

Quần tây ống đứng là một trong số ít item sở hữu sức sống bền bỉ trong thế giới thời trang nhờ phom dáng gọn gàng và tính ứng dụng cao. Đường cắt may sắc nét cùng thiết kế đứng phom không chỉ tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối mà còn dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.
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Không phải ngẫu nhiên mà quần tây ống đứng luôn được xem là một trong những kiểu quần có khả năng tôn dáng hiệu quả nhất. Phom quần được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng tỷ lệ phần hông ôm vừa đủ để tạo sự gọn gàng, phần ống quần giữ độ rộng ổn định từ đùi xuống mắt cá chân.