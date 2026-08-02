Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính

Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ sải bước trên phố với những bản phối tối giản nhưng vẫn khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Điều tạo nên sức hút ấy không nằm ở những món đồ xa xỉ, mà ở cách phối đồ hài hòa của gam màu trung tính.
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Khác với các xu hướng mang tính mùa vụ, bảng màu trung tính gần như "miễn nhiễm" với vòng quay lỗi mốt. Dù là mùa hè hay mùa đông, chúng vẫn giữ được vẻ hiện đại nhờ khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều chất liệu khác nhau, từ denim bụi bặm, len dệt mềm mại cho đến kaki, nhung hay dạ cao cấp.
Chỉ với vài món đồ cơ bản như blazer, quần jeans xanh, áo thun trắng hay áo gile, người mặc có thể tạo nên nhiều bản phối khác nhau mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu và thời thượng.
Diện gam màu trung tính không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn là cách thể hiện cá tính và sự sáng tạo của gen Z. Với những bản phối đa dạng từ denim, vest, áo len đến các thiết kế nữ tính, phong cách này luôn mang đến nguồn cảm hứng mới cho những ai yêu thích thời trang.