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Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/08/2026 14:00 GMT+7

Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ sải bước trên phố với những bản phối tối giản nhưng vẫn khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Điều tạo nên sức hút ấy không nằm ở những món đồ xa xỉ, mà ở cách phối đồ hài hòa của gam màu trung tính.

Khác với các xu hướng mang tính mùa vụ, bảng màu trung tính gần như "miễn nhiễm" với vòng quay lỗi mốt. Dù là mùa hè hay mùa đông, chúng vẫn giữ được vẻ hiện đại nhờ khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều chất liệu khác nhau, từ denim bụi bặm, len dệt mềm mại cho đến kaki, nhung hay dạ cao cấp.

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 1.

Áo dáng bí trễ vai màu nâu với chiếc nơ bản lớn trở thành tâm điểm khi kết hợp cùng quần jeans ống suông xanh - không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang lại vẻ năng động, đầy sức sống

ẢNH: @_PHLINHHUONG_02

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 2.

Áo dệt kim cổ lọ màu xám kết hợp cùng quần nhung ống rộng màu nâu đậm đầy tối giản. Sự mềm mại của len hòa quyện cùng bề mặt nhung có độ bắt sáng nhẹ tạo nên tổng thể vừa ấm áp vừa sang trọng cho những ngày chuyển mùa

ẢNH: @_PHLINHHUONG_02

Chỉ với vài món đồ cơ bản như blazer, quần jeans xanh, áo thun trắng hay áo gile, người mặc có thể tạo nên nhiều bản phối khác nhau mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu và thời thượng.

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 3.

Thay vì gắn liền với hình ảnh cứng nhắc nơi văn phòng, các thiết kế gile, blazer hay áo khoác vest được biến hóa trẻ trung khi kết hợp chân váy ngắn. Chỉ cần thêm một đôi tất đen đã hoàn thiện bản hòa ca gam màu trung tính đầy sang trọng

ẢNH: @_PHLINHHUONG_02

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 4.

Nếu có một chất liệu luôn song hành cùng phong cách đường phố, đó chắc chắn là denim. Quần jeans ống suông phối cùng áo thun ôm cúp ngực màu trắng điểm họa tiết chấm bi vừa cổ điển vừa hiện đại

ẢNH: @_MIE.OAH

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 5.

Đối với thế hệ gen Z, gam màu trung tính còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về phong cách cá nhân. Thay vì chạy theo những bản phối nhiều màu sắc hay họa tiết nổi bật, nhiều bạn trẻ lựa chọn xây dựng hình ảnh thông qua sự tối giản có chủ đích

ẢNH:@_MINGDDO_H

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 6.

Ngay cả những thiết kế đơn giản như áo nhún vai phối cùng quần ống loe cũng cho thấy vẻ đẹp của sự tiết chế. Không quá nhiều họa tiết, phụ kiện, nhưng sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu vẫn dễ dàng tôn lên khí chất người mặc

ẢNH:@_MINGDDO_H

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với gam màu trung tính- Ảnh 7.

Layer chưa bao giờ chỉ là việc mặc nhiều lớp quần áo, đây là nghệ thuật sắp xếp màu sắc tạo nên chiều sâu cho tổng thể. Áo hai dây kết hợp áo lưới tay dài màu be cùng quần kaki ống rộng màu nâu tím là những lớp trang phục chồng lên nhau không gây cảm giác nặng nề

ẢNH:@_MINGDDO_H

Diện gam màu trung tính không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn là cách thể hiện cá tính và sự sáng tạo của gen Z. Với những bản phối đa dạng từ denim, vest, áo len đến các thiết kế nữ tính, phong cách này luôn mang đến nguồn cảm hứng mới cho những ai yêu thích thời trang.


màu trung tính gam màu trung tính trang phục màu trung tính Màu xám Phong cách tối giản

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