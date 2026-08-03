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Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/08/2026 12:00 GMT+7

Set đồ màu be là lựa chọn hoàn hảo mang đến vẻ đẹp nhã nhặn, thời thượng và không bao giờ lỗi mốt cho phái đẹp. Dưới đây là 8 thiết kế set đồ màu be hợp xu hướng nhất giúp bạn nâng tầm phong cách ăn mặc mỗi ngày.

Khác với những màu sắc mang tính thời điểm, màu be không tạo cảm giác áp lực thị giác trong mùa nắng nóng. Khi kết hợp với chất liệu nhẹ nhàng, trang phục tông màu này dễ dàng mặc cả ngày dài nóng bức.

Điểm đáng giá nhất của màu be nằm ở khả năng làm nổi bật chính người mặc thay vì lấn át họ. Màu sắc này dễ dàng tôn da, giúp gương mặt trở nên sáng hơn và tôn lên làn da trắng của người mặc.

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 1.

Không còn giới hạn trong hình ảnh dịu dàng, tông be còn chinh phục giới mộ điệu qua những thiết kế hoa nhí đầy nghệ thuật. Váy hai dây ôm sát kết hợp lớp ren nổi tạo chiều sâu thị giác, trong khi phần chân váy xòe phối ren xuyên thấu mang đến vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa sang trọng

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 2.

Set đồ màu be với áo crop top hai dây cùng chân váy ngắn ôm dáng quyến rũ được điểm xuyết họa tiết nơ nổi phá cách. Nhờ tông màu trang nhã dễ dàng tôn lên làn da trắng của người mặc

ẢNH: @_HATA.LUV

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 3.

Không còn giới hạn trong hình ảnh dịu dàng, tông be còn chinh phục giới mộ điệu qua những thiết kế ren đầy nghệ thuật. Đầm hai dây cut out phối ren xuyên thấu tăng sự gợi cảm cho những chuyến nghỉ cuối hè đầu thu

ẢNH: @_PRINKPIYA

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 4.

Chớm thu cuối hè là thời điểm chất liệu voan phát huy tối đa vẻ đẹp vốn có. Áo tay dài voan với cổ bèo xếp tầng kết hợp chân váy xòe đồng màu cùng những chi tiết đính ánh bạc nơi cổ tay hay đường viền không quá nổi bật nhưng đủ để tăng thêm chiều sâu cho thiết kế

ẢNH: @JOIE_DES_ROSES

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 5.

Không chỉ dành riêng cho mùa nắng, tông be còn được khai thác khéo léo trong các thiết kế cape dạ và vải tweed. Những chất liệu này thậm chí có thể xuất hiện trong những ngày chuyển mùa hoặc đầu mùa thu. Set đồ màu be thanh lịch với thiết kế áo cape ngắn chất liệu dạ, trang trí họa tiết nơ xinh xắn cùng hàng cúc cài phía trước. Phối cùng quần shorts dáng suông đồng tông, được may tinh tế trên nền vải dạ đứng phom

ẢNH: @JOIE_DES_ROSES

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 6.

Set đồ màu be với áo tay dài bằng chất liệu voan mềm, nổi bật nhờ chi tiết cổ bèo phối nơ buộc cùng các đường viền đính họa tiết sọc. Phối cùng quần shorts dáng bí cạp cao chất liệu kaki tạo hiệu ứng phồng nhẹ cuốn hút

ẢNH: @JOIE_DES_ROSES

Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ- Ảnh 7.

Nằm trong nhóm màu sáng tinh khôi, set đồ màu be nổi bật với áo tay dài vải voan, áo cổ bèo phối nơ buộc và hàng cúc tinh tế phía trước, phối cùng chân váy xếp ly đồng tông và đôi giày Mary Jane da nâu bóng, mang lại điểm nhấn cổ điển

ẢNH: @HATDECLOSET

 

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