Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ

Set đồ màu be là lựa chọn hoàn hảo mang đến vẻ đẹp nhã nhặn, thời thượng và không bao giờ lỗi mốt cho phái đẹp. Dưới đây là 8 thiết kế set đồ màu be hợp xu hướng nhất giúp bạn nâng tầm phong cách ăn mặc mỗi ngày.
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Khác với những màu sắc mang tính thời điểm, màu be không tạo cảm giác áp lực thị giác trong mùa nắng nóng. Khi kết hợp với chất liệu nhẹ nhàng, trang phục tông màu này dễ dàng mặc cả ngày dài nóng bức.
Điểm đáng giá nhất của màu be nằm ở khả năng làm nổi bật chính người mặc thay vì lấn át họ. Màu sắc này dễ dàng tôn da, giúp gương mặt trở nên sáng hơn và tôn lên làn da trắng của người mặc.