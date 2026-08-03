Đón thu nhẹ nhàng cùng set đồ màu be mát mẻ

Khác với những màu sắc mang tính thời điểm, màu be không tạo cảm giác áp lực thị giác trong mùa nắng nóng. Khi kết hợp với chất liệu nhẹ nhàng, trang phục tông màu này dễ dàng mặc cả ngày dài nóng bức.

Điểm đáng giá nhất của màu be nằm ở khả năng làm nổi bật chính người mặc thay vì lấn át họ. Màu sắc này dễ dàng tôn da, giúp gương mặt trở nên sáng hơn và tôn lên làn da trắng của người mặc.

Không còn giới hạn trong hình ảnh dịu dàng, tông be còn chinh phục giới mộ điệu qua những thiết kế hoa nhí đầy nghệ thuật. Váy hai dây ôm sát kết hợp lớp ren nổi tạo chiều sâu thị giác, trong khi phần chân váy xòe phối ren xuyên thấu mang đến vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa sang trọng ẢNH: @KOOKYHOUSE

Set đồ màu be với áo crop top hai dây cùng chân váy ngắn ôm dáng quyến rũ được điểm xuyết họa tiết nơ nổi phá cách. Nhờ tông màu trang nhã dễ dàng tôn lên làn da trắng của người mặc ẢNH: @_HATA.LUV

Không còn giới hạn trong hình ảnh dịu dàng, tông be còn chinh phục giới mộ điệu qua những thiết kế ren đầy nghệ thuật. Đầm hai dây cut out phối ren xuyên thấu tăng sự gợi cảm cho những chuyến nghỉ cuối hè đầu thu ẢNH: @_PRINKPIYA

Chớm thu cuối hè là thời điểm chất liệu voan phát huy tối đa vẻ đẹp vốn có. Áo tay dài voan với cổ bèo xếp tầng kết hợp chân váy xòe đồng màu cùng những chi tiết đính ánh bạc nơi cổ tay hay đường viền không quá nổi bật nhưng đủ để tăng thêm chiều sâu cho thiết kế ẢNH: @JOIE_DES_ROSES

Không chỉ dành riêng cho mùa nắng, tông be còn được khai thác khéo léo trong các thiết kế cape dạ và vải tweed. Những chất liệu này thậm chí có thể xuất hiện trong những ngày chuyển mùa hoặc đầu mùa thu. Set đồ màu be thanh lịch với thiết kế áo cape ngắn chất liệu dạ, trang trí họa tiết nơ xinh xắn cùng hàng cúc cài phía trước. Phối cùng quần shorts dáng suông đồng tông, được may tinh tế trên nền vải dạ đứng phom ẢNH: @JOIE_DES_ROSES

Set đồ màu be với áo tay dài bằng chất liệu voan mềm, nổi bật nhờ chi tiết cổ bèo phối nơ buộc cùng các đường viền đính họa tiết sọc. Phối cùng quần shorts dáng bí cạp cao chất liệu kaki tạo hiệu ứng phồng nhẹ cuốn hút ẢNH: @JOIE_DES_ROSES