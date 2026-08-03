Mẹo diện trang phục oversized gọn gàng khi dạo phố

Trào lưu oversized từ lâu đã trở thành "linh hồn" của văn hóa thời trang đường phố nhờ sự thoải mái và đậm chất cá tính. Tuy nhiên, việc khoác lên mình những thiết kế rộng thùng thình không có nghĩa là bạn chỉ việc chọn đại bất kỳ món đồ nào trong tủ. Nếu không biết cách tiết chế và cân bằng tỷ lệ, set đồ của bạn rất dễ khiến chiều cao bị dìm một cách thảm hại.

Áo thun oversized luôn là item "vỡ lòng" cho bất kỳ ai muốn thử sức với làn sóng đường phố đầy nổi loạn. Khi kết hợp cùng một chiếc quần họa tiết quân đội, vẻ ngoài của bạn sẽ ngay lập tức bật lên sự mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng đường phố ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Nếu chiếc áo có phom dáng rộng, phần quần nên được tiết chế về độ phồng hoặc có điểm nhấn ở cạp để định hình vòng eo. Ngược lại, khi lựa chọn quần ống rộng, phần thân trên nên được xử lý bằng thao tác sơ vin vạt trước, khoác hờ để trang phục thêm thanh lịch.

Những năm gần đây, set đồ đồng bộ không còn giới hạn trong môi trường chuyên nghiệp hay phong cách thanh lịch. Với phom dáng rộng cùng chất liệu mới như vải dù, những set đồ này đã trở thành món đồ chủ lực trong nhiều bản phối đường phố ẢNH: @_DELIAH.XZ

Xu hướng diện "nguyên cây" denim chưa bao giờ giảm nhiệt trong cộng đồng yêu thích thời trang đường phố nhờ sự cá tính và đồng điệu tuyệt đối. Khi chọn cả áo khoác lẫn quần jeans dáng rộng, bạn đang sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ phóng khoáng và có phần hoài niệm về thập niên 90.

Áo khoác bằng chất liệu denim là sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự trang trọng và nét phá cách, biến bạn thành tâm điểm của sự chú ý. Diện thiết kế này theo phong cách denim on denim với một chiếc quần jeans dáng rộng mang đậm hơi thở của thời trang cao cấp phối hợp với đường phố ẢNH:@_DELIAH.XZ

Set denim on denim trở thành tâm điểm khi xuống phố, dù denim luôn gắn liền với sự cá tính và khác biệt tuy nhiên nếu biết cách tiết chế trong thiết kế và màu sắc thì denim vẫn có thể xuất hiện trong những môi trường chuyên nghiệp như đi học hay đi làm ẢNH: @_PHZY_

Không phải lúc nào oversized cũng gắn với vẻ hầm hố. Những chiếc áo sơ mi phom rộng lại mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tự do của thời trang đường phố.

Trong thế giới streetwear, áo sơ mi oversized gần như là món đồ nhập môn dành cho bất kỳ ai muốn thử sức với phong cách đường phố. Sự đơn giản của áo sơ mi rộng với họa tiết ca rô cổ điển tạo nên khoảng trống hoàn hảo để người mặc thể hiện cá tính thông qua quần, giày và phụ kiện ẢNH:@_PHUONGDOLOVEUU

Sự kết hợp giữa áo sơ mi phom rộng và quần shorts là giải pháp tuyệt vời giúp bạn vừa giữ được sự mát mẻ trong những ngày oi ả, vừa không mất đi gu thời trang cá tính. Để tổng thể trông gọn gàng, việc áp dụng quy tắc sơ vin vạt trước hoặc buông cúc tự nhiên là cực kỳ cần thiết ẢNH:@_KRIXIMI_

Nghệ thuật xếp lớp trang phục với những chiếc áo sơ mi oversized luôn mang đến chiều sâu và sự cuốn hút đặc biệt cho những ai đam mê tinh thần đường phố. Bạn có thể khoác áo sơ mi bên ngoài một chiếc áo thun trơn, hoặc mặc layer hai chiếc áo sơ mi có độ dài ngắn khác nhau để tạo hiệu ứng thị giác độc đáo ẢNH: @_KRIXIMI_

Mặc đồ oversized không khó, cái khó là bạn phải hiểu rõ cơ thể mình và biết cách làm chủ những khoảng rộng của trang phục. Bằng việc khéo léo kết hợp các chất liệu, chú ý đến các điểm nhấn sơ vin hay bo gấu và lựa chọn phụ kiện tinh tế, bạn hoàn toàn có thể tự tin sải bước với phong đường phố đầy cá tính mà vẫn vô cùng gọn gàng.