Mẹo diện trang phục oversized gọn gàng khi dạo phố

Oversized không còn đơn thuần là những chiếc áo lớn hơn vài cỡ hay chiếc quần rộng thùng thình mang tinh thần hip hop của thập niên 90.
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Trào lưu oversized từ lâu đã trở thành "linh hồn" của văn hóa thời trang đường phố nhờ sự thoải mái và đậm chất cá tính. Tuy nhiên, việc khoác lên mình những thiết kế rộng thùng thình không có nghĩa là bạn chỉ việc chọn đại bất kỳ món đồ nào trong tủ. Nếu không biết cách tiết chế và cân bằng tỷ lệ, set đồ của bạn rất dễ khiến chiều cao bị dìm một cách thảm hại.
Nếu chiếc áo có phom dáng rộng, phần quần nên được tiết chế về độ phồng hoặc có điểm nhấn ở cạp để định hình vòng eo. Ngược lại, khi lựa chọn quần ống rộng, phần thân trên nên được xử lý bằng thao tác sơ vin vạt trước, khoác hờ để trang phục thêm thanh lịch.
Xu hướng diện "nguyên cây" denim chưa bao giờ giảm nhiệt trong cộng đồng yêu thích thời trang đường phố nhờ sự cá tính và đồng điệu tuyệt đối. Khi chọn cả áo khoác lẫn quần jeans dáng rộng, bạn đang sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ phóng khoáng và có phần hoài niệm về thập niên 90.
Không phải lúc nào oversized cũng gắn với vẻ hầm hố. Những chiếc áo sơ mi phom rộng lại mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tự do của thời trang đường phố.
Mặc đồ oversized không khó, cái khó là bạn phải hiểu rõ cơ thể mình và biết cách làm chủ những khoảng rộng của trang phục. Bằng việc khéo léo kết hợp các chất liệu, chú ý đến các điểm nhấn sơ vin hay bo gấu và lựa chọn phụ kiện tinh tế, bạn hoàn toàn có thể tự tin sải bước với phong đường phố đầy cá tính mà vẫn vô cùng gọn gàng.